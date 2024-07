Immer würdeloser, immer bizarrer: Die Schande um Joe Biden

Die Präsidentschaft und Wahlkampagne von Joe Biden entwickelt sich zunehmend von einer Farce zur Tragödie. Nicht nur, dass er seit seiner katastrophalen Darbietung im TV-Duell mit Donald Trump vor zwei Wochen bei jedem Wort und jeder Geste unter Beobachtung steht, weil jeder auf den nächsten Aussetzer wartet – er tut seinen täglich mehr werdenden innerparteilichen Gegnern auch noch den Gefallen, zuverlässig zu liefern. So auch bei der gestrigen Pressekonferenz im Rahmen des NATO-Gipfels in Washington, seinem ersten Solo-Auftritt vor Medienvertretern seit acht (!) Monaten. Gleich zu Beginn schwadronierte Biden als Antwort auf die Frage, wie seine Haltung zu einer Präsidentschaftskandidatur seiner Vizepräsidentin Kamala Harris sei: „Ich hätte nicht Trump als Vizepräsident ausgesucht, wenn ich nicht glauben würde, sie hätte das Zeug zum Präsidenten.“ Die Reaktion im Saal war fassungsloses Schweigen. Dafür kommentierte Donald Trump sarkastisch: „Great job, Joe!“

Die lange angekündigte Pressekonferenz musste um über eine Stunde verschoben werden, vermutlich weil es der von den Demokraten mittlerweile panisch aufgebotenen Armada an PR-Berater, Mentalcoaches, Mediziner, Geriater und Fitnessberater nicht gelang, Biden in einen halbwegs präsentablen und geistig zurechnungsfähigen Scheinzustand zu bekommen. Auf einer anderen Veranstaltung kurz zuvor hatte er bereits den pikanten Versprecher zustande gebracht, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Wladimir Putin zu verwechseln: „Nun übergebe ich das Wort an den Präsidenten der Ukraine, der ebenso viel Mut wie Entschlossenheit besitzt. Meine Damen und Herren: Präsident Putin“, sagte Biden, ehe er sich vom Rednerpult entfernte. Immerhin korrigierte er sich sofort und sagte: „Er wird Präsident Putin schlagen. Präsident Selenskyj. Ich bin so darauf konzentriert, Präsident Putin zu besiegen.“ Immerhin die Pressekonferenz brachte er dann noch leidlich fehlerfrei zu Ende und bekräftigte dabei mehrfach vehement, er werde im Rennen um die Präsidentschaft bleiben und gewinnen. Dies würde er nur dann nicht tun, „wenn ich langsamer werde“, so Biden, der darauf beharrte, er könne immer noch seinen Job machen.

Sinnbild für den desolaten Zustand des Westens

An den Schockwellen, die seine Auftritte durch die Reihen der Demokraten und der ihnen ergebenen Mainstream-Medien senden, wird dies jedoch nichts ändern. Bei jedem Wort, das er von sich gibt, herrscht Angst vor dem nächsten Versprecher oder völligen Aussetzer. Es ist eine Präsidentschaft, die mittlerweile nur noch von Tag zu Tag beobachtet wird, weil man nie wissen kann, wie schnell Bidens geistiger und körperlicher Verfall voranschreitet, während das Weiße Haus und Bidens Wahlkampfteam alles versuchen, ihn zu vertuschen. So etwas ist in der Geschichte der USA beispiellos und nur noch mit der Gerontokratie zu vergleichen, die die Sowjetunion in ihren letzten Jahren regierte. Die Demokraten meinen offenbar, wenn sie Biden absägen, würde das amerikanische Volk sich dann einfach einen anderen Kandidaten unterjubeln lassen, nachdem sie und ihre Medien es vier Jahre lang belogen und jeden attackiert haben, der die Wahrheit aussprach, dass Biden zu keinem Zeitpunkt amtsfähig war. Gewissermaßen ist diese Großtäuschung das perfekte Sinnbild für den desolaten Zustand der gesamten westlichen Welt.

Auf einer tieferen Ebene aber ist das, was sich hier vor aller Augen abspielt, eine menschliche (oder besser unmenschliche) Tragödie: Ein offensichtlich hilfloser, pflegebedürftiger und nicht mehr ansatzweise im Vollbesitz seine körperlichen und geistigen Kräfte befindliche Mann wird von seinem Umfeld, schäbigerweise vor allem auch von seiner eigenen Familie (!), unbeirrt ins offene Messer laufen gelassen, öffentlich exponiert und nicht daran gehindert, die unfreiwillige Vorführung seiner Gebrechen vor den Augen der Weltöffentlichkeit Tag für Tag durchleiden zu müssen. In keinem anderen Beruf, nicht einmal als Parkplatzwächter, würde man jemanden im Zustand Bidens auch nur einen Tag arbeiten lassen – aber Inhaber der obersten Exekutivgewalt der mächtigsten Nation der Welt und Oberbefehlshaber der weltgrößten Militärmacht soll er sein können? Wer seiner Hintermänner und Angehörigen sich an dieser Farce beteiligt, muss entweder zutiefst empathielos, amoralisch und egomanisch sein – oder hat ureigene Interessen daran, Biden als willfährige Marionette im Amt zu halten, um seine eigene Agenda durchsetzen zu können.