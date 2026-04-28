Immer weniger Fachpädagogen, allgemeiner Kultur- und Bildungsverfall: Deutschlands Musikschulen drohen auszusterben

Friedrich-Koh Dolge, der Bundesvorsitzende des Verbands deutscher Musikschulen, von denen es rund 930 gibt, hat vor einem ausnahmsweise realen und überaus dramatischen Fachkräftemangel gewarnt – in einer Nischenbranche, die doch eines der wichtigsten Elemente des immateriellen abendländischen Kulturerbes darstellt: Bis 2025 würden ca. 14.000 Lehrkräfte im Musikbereich ausscheiden, knapp 38 Prozent der derzeit etwa 37.000 Fachlehrkräfte. Es kämen aber nur etwa 4.000 neue Absolventen nach. Somit blieben etwa 10.700 Stellen unbesetzt, so Dolge. Damit könnten eine halbe Million Kinder und Jugendliche theoretisch nicht mehr mit musikalischer Bildung versorgt werden.

Laut dem Verband werden derzeit über 1,4 Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene an Musikschulen unterrichtet. 110.000 Interessenten stünden bundesweit auf Wartelisten. Zugleich hätten aber zahlreiche Musikschulen erhebliche Schwierigkeiten, Stellen nachzubesetzen, vor allem im ländlichen Raum. So könne etwa in Thüringen kein Unterricht für Orchesterinstrumente oder Querflöte gegeben werden. Dolge mahnte, die Musikschulen seien keine beliebige freiwillige Leistung, sondern unverzichtbare Orte für Bildung, Kultur und Teilhabe. Um dem Personalmangel wirksam abzuhelfen, brauche es eine angemessene Vergütung, soziale Absicherung und mehr Sichtbarkeit des Berufs. Zudem forderte er, dass Kommunen, Länder und Eltern die Finanzierung zu jeweils einem Drittel übernehmen. Derzeit trügen die Kommunen mit im Schnitt rund 45 Prozent den Hauptanteil. In der Praxis sieht man das jedoch anders: Im Internet schrieb eine erfahrene Musikerin, dass man sich über fehlende „Fachkräfte“ nicht zu wundern brauche, wenn an deutschen Musikhochschulen nur noch asiatische Wunderkinder studieren würden, was der Fall sei. Diese würden danach aber nicht in die deutsche Provinz gehen – und wenn, dann dort nicht als beliebteste Lehrer gelten.

Musikausbildung bald nur noch für ostasiatische Hochleistungsstaaten

Zumindest hier liege es einmal nicht an zu wenig Ausbildungsmöglichkeiten und am mangelnden Talent oder Willen der deutschen Kinder. Auch die Einwanderung von „Fachkräften“ sei hier nicht nötig. In ihren Unterrichtsjahren habe sie schon etliche geeignete Kandidaten gehabt, denen sie jedoch allen abraten habe müssen, weil sie bei der Aufnahmeprüfung der Hochschulen nicht gegen die Konkurrenz aus China, Japan und Korea bestehen würden. In diesen Ländern sei Klavierunterricht an dreijährigen Kindern mit stundenlangem Üben bereits im Vorschulalter und völliger Aufgabe einer normalen Kindheit Usus. Nach Einschätzung der Musiklehrerin sei dies „eine Art Kindesmissbrauch und eine Art der Ausbildung, die für einen normalen Musikschullehrer einfach nicht nötig ist“. Private Musikschulen würden auch Instrumentallehrer beschäftigen, die das Instrument nicht auf Hauptfach studiert hätten. Für ca. 90 Prozent der Schüler reiche das, schwierig werde es nur, wenn ein Schüler dabei sei, der das Zeug zum Profi hätte. Die schlichte Wahrheit sei, dass deutsche Musikhochschulen, von denen die meisten die beliebtesten und angesehensten der Welt seien, „seit ein paar Jahrzehnten nahezu ausschließlich für den japanisch/koreanisch/chinesischen Markt“ ausbilden würden.

Auch hier zeigt sich also, dass Deutschland vor allem für das Ausland arbeitet. Wenn man nicht Millionen von Migranten ins Land holt, schadet man dem eigenen Nachwuchs trotzdem, indem man ihn zugunsten von Musikschülern aus anderen Ländern mit einem pervertierten Leistungsprinzip benachteiligt. Das Gejammer von Verbandsvertretern ist hier -wie überall- groß, das Problem wird aber nicht beim Namen genannt, entweder, weil man es gar nicht (er-)kennt oder weil man fürchtet, als rassistisch zu gelten, wenn man, wie im Fall der Musikschulen, aussprechen würde, dass die hochsubventionierten Ausbildungsstätten überwiegend den asiatischen Nachwuchs heranzüchten.