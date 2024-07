“Immer mehr Superreiche”: Das alte Lied von der Ungleichheit

Aktuell sorgt eine Datenerhebung der internationalen Boston Consulting Group für Aufsehen in der deutschen Blätterwelt: Nach ihrem Bericht sind die Superreichen in Deutschland genau das, was sie sind: superreich. Insgesamt 3.300 Personen liegen oberhalb eines Vermögens von 100 Millionen Dollar und besitzen damit insgesamt 23 Prozent aller Vermögenswerte in Deutschland. Zwischen den Zeilen klingt in der Berichterstattung immer wieder durch, dass die Ungleichheit in der Vermögensverteilung vor allem eine soziale Ungerechtigkeit darstelle. Man muss es gar nicht erst sagen: Derartige Schlagzeilen legen nahe, dass Reiche stärker zur Kasse gebeten werden müssen. Erst kürzlich forderte Juso-Chef Philipp Türmer äußerst selbstbewusst eine kräftige Vermögenssteuer. Er wolle, so der Nachwuchspolitiker, “jeden Milliardär in Deutschland zum Millionär” machen.

Aber dennoch empfiehlt sich ein nüchterner Blick auf die Datenlage: Insgesamt besitzen die Superreichen 23 Prozent aller Vermögenswerte, im Gegensatz zu 22 Prozent im Vorjahr. Auch sei diese Ungleichverteilung im internationalen Vergleich sehr hoch, da die Superreichen der anderen Länder im Schnitt nur 14 Prozent der jeweiligen Vermögenswerte besäßen. Die Phrase, dass sich die Schere zwischen arm und reich immer weiter öffne und dass es in Deutschland ganz besonders schlimm sei, wurden schon so oft aufgesagt, dass praktisch niemand sie mehr anzweifelt.

Der Gini-Koeffizient

Dabei würde eine einfache mathematische Betrachtung helfen: Der Gini-Koeffizient. Er beziffert die Ungleichheit in einer Verteilung. Übertrieben auf die Finanzen hieße ein Wert von 1: Eine Person besitzt alles, der Rest besitzt gar nichts. Ein Wert von 0 ist die perfekte Gleichverteilung. Beide Extremwerte werden in der Realität natürlich nie erreicht. Besonders ungleich ist die Lage in Deutschland, verglichen mit dem Rest der Welt, nicht: Laut einer Erhebung der Credit Suisse aus dem Jahr 2022 liegt Deutschland mit einem Wert von 0,79 auf Platz 86 von 171, rangiert also perfekt im Mittelfeld. Spitzenreiter ist das Sultanat Brunei mit 0,9, die Slowakei hat mit 0,5 den niedrigsten Wert. Auch eine kurzzeitige Schwankung von 22 Prozent auf 23 Prozent sagt nur wenig aus. Laut der Paris School of Economics gibt es in der jüngeren Vergangenheit global einen eindeutigen Trend hin zu mehr Gleichheit. Im Jahr 2000 lag der weltweite Gini-Koeffizient in der Einkommensverteilung bei 0,72, 2020 bei 0,67. Die Schere zwischen arm und reich schließt sich also nachweislich

Auch zeugt eine hohe Gleichheit nicht zwangsläufig von hoher Gerechtigkeit. Der Gini-Koeffizient an sich sagt nichts darüber aus, wie lebenswert ein Land ist. Südafrika und Brunei kommen auf fast identische Werte, dennoch dürfte für die meisten klar sein, dass das Leben in Brunei angenehmer ist. Afghanistan hingegen hat einen sehr niedrigen Gini-Koeffizienten, kommt also dem linken Ideal der Gleichverteilung relativ nah und ist vermutlich der ungemütlichste Ort auf Erden. Die Slowakei befindet sich wie bereits erwähnt auf dem letzten Platz, dennoch dürfte die Situation in Deutschland für den einzelnen Bürger deutlich besser ausfallen.

Reichtum eine Sünde?

Der typisch linke Gedanke, dass Reichtum eine Sünde an sich sei, beruht auf einem simplen Denkfehler und wurde wohl nie so schön wie von Bertold Brecht zusammengefasst: „Reicher Mann und armer Mann standen da und sahn sich an. Und der Arme sagte bleich: Wär‘ ich nicht arm, wärst du nicht reich.“ Dahinter steht die Annahme, dass die Wirtschaft ein Nullsummenspiel ist, also dass jeder Zugewinn von A mit einem Verlust von B einhergeht, weil nur eine begrenzte Menge an Wohlstand verfügbar ist.

Tatsächlich gibt es Situationen, in denen dies auch zutrifft. Ein nahöstliches Land mag seinen Reichtum großen Ölvorkommen verdanken, ein afrikanisches Land von seltenen Erzen profitieren. Diese natürlichen Rohstoffe sind begrenzt. Kontrolliert der Herrscherclan die Hälfte dieses Besitzes und gibt sie für Partys, Privatjets und Paläste aus, hat das gewöhnliche Volk tatsächlich weniger in der Tasche. In einer modernen Wirtschaft können neue Vermögenswerte jedoch erzeugt werden, so dass für alle mehr vorhanden ist. Rainer Zitelmann verdeutlichte dies am Beispiel des nominell kommunistischen Chinas, das seit geraumer Zeit eine pragmatischere Wirtschaftspolitik fährt.

Arm und reich sind nicht nur relativ

In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der chinesischen Milliardäre explosionsartig an und auch der Wohlstand des gemeinen Volks vergrößerte sich. Reiche nehmen also (meistens) niemandem etwas weg, sondern stellen im Gegenteil etwas zur Verfügung.

An dieser Stelle sei noch einmal an die Unzulänglichkeit der – unter Politikern sehr beliebten – relativen Armutsdefinition erinnert: Diese betrachtet jemanden mit 60 Prozent des Medianeinkommens (das die Bevölkerung in eine obere und eine untere Hälfte teilt) als “arm“. Diese Definition trifft auf etwa jeden sechsten Deutschen zu. Ob die Person aber in tatsächlicher Armut lebt oder nicht, ist damit nicht gesagt. Würde ein Zauberer das Geld eines jeden Menschen verzehnfachen, wäre das untere Sechstel immer noch das untere Sechstel und damit arm. Dabei würde dann so ziemlich jeder ein überaus komfortables Leben führen. Unter all den hehren Zielen, die der Sozialismus seinen Anhängern versprach, konnte er nur eines erreichen: Die Gleichheit. Hinterher waren alle gleich arm.