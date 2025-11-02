Im Zweifel „schuldunfähig“? Wie ideologisch voreingenommene Gutachter und Experten unseren Rechtstaat untergraben

Deutschland versteht die juristische Welt schon lange nicht mehr. Was ist aus dem einstigen Vorzeigerechtsstaat geworden? Leider in weiten Teilen ein Gesinnungsapparat, der sich nicht nur auf die Verfolgung von „Meinungsäußerungsdelikten“ fokussiert, sondern Messerangreifer reihenweise von Strafe freispricht. Eine Schuldunfähigkeit liegt im Sinne des Gesetzgebers eigentlich nur bei solchen Tätern vor, die zum Zeitpunkt ihres Verbrechens wegen schwerer seelischer Störung oder anderen die Einsichtsfähigkeit beschränkenden Umständen weder ihr Unrecht erkennen noch rational handeln konnten. Dies traf nachvollziehbarerweise einst nur auf einen verschwindenden Bruchteil aller Straftäter zu. Mittlerweile jedoch sind wir angekommen bei einer Mentalität, die bereits den Polizisten vor Ort in einer kurzfristigen Schnellanalyse dazu verleitet, eine Ersteinschätzung über die psychische Gesundheit von Tätern zu treffen – was bei Migranten mit mutmaßlichen “Traumata” gewohnheitsmäßig exkulpierend ausfällt. Und allzu häufig wird diese Sichtweise durch Gutachter bestätigt. Was früher Monate dauerte, geschieht heute oftmals im Schnellverfahren: Allzu rasch gelangen Sachverständige zu der Auffassung, etwa eine paranoide Schizophrenie habe den Betroffenen verleitet, herbeihalluzinierten Stimmen zu folgen, und quasi unfähig zur willentlichen Steuerung eine Bluttat zu begehen. Das eigentliche Ziel dahinter: Die vorschnelle Attestierung eines Befunds, der zielsicher von der Haft verschont und so dem Rechtsstaat die Sühne erschwert.

Doch niemand kann in das Innerste eines Menschen blicken, deshalb sind wir allein auf dessen Schilderungen und unwillkürliches Verhalten angewiesen. In Befragungen verschaffen sich Fachleute ein Bild darüber, inwieweit die von ihnen vermutete (und vom Täter womöglich vorgegaukelte?) Symptomatik tatsächlich konsistent wirkt. Handelt es sich also um übertriebene, dramatische und womöglich einstudierte Verlautbarungen, wenn das Gegenüber von “Parallelwelten” oder höheren “Befehlen” spricht? Werden ganz konkrete und verdächtig strukturierte Inhalte wiedergegeben – oder die für ein tatsächliches Leiden typischen Fragmentierungen und psychotischen Symptome? Liegt eine womöglich nur selektive Amnesie bei ansonsten intakter Gedächtnisleistung vor, was Rückschlüsse auf eine Simulation zulässt? Deuten bei mentalen Tests schwere Erinnerungslücken, selbstbei leichten Aufgaben, auf ein Täuschungsmanöver des Täters hin? Besteht eine massive Diskrepanz zwischen der klinischen Erscheinung und dem Auftreten im freien Gespräch? Liegt ein chronischer oder phasenhafter Verlauf vor – oder ein eher auf eine Simulation hindeutender Spontanbeginn der angeblichen Leiden?

Schmaler Grat zwischen Krankheit und Simulation

All das müsste solide abgeklopft werden, um sich insbesondere auch in einer Gegenwart dem Potenzial für das Imitieren bewusst zu sein, die zunehmend von Protagonisten mit einer religiös-radikalen Sinneshaltung geprägt ist. Doch bereits die riesige Zahl an entsprechenden gutachterlichen Diagnosen, die eine Schuldunfähigkeit bejahen, legt nahe, dass diese kritische und a priori gebotene fachliche Skepsis im Fall von bestimmten Tätergruppen – vor allem bei offensichtlich islamistisch motivierten Tätern oder auch bei “traumatisierten” Messer-Amokläufern und Bahngleis-Schubsern mit “Zuwanderungsgeschichte” – nicht gegeben ist. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass tatsächlich in vielen Fällen alles getan wird, um die Schuld der Angeklagten zu bestreiten und sie damit der Gerechtigkeit zu entziehen. Es ist der bekannte forensische Experte Professor Dr. Volker Faust von der Arbeitsgemeinschaft Psychosoziale Gesundheit, der in einer wichtigen Abhandlung zum Thema zu der Erkenntnis kommt, dass „die meisten Fanatiker im psychiatrischen Sinne nicht wahnkrank sind“. Faust memoriert einen wichtigen Leitsatz: „Die typische fanatische Ideen-Welt hingegen behält ihre Nachhaltigkeit und Fixierung meist unabhängig vom sonstigen psychischen Zustand des Betreffenden.“

Welche Geisteshaltung nahm der Verdächtige vor der Tat respektive außerhalb seines Modus Operandi ein? Hinweise für eine Besessenheit liefern exemplarisch ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein oder sektiererische, enthusiastische oder schwärmerische Formulierungen. Weitere Merkmale stellen Isolation und Rückzug bei gleichzeitigem Verweis auf einen Gottesbezug (etwa “Allahu Akbar!”) oder einen Stilbruch in der Lebensführung dar. Auch die Forensikerin Frederike Höfer merkt an: „Längstens nicht alle Gewalttäter und Extremisten sind krank“, um damit zu einem Zitat der Kriminalitätsforscherin Zara Riddler überzuleiten, die ausführt: „Die attestierte ‚Schuldunfähigkeit‘ könnte gezielt ausgenutzt werden“ – und zwar als “Ausrede für die Nachteile der Migration” (Ahmad Mansour).

Reflexartige Neigung

Während von Gutachtern in deutschen Gerichten – mittlerweile fast regelmäßig und stets apologetisch – darauf verwiesen wird, “traumatische Fluchterfahrungen” oder die “kulturelle Prägung” im jeweiligen Herkunftskreis seien eine Erklärung dafür, weshalb heutzutage so oft zugestochen wird, holt uns der Mediziner Frank Urbaniok zurück auf den Boden der Tatsachen: „Diese Faktoren (soziale Verhältnisse, Bildung) erklären nicht einmal ansatzweise die massive Überrepräsentation bestimmter Ausländer in den relevanten Statistiken.“ Handelt es sich also wieder einmal um die Tabuisierung der unliebsamen Realität – dass nämlich unsere Toleranz durch die Vertreter einer ziemlich eindeutig abgrenzbaren typischen Tätergruppe der vermeintlich “Schutzsuchenden” brutal ausgenutzt wird? Stellt die reflexartige Neigung, diese selbst bei noch so verwerflichen und barbarischen Handlungen durch angebliche psychosoziale und medizinische Begleitumstände zu entlasten, nicht eine Verhöhnung und blanker Verrat an den Opfern dar, denen zu all ihrem Leid auch noch die Genugtuung einer rechtsstaatlichen Ahndung verweigert wird?

Ist das, was die verantwortlichen Gutachter und Richter treibt, nicht dieselbe utopische, gutmenschliche und realitätsblinde Ideologie, die auch die Medien und Vertreter “Willkommenskultur” durchdringt Man braucht keine Glaskugel für die Erkenntnis einer mittlerweile riesigen Wahrscheinlichkeit, dass durch diese “fürsorgliche” Voreingenommenheit von Experten und Gutachtern nicht wenige kerngesunde Vorsatztäter, Terroristen und Kriminelle vor schwedischen Gardinen bewahrt wurden – weil es der Trend der bunten Moderne so fordert. Mit Fairness, Angemessenheit und rechtsstaatlicher Sühne hat all das nichts mehr zu tun.