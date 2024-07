Immer mehr Öl ins Feuer gießen: EU überweist Zinserträge aus eingefrorenen Russen-Vermögen an die Ukraine

Kaum ist es EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gelungen, sich mit der Brüssel-typischen antidemokratischen Kungelei eine zweite Amtszeit zu ergaunern, setzt sie ihr katastrophales Wirken auch schon unvermindert fort – indem sie der Ukraine 1,5 Milliarden Euro aus Zinserlösen von eingefrorenem russischem Staatsvermögen zur Verfügung stellt. „Es gibt kein besseres Symbol oder keinen besseren Verwendungszweck für das Geld des Kremls, als die Ukraine und ganz Europa zu einem sichereren Ort zum Leben zu machen“, so von der Leyen auf Twitter. Bei dem Geld handelt es sich um Zinserträge in Höhe von rund 4,4 Milliarden Euro aus eingefrorenem Vermögen der russischen Zentralbank in der EU. 90 Prozent davon sollen nun in den EU-Fonds für die Finanzierung militärischer Ausrüstung und Ausbildung geleitet werden sollen, der Rest für direkte Finanzhilfen für die Ukraine genutzt werden.

Die langfristigen politischen Flurschäden dieser hochumstrittenen Aktion sind nicht abzusehen: Denn irgendwann wird auch einmal wieder das Verhältnis zu Russland normal sein; der Vertrauensverlust in westliche Anlagen und Währungen als Folge dieser Maßnahme wird jedoch nachwirken und fortan müssen sich ALLE Staaten und auch Privatanleger von überall weltweit zweimal überlegen, ob sie Vermögenswerte in der EU riskieren können, ja sogar Investitionen dort noch verantworten können – wenn, je nach moralischem Gusto, unter Bruch jeder Rechtssicherheit politisch einfach alles konfisziert und zugunsten neuer “Verbündeter”, die formal in Wahrheit noch nicht einmal welche sind, geraubt werden darf.

Unabsehbare Folgen

Eine weitere, unmittelbarere Konsequenz der Maßnahme ist die weitere Eskalation im laufenden neuen Ost-West-Konflikt. Russland kündigte bereits Reaktionen an. Zwar werde keine sofortige Antwort erfolgen, man werde seine nächsten Schritte aber überdenken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Natürlich könne das Vorgehen der Europäischen Kommission “nicht ohne Antwort bleiben“, erklärte er. Möglich wäre nun, dass als Vergeltungsmaßnahme auch in Russland tätige Unternehmen aus EU-Ländern zwangsenteignet werden. Außerdem ist davon auszugehen, dass andere Staaten und Anleger ihr Vermögen aus der EU abziehen, weil es dort nicht mehr sicher vor Enteignungen ist; eine Kaskade von unabsehbaren Folgen, die am Ende allesamt auf Sicherheit und Wohlstand der EU-Bürger zurückfallen werden; doch beides interessiert die Eurokaten ohnehin nicht.

Und das alles nur, um ein weiteres Opfer für die Ukraine zu bringen, die gerade dabei ist, endgültig militärisch zu kollabieren: Selbst „Bild“ musste vermelden, dass die russischen Truppen im Osten immer weiter vordringen und daran auch die gelieferten US-Waffen nichts ändern konnten. Außerdem verlaufe die Rekrutierung ukrainischer Soldaten „schleppend“. Es gebe massive Konflikte zwischen der Rekrutierungsbehörde und den Männern, die einberufen werden sollen. Öffentliche Handgreiflichkeiten und sogar in Brand gesteckte Dienstwagen der zuständigen Behörden würden zu den sichtbaren Folgen gehören. Dabei handelt es sich sogar um Eingeständnisse der ukrainischen Behörden. All dies bestätigt abermals, dass die Ukraine diesen Krieg nie und nimmer gewinnen kann, weil ihr schlicht und einfach Menschen und Material fehlen. Doch anstatt endlich auf ein Ende dieses jeden Tag sinnloser werdenden Massakers hinzuwirken, tut man in Europa alles, um es zu verlängern und schadet sich damit selbst am meisten. Es ist eine einzige Bankrotterklärung der politischen Vernunft, die sich hier beobachten lässt. Die Folgen dieses Irrsinns sind überhaupt nicht absehbar und werden noch über Generationen zu spüren sein.