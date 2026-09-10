In der ARD sind Muslime die wahren Opfer und Leidtragenden der Anschläge vom 11. September

Am morgigen Freitag jährt sich der islamistische Terroranschlag vom 11. September 2001 in den USA zum 25. Mal. Die ARD-Anstalten “Norddeutscher Rundfunk” (NDR) und “Südwestrundfunk” (SWR) schaffen es zuverlässig auch zu diesem denkwürdigen Jahrestag wieder, die Fakten in ihr völliges Gegenteil zu verdrehen: Nicht etwa der freie Westen, sondern natürlich wieder einmal die Muslime werden hier absurderweise als indirekte Opfer dieses Großanschlags dargestellt. Der SWR veröffentlichte bereits vorgestern einen Beitrag unter dem bezeichnenden Titel „Wie der Anschlag von 9/11 alte Feindbilder gegen Muslime befeuert hat“. Darin durfte die zu „historischen Stereotypen“ forschende Historikerin Christin Hansen, ihres Zeichens wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Neueste Geschichte der Universität Trier, zum Besten geben, die Anschläge von 2001 hätten dazu geführt, dass „muslimisch gelesene Menschen” (sic!) ”pauschal angefeindet wurden“.

Außerdem seien durch den 11. September „Schreckensszenarien“ als stereotype Angstbilder bestätigt worden; damit meint Hansen natürlich nicht die während der Geschichte des Abendlandes über viele Jahrhunderten real existierende Bedrohung Europas und der christlich-westlichen Welt durch islamische Expansion, militärische Angriffe und Terror, sondern die angebliche “Stigmatisierung” des Islam ”als nicht zivilisationsfähige Religion“ bereits im 18. und 19. Jahrhundert, die deshalb erfolgt sei, um „die Kolonisation zu rechtfertigen“. Einen solchen ahistorischen verquasten Nonsens aus der woken-postkolonialen Hexenküche mutet der SWR seinen Zwangsgebührenzahlern also zum 25. Jahrestag des schlimmsten islamistischen Terroranschlags der jüngeren Geschichte zu.

Ausschließlich muslimische Befindlichkeitsstörungen thematisiert

Damit nicht genug, wurde einen Tag später noch mit dem Artikel „25 Jahre danach: 9/11 in New York: So hat der Terror das Leben für Muslime in Rheinland-Pfalz verändert“ nachgelegt. Darin darf etwa die 48-jährige Annika Grün, die mit 16 Jahren zum Islam konvertiert ist, jammern, ihre größte Sorge nach dem Anschlag habe darin bestanden, dieser könnte „nicht nur die Welt verändern”, sondern “eben auch das Leben der Muslime“. Das habe ihr „sehr viel Angst gemacht“. Weiter klimperte sie virtuos und zur merklichen Verzückung der SWR-Reporter auf der Opferklaviatur: „Du bist halt kein Individuum mehr, sondern du bist Moslem“. Ein weiterer – gebürtiger – Muslim namens Halil Yücebudak teilt dem Fernsehpublikum mit, dass er sich nach dem Anschlag „deutlich häufiger unter Beobachtung gefühlt“ habe.

Die Menschen hätten ihm und seiner Frau, die “aus religiösen Gründen Kopftuch trug, hinterher gestarrt“. Nicht also das Leid der Hinterbliebenen, das Schicksal von 3.000 Opfern und unzähligen Traumatisierten der Angriffe von New York, Washington D.C. und Pennsylvania, sondern ausschließlich muslimische Befindlichkeitsstörungen in deren Folge werden hier also thematisiert – natürlich unter Vermittlung des Eindrucks, dass solche absolut nachvollziehbaren reflexhaften Ängste in den USA und Europa nach diesem beispiellosen Anschlag angeblich völlig unbegründet waren. Dazu fällt einem wahrlich nichts mehr ein.

Klammheimliche Freude über fast 3.000 Tote

Der NDR schlug in die gleiche Kerbe – und bot Muslimen gleich noch ein eigens Forum, über anlässlich des Jahrestags ihre vermeintliche Opferrolle zu beklagen. Der Hamburger Behnam Heidenreuter berichtet, zwei Tage nach dem Anschlag hätte an seiner Schule als Geste an die USA eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer stattfinden sollen. „Aber nicht alle seine Mitschüler wollen mitmachen. Es sind vor allem diejenigen, die aus zugewanderten Familien kommen. Sie sehen die Rolle der USA in der Weltpolitik kritisch“, heißt es in unsäglicher Heuchelei und Empathielosigkeit. Und weiter: „Sie hatten da eine eher differenzierte Meinung zu den Anschlägen. Und nicht wenige dachten nach dem Motto ‚Jetzt hat jemand es mal den USA gezeigt.” Hier wird also die – klammheimliche oder offene – Freude über den Tod tausender Unschuldiger, die dem Anschlag zum Opfer fielen, als „differenzierte“ Ansicht verkauft.

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Die Berichterstattung über dieses Fanal des 21. Jahrhunderts bestätigt einmal mehr die der proislamische Schlagseite der unrettbar linken, in antiwestlichem Selbsthass versinkenden ÖRR-Journaille. So wie insbesondere das deutsche Zwangsgebührenfernsehen in Tateinheit mit linken Aktivistenmedien seit 25 Jahren alles daran gesetzt hat, dass der 11. September keinesfalls zu einer kritischen Neubewertung von Weltoffenheit und muslimischer Migration in den Westen führte, sondern dass stattdessen die Aufnahme von Muslimen durch Massenzuwanderung erst so richtig Fahrt aufnahm: So nutzen sie nun diesen Jahrestag, um Muslime als dessen eigentliche Leidtragende darzustellen. Zur Ideologie des Islamismus, die seither ja noch unzählige weitere Anschläge allein in Deutschland auf dem Kerbholz hat, erfährt man nichts, dafür gibt’s das übliche Gejammer von Muslimen mit zeitlosem Opfer-Abo. Macht 18,36 Euro im Monat.