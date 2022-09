Impfschaden? Schon der vierte Hodenkrebsfall in der ersten Bundesliga

Gestern wurde bekannt, dass auch der 28-jährige Profi-Fußballer Jean-Paul Boetius

an Hodenkrebs erkrankt ist. Boetius war erst diesen Sommer aus Mainz zum Hauptstadtclub Hertha BSC Berlin gewechselt. Er ist bereits der vierte Spieler der ersten Bundesliga, der innerhalb weniger Monate an Hodenkrebs erkrankt ist. Zuvor war bei Timo Baumgart (28, Union Berlin), Marco Richter (24, ebenfalls Hertha BSC) und Sebastien Haller (28, Borussia Dortmund) dieselbe Diagnose gestellt worden. Boetius muss nun operiert werden, die drei anderen Spieler mussten oder müssen sich ebenfalls einem Eingriff unterziehen oder eine Chemotherapie absolvieren. Richter und Baumgartl konnten bereits ihre Comebacks feiern; bei Haller erhofft man eine Rückkehr im kommenden Januar.

Was hierbei sofort ins Auge springt: Hodenkrebs gehört laut Deutscher Krebsgesellschaft mit einem Anteil von 1,6 Prozent aller Neuerkrankungen zu den selteneren Krebsarten. Pro Jahr erkrankten pro Jahr bis 2020 durchschnittlich rund 4.000 Männer an einem bösartigen Hodentumor. Das sind weniger als 0,1 Promille der männlichen Gesamtbevölkerung. Nun gibt es in der ersten Fußball-Bundesliga derzeit 505 Profis. Dass davon binnen kürzester Zeit gleich vier an dieser seltenen Krebsart erkranken – also rund 0,8 Prozent aller Spieler in der Liga – bedeutet eine mehr als 80-fache Fallhäufung gegenüber dem Erwartungswert (altersgruppenbereinigt sogar mehr als 200-fach). Diese extreme Fallzunahme bei nur dieser einen Diagnose ist mit Zufall oder statistischer Varianz definitiv nicht mehr zu erklären, sondern muss eine konkrete Ursache haben.

Erklärungsnöte der Impf-Gesundbeter

Die Frage ist ganz simpel: Welche könnte diese wohl sein? Was ist seit letztem Jahr wohl anders als in allen Jahren zuvor, gab es irgendeinen externen Einfluss, von dem bis auf wenige Ausnahmen alle Fussballprofis betroffen waren, der diese medizinische Symptomatik verursachten haben könnte? Unweigerlich drängt sich hier die dringende Vermutung auf, dass es sich um eine weitere Schadfolge der Corona-Impfungen handeln dürfte. Denn anders als bei der gravierenden Übersterblichkeit und Geburtenrückgängen, die sich derzeit (noch) fieberhaft auf krampfhaft bemühte Sondereinflüsse wie „Hitzewellen“ (auch in Island und Grönland übrigens) oder abstruse Thesen wie Zurückhaltung beim Sex oder verhaltene Familienplanung schieben lassen – auch wenn dies keiner ernsthaft glaubt – lassen sich für den sprunghaften Anstieg keine anderen plausiblen Ausreden finden.

Fast alle betroffenen Bundesligaspieler dürften sogar mehrfach geimpft sein. Zudem werden sie permanent medizinisch untersucht. Und: Sie leben und ernähren sich überdurchschnittlich gesund, haben meist ein erfülltes Sexualleben mit Wunschpartnerinnen (oder -partnern) und betreiben Sport und werden ständig gesundheitlich überwacht. All dies müsste eine Krebsdiagnose eigentlich sogar deutlich unwahrscheinlicher machen als bei einem Durchschnittsbürger. Der Urologe Dr. Tobias Jäger erklärte, auch mit Bezug auf das junge Alter der Fußballer, in „Bild”: „Das ist eindeutig eine statistische Häufung… Hodenkrebs ist der einzige Krebs, der bei jüngeren Männern auftaucht, und zwar zwischen 16 und 35 Jahren. Es gibt zwar eine Studie, die für Fußballer ein ganz minimal erhöhtes Risiko für Hodenkrebs sieht, weil man z.B. mal einen Ball davor bekommt. Ich glaube da aber nicht dran, zumal Sport eher vor Krebs schützt.“

Betroffene leiden unter Folgeschäden

Für die betroffenen Spieler kommt nun nach überstandener Erkrankung noch ein nicht mehr korrigierbarer Folgeschaden hinzu: Wie Frank Sommer, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, erklärte, wird bei 99 Prozent aller Hodenkrebsfälle der betroffene Hoden entfernt. Dies sei ein besonderes Problem für Leistungssportler, da im Hoden das Hormon Testosteron produziert werde, das auch für die Regeneration zuständig sei. Ein von Hodenkrebs betroffener Sportler benötige anschließend längere Erholungszeiten nach dem Training, so Sommer.

Berücksichtigt man alle Faktoren, so ist ein anderer Einfluss als die mRNA-Impfstoffe, der solch gravierende Folgen nach sich ziehen könnte, praktisch weder denk- noch erkennbar. Dementsprechend „ratlos“ (wenngleich auch hinter vorgehaltener Hand wohl durchaus entsetzt) zeigen sich auch Fachleute über die Häufung der Hodenkrebsfälle in der Bundesliga. Es bleibt also abzuwarten, wann der Öffentlichkeit hier reiner Wein eingeschenkt wird, und ob endlich bald von offizieller Seite dem mehr als naheliegenden Verdacht eines Impfschadens nachgegangen wird, oder ob auch diese Erkrankungen, so wie die zahllosen „plötzlich und unerwartet“ Verstorbenen, als weiteres als ungelöstes oder ignoriertes Mysterium verbucht werden – nach dem Motto „was nicht sein darf, das nicht sein kann„, um danach abermals wieder zur Tagesordnung überzugehen.