In der Mutterschaft kulminiert die Würde der Frau – die Genderideologie richtet sie zugrunde

Aus den Untiefen einer genderideologisch verwirrten Publizistik heraus, die die Biologie des Menschen und seine schöpfungsgemäße, ganz eigene und besondere “Ökologie” nur noch als einen reduktiven Biologismus missdeutet, wurde nun auch ich einmal wieder mit der menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus zu einem Brei verrührt. Zwar entwickeln solche Abstrusitäten in der Bevölkerung durch ihre inflationäre Abnutzung keinen Nachhall mehr, aber die geistlichen Unschärfen, die solchen beabsichtigten Rufschädigungen zugrunde liegen, sind eine ganz besondere Zumutung und lassen mich antworten.

Mutterschaft als eine der Frau allein zukommende Eigenschaft ist Teil ihrer ganz besonders hohen Würde. Die Bereitschaft und damit verbundende Hingabe des eigenen Leibes an die Weitergabe neuen Lebens machen glücklich! Als vierfache Mutter kann ich das bestätigen. Dieses Glück Frauen vorzuenthalten, weil sie sich in ökonomischen Zwängen befinden, die ihnen dieses Glück erschweren oder gar versagen, ist beklagenswert und war die Kernthese meiner jüngsten Rede zur Mutterschaft im Deutschen Bundestag, die ich in meiner Eigenschaft als Bildungspolitische und Kirchenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion hielt.

Leiblichkeit als Schöpfungsgeschenk Gottes

Der Nationalsozialismus und sein rassistisch-biologistisches Menschenbild, das zur “Reproduktion der arischen Rasse” Frauen tatsächlich zu “Gebärmaschinen” machte (Stichwort “Lebensborn”), hatte mit der Würde der Frau nichts zu schaffen. Vergleiche damit sind also nicht nur ehrenrührig, sondern auch von historischer und philosophischer Unkenntnis geprägt. Der Mensch ist immer konkrete Person aus Leib, Geist und Seele. Seine Leiblichkeit ist dabei ein Schöpfungsgeschenk Gottes als Vorbedingung seiner Individualität.

Wer aber die Leiblichkeit als konstruierbar missversteht, so wie es die Genderideologie tut, befreit nicht den Menschen, sondern respektiert seine gegebene, besondere und unantastbare Würde erst gar nicht. Er liefert ihn stattdessen ideologischer Propaganda aus – mit teilweise schwersten Schäden für Leib und Seele. Besonders junge Menschen sind Opfer. Die schöpfungstheologische Letztbegründung der Würde des Menschen vertritt auch das Lehramt der Katholischen Kirche. Die Äußerungen des Heiligen Vaters auf seiner Reise nach Belgien zur Universität Löwen sind auch hierin zu verorten.

Humane Überzeugungen in den rechtsextremen Dunstkreis entrückt

So griff Papst Franziskus in Löwen einen Begriff von Benedikt XVI. auf und sprach in seiner dortigen Rede von der “menschlichen Ökologie”, zu der auch auch das Nachdenken über die Rolle der Frau in der Kirche gehöre: “Wer ist die Frau und wer ist die Kirche? Die Kirche ist das Volk Gottes, kein multinationaler Konzern. Im Volk Gottes ist die Frau Tochter, Schwester und Mutter. So wie ich Sohn, Bruder und Vater bin. Das sind Beziehungen, die unsere Gottesebenbildlichkeit zum Ausdruck bringen.” Die Kirche selber jedoch, darf ich ergänzen, ist Frau, Mutter und Lehrerin – was die hohe Würde der Frau besonders auszeichnet.

Längst werden auch die Katholische Kirche, die Römische Kurie und selbst der Heilige Vater mit solchen humanen Überzeugungen in den Dunstkreis des Rechtsextremismus entrückt, wovon viele Kommentare auf den sozialen Netzwerken nach seiner Rede in Löwen beredt künden. Vermutlich wird dann wohl bald auch das Wort vom “Volk Gottes” einer rechtsradikalen Umdeutung unterzogen? Werden Papst, christlicher Glaube und Kirche synodal bis zur Unkenntlichkeit verändert oder landen auch sie in der rechtsextremen Ecke? Dann wäre es keine schlechte Gesellschaft jedenfalls, in der ich mich befinde und in die hinein auch ich mit solchen Labels gerückt werden soll.