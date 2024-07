Impfschäden als notwendiges Opfer des Einzelnen fürs Kollektiv? Klage gegen Biotech abgewiesen

Das Oberlandesgericht Koblenz hat dem Corona-Impfkonzern Biontech einen Persilschein für dessen gemeingefährliche und unwirksame Vakzine ausgestellt – und deren Opfern erneut die Hoffnung auf irdische Gerechtigkeit genommen. Eine Frau aus Mainz hatte Klage eingereicht, weil sie nach der ersten Impfung an starken Kopfschmerzen und zunehmendem Schwindel litt. Diese Symptome hätten sich nach der zweiten Dosis noch verstärkt. Bis heute leide sie unter Schwierigkeiten beim Gehen und falle oft hin, was zu erheblichen Beeinträchtigungen führe. Deshalb verlangte sie 100.000 Euro Schmerzensgeld von Biontech

Ganz im Sinne des Krisengewinnlerunternehmens an der Goldgrube schmetterten Koblenzer Richter die Berufung Frau gnadenlos ab und folgte der verlogenen Rechtfertigung des Pharmakonzerns: Sie konnten oder wollten (oder durften?) keinen direkten Zusammenhang zwischen der Impfung und den gesundheitlichen Problemen der Frau erkennen. Weiterhin muss natürlich jeder Präzedenzfall, der eine entsprechende Klagelawine nach sich ziehen könnte, abschlägig beschieden werden, alles andere wäre von “systemrelevanter” Folgenschwere. Gönnerhaft gestand die Kammer der Klägerin zwar zu, dass es Nebenwirkungsrisiken gebe, diese würden angeblich jedoch “bei Weitem vom Nutzen der Impfung überwogen”, deren Nutzen-Risiko-Verhältnis “positiv” sei. Dem Einzelnen könne ein „vertretbares Opfer zum Nutzen der Gesamtheit“ abverlangt werden, erklärten sie mit unfassbarer Arroganz (und nebenbei der genau umgekehrten Argumentation, mit der damals etwa das Verhalten von Ungeimpften angeprangert wurde, beziehungsweise mit der während der Pandemie jeder Verweis auf die Harmlosigkeit von Corona wegen der geringen Zahl tödlicher Verläufe als menschenverachtend erklärt wurde). Bei Corona sollte alles getan werden, um noch so seltene Opfer zu vermeiden – doch jetzt auf einmal sind die Kollateralschäden in Kauf zu nehmen?

Du bist nichts, dein Volk ist alles?

Abgesehen davon, dass die Richter hier wider alle Tatsachen und seitherigen Enthüllungen weiterhin das Märchen vom angeblich mehrheitlich lebensrettenden Nutzen der Impfung ausgehen, wird auch hier weiter das zynische Corona-Credo perpetuiert: Der Einzelne hat sich zum vermeintlichen Nutzen der Allgemeinheit zu opfern, wenn die Regierung dies fordert. Diese ungeheuerliche Begründung ist quasi ein Rückfall auf das Nazi-Motto „Du bist nichts, dein Volk ist alles“ und atmet den Geist des Goebbels-Zitats “Wo gehobelt wird, da fallen Späne”. Die Koblenzer Richter stellen damit de facto die Volksgemeinschaft zur obersten Prämisse, nicht mehr die Rechte des Einzelnen.

Biontech habe auch kennzeichnungsrechtliche Vorgaben eingehalten und die relevanten Produktinformationen seien richtig und fortlaufend aktualisiert worden, so das Gericht weiter. Für einen Anspruch nach dem Arzneimittelgesetz hätte die Klägerin nicht nur eine Verbindung zwischen Impfung und Gesundheitsschädigung, sondern auch eine „schädliche Wirkung“ des Impfstoffs nachweisen müssen, die über ein „vertretbares Maß“ hinausgehe. Dies sah die Kammer nicht als gegeben an. Dabei berief sie sich auf Unterlagen der Europäischen Arzneimittelagentur, deren Ausschüsse und das Paul-Ehrlich-Institut – also den Institutionen, die die Impfstoffe viel zu früh und ohne ausreichende Prüfung zuließen und sich einer eklatanten Pflichtverletzung schuldig gemacht haben. Immerhin ließ das Gericht noch die Revision zum Bundesgerichtshof gegen sein Skandalurteil zu. Allerdings wird auch dort kein gerechteres Urteil zu erwarten sein, aus den genannten staatspolitischen Gründen. Mit einer ähnlichen, aber wohl unverfänglicher formulierten Begründung, wird auch der Bundesgerichtshof der Klägerin – und mit ihr zahllosen weiteren Opfern des Impfverbrechens – jede Möglichkeit nehmen, Biontech und die anderen Konzerne einer überfälligen Ahndung des großen Impfverbrechens zuzuführen.