Immer mehr Bürgergeldempfänger: Heils “Job-Turbo” wird zum Rohrkrepierer

Über vier Millionen erwerbsfähige Menschen beziehen derzeit Bürgergeld – 200.000 mehr, als Anfang letzten Jahres bei der Einführung dieser als „Job-Turbo“ verkauften Ampel-Mogelpackung, die sich damit als ein ebensolches ruinöses Desaster erweist wie absolut alles, was diese weltweit wohl beispiellose Regierung von Dilettanten und politischen Totalversagern anfasst. Unter Hinzurechnung der erwerbslosen Bezieher steigt die Zahl der Empfänger nun auf sagenhafte 5,5 Millionen. Auch der Versuch, die Massen der in Deutschland lebenden Ukrainer in Arbeit zu bringen, ging gründlich nach hinten los: 75 Prozent davon leben ebenfalls von Bürgergeld. Kein Wunder, wenn das, was eigentlich eine temporäre Hilfe zur Überbrückung von Phasen der Erwerbslosigkeit sein soll, zum Selbstzweck und bedingungslosen Grundeinkommen für Jedermann von überall geworden ist.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der das Projekt gegen alle Vernunft und unzählige Warnungen durchgesetzt hat, will nun urplötzlich 2,6 Milliarden Euro aus seinem Etat von 175 Milliarden (!) einsparen – 1,6 Milliarden davon allein bei den Jobcentern. Noch im Herbst hatte er behauptet, der “Job-Turbo” für Ukrainer laufe „auf Hochtouren“. Kürzlich musste der – allen Ernstes tatsächlich als „Sonderbeauftragter der Arbeitsagentur für den Job-Turbo“ betitelte – zuständige Kommissar Daniel Terzenbach jedoch das Scheitern des Unterfangens eingestehen.

Ausgeblendete Realität

Wie immer wurde dies natürlich auf alle möglichen angeblich unvorhersehbaren Sonderumstände zurückgeführt, nicht jedoch auf das (schon im Grundsatz falsch konzipierte, von Pull-Faktoren fürs Nichtstun nur so strotzende) Projekt selbst. Dass womöglich die falschen oder besser gar keine Anreize zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gesetzt werden, wird natürlich ausgeblendet – so wie ressortübergreifend die unliebsame Realität generell in dieser Regierung.

Stattdessen soll die schlechte Konjunktur die Neueinstellungen erschwert haben. Dass auch dafür die Ampel weitgehend selbst verantwortlich ist, weil ihre wahnwitzige Energiepolitik und die alles erstickende Bürokratie Unternehmen das Leben zur Hölle macht und sie entweder ins Ausland oder in die Insolvenz treibt, kommt Terzenbach und Heil nicht in den Sinn; auch nicht, dass immer mehr Menschen absichtlich ins Bürgergeld abtauchen, weil sie nicht mehr einsehen, dass sie mehr als die Hälfte des Jahres für diesen völlig außer Kontrolle geratenen Ausbeuter- und Verschwenderstaat schuften sollen – und dass das hohe Bürgergeld (das jedem, der über die sperrangelweit offenen deutschen Grenzen kommt, beliebig und lebenslang zur Verfügung steht) einer der Hauptgründe für die anhaltende Völkerwanderung nach Deutschland ist. So nimmt die volkswirtschaftliche Katastrophe ungebremst weiter ihren Lauf… so lange, bis auch hier der absolute Nullpunkt erreicht ist.