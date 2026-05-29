Immer mehr Hirntote durch Hitzepropaganda

Ein paar Tage mit Temperaturen über 40 Grad Ende Mai – und das mediale Panikorchester läuft bereits wieder auf Hochtouren. Dieses Jahr kann es noch früher als gewöhnlich damit beginnen, Horrorstorys über Hitzetote und Höllensommer zu verbreiten. „Hitzewelle in Frankreich. Tropennächte schon vor dem Sommerbeginn“, vermeldet die ARD-“Tagesschau”. Selbst in der Bretagne, die nicht eben zu den heißesten Gegenden Frankreichs gehöre, gebe es jetzt bereits Temperaturen von weit über 30 Grad. „Wir reden hier natürlich von einer außergewöhnlichen, historisch beispiellosen Episode. Alle Superlative sind zugelassen, um diese aktuelle Wetterphase zu beschreiben“, wird ironiefrei der „Klimatologe“ Matthieu Sorel zitiert. Von sieben Todesfällen, die „direkt oder indirekt mit der aktuellen Hitzewelle in Verbindung gebracht werden können“, ist die Rede. Der Blick ins Detail offenbart das Ausmaß des Framings: Unter diesen sieben Toten sind allerdings um fünf Menschen, die bei Badeunfällen umkamen; zwei weitere traf es beim Sport. Ob und inwiefern hier Hitze eine Rolle spielte, ist völlig unklar bis abwegig. Es wird jedoch der Eindruck erweckt, Menschen würden zuhause oder auf der Straße wie die Fliegen tot umfallen, weil sie überall Hitzeschläge erleiden. Vermutlich würden “vertrauenswürdige Experten” des Staatsfunks hier dann argumentieren, dass sie ohne Hitze aber gar nicht schwimmen gegangen wären.

Damit nicht genug: Auch der Tod einer Deutschen, die an Pfingsten an der französischen Atlantikküste umkam, als sie von starken Strömungen ins Meer hinausgerissen wurde, wird ebenfalls der “Hitze” zugeschrieben. Menschen, die im Großraum Paris an die Ufer von Flüssen und Seen geströmt seien, hätten „zahlreiche kritische Situationen“ erlebt, raunt die “Tagesschau” weiter unheilvoll. Und auch für Großbritannien schlägt das ARD-Nachrichtenflaggschiff Alarm: „Während sich viele Briten über die Temperaturen freuen und die Strände voll sind, sorgen sich Experten.“ Von interviewten Menschen vorgestellt , die fröhlich an die Strände strömen und bekunden, wie sehr sie sich über den Frühsommer freuen, wechselt der Schnitt dann zum Met Office, dem nationalen meteorologischen Dienst, wo man hingegen „mit Sorge auf das Thermometer“ blicke, so die Klimapanik-Propagandastaatsfunker.

In blinder und argloser Sommerfreude unbedarft dem eigenen Hitzetod entgegentaumeln…

Fast schon mit grimmiger Genugtuung wird auf Richard Betts verwiesen, dem Leiter der Met-Klimafolgenforschung, der im BBC-Radio verkündet habe, solche Hitzewellen würden “öfter und auch heftiger” stattfinden – und in 20 Jahren könnten die Temperaturen “schon bei mehr als 40 Grad” im Sommer liegen, wenn der Mensch “den Planeten weiter aufheizt”, wie er orakelte. Es sei mit “vermehrten Dürreperioden” zu rechnen, was “die Nahrungsmittelproduktion erschweren” dürfte. Wiederum „Experten“ (wer auch sonst?) würden, so die “Tagesschau” weiter, vor dem „climate whiplash“ (sinngemäß: „Klima-Schleudertrauma“) warnen: Damit würde beschrieben, dass ein extremes Phänomen schnell von einem anderen abgelöst werde – ein Befund, der vor allem auf die altruistische Dauerberichterstattung deutscher Medien zutrifft. Hannah Cloke, Professorin für Hydrologie und Klima an der Universität Reading, darf ohne Einordnung und Gegenmeinung dräuend mahnen: „So fühlt sich der Klimawandel an!“ Das unwissende Volk taumelt also in blinder und argloser Sommerfreude unbedarft dem eigenen Hitzetod entgegen, der durch die “menschengemachte Erderwärmung” verursacht wird – und alle sehen es, die „Experten“ ebenso wie die Journalisten, und alle, die es sehen haben schlaflose Nächte – so der Tenor des “Tagesschau”-Berichts.

Diese unerträgliche Fürchtemacherei und Klimahysterie folgt demselben Drehbuch wie jedes Jahr, und nur routinemäßige Verdrängung und Vergesslichkeit des ohnehin überalterten öffentlich-rechtlichen Fernsehpubliums gewährleisten, dass die Lächerlichkeit in Wiederholungsschleife nicht evident wird. So hatte die “Tagesschau” auch im vergangenen Sommer die üblichen Narrative lustvoll bedient: Zwar setzte 2025 der Sommer nach nassen und kühlen Wochen erst viel zu spät ein – doch kaum wurde es Anfang Juli erstmals richtig knackig heiß, hieß es dort prompt, der “Klimawandel” habe “die jüngste Hitzewelle in Europa verstärkt”. Eine neue „Schnellstudie“ zeige, dass sich die Zahl der Todesopfer verdreifacht habe. Von insgesamt rund 2.300 “Hitzetoten” in zwölf untersuchten Städten wurden etwa 1.500 Todesfälle darauf zurückgeführt, „dass aufgrund des Klimawandels die Temperaturen noch höher waren“. In Wahrheit gab und gibt es, wie auch aktuell, überhaupt keine belastbaren Indizien dafür, welche Todesfälle tatsächlich unmittelbar auf die Hitze zurückgeführt werden können. Es ist die reinste unverantwortliche Panikmache ohne jede Substanz.

Nach IPCC-Hoax und abgeräumten Krisenszenarien endlich die Erlösung

Für die Klimasekte ist die aktuelle Hitze jedoch ein Geschenk des Himmels, der gerade noch rechtzeitig kommt, um die ins Wanken geratene und in ihrem Schwindel entlarvte Klimapropaganda zu retten. Denn vorletzte Woche hatte der Weltklimarat der UNO seine absurdeste Weltuntergangsprognose, die jahrelang die Grundlage für die irre Klimapolitik in vielen Ländern war, kurzerhand einkassiert, weil 46 bislang systemtreue Wissenschaftler diesen Unsinn nicht länger mittragen wollten und sie selbst mittlerweile einfach für zu abwegig und unplausibel halten. Diesen Rückschlag versuchte man zwar medial nach Kräften zu verschleiern und zu verharmlosen, doch ohne Erfolg. Da kommen die ersten heißen Tage des Sommers natürlich wie gerufen, um die pseudowissenschaftliche Scharlatanerie der Klima-Ideologen durch empirische Evidenz zu kompensieren: Von Entwarnung könne keine Rede sein, wird nun beschworen, denn die Erderwärmung sei so gefährlich wie eh und je. Beweis: Eine “Hitzewelle” im Sommer! Das und nichts anderes steckt hinter dem genüsslichen Aufzählen der Temperaturen in Frankreich und Großbritannien durch Staatsmedien, die damit ihre weltanschauliche Nähe zur Klimasekte und der dahinterstehenden politischen Agenda erneut unter Beweis stellen.

Allerdings trifft dies auch auf die Nicht-ÖRR-Medien des Mainstreams zu. So warnt “Focus”, für Deutschland werde inzwischen eine „Superwelle“ prophezeit – das stärkste Gewitter, das möglich ist. Laut Modell ziehe ein großes Gewittersystem aus Richtung Belgien und Frankreich über den Niederrhein in Richtung Köln. „Das könnte richtig gefährlich werden“, warnt der Meteorologe Jan Schenk. Die Angst als verbindendes Element der meisten großen Medienerzählungen der Gegenwart wird immer ungenierter aufgebauscht, und immer und überall wird Furcht verbreitet – vor „Pandemien“, der „Klimakrise“, dem angeblich spätestens 2029 bevorstehenden russischen Großangriff auf Europa oder der AfD. Tenor: Wir werden alle sterben! Und derweil werden die realen, ganz konkreten und tatsächlich menschgemachten Gefahren für die Zukunft der westlichen Gesellschaften entweder verharmlost oder gleich totgeschwiegen.