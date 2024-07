In diesem Land klappt nichts mehr: Totalausfall auch bei Bundeswehr-Satelliten

Die Bundeswehr hat ihrem Katalog aus Pleiten, Pech und Pannen ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Die seit sechs Monaten im All kreisenden SARah-Satelliten, die eigentlich gestochen scharfe Aufklärungsbilder an die Erde schicken sollten, haben sich buchstäblich als Blindgänger erwiesen. Weil ihre Antennen sich nicht ausfahren lassen, liefern sie gar nichts. „Nach dem erfolgreichen Start der letzten beiden SARah-Satelliten im Dezember gibt es weiterhin Verzögerungen bei der Inbetriebnahme“, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums verlegen. Der Bremer Raumfahrt- und Technologie-Konzern OHB, der die Satelliten hergestellt hat, arbeite “an einer Lösung” – bisher jedoch erfolglos, hieß es weiter. In den kommenden Wochen werde man zusammen mit der Firma “einen Plan” entwickeln, „falls die Funktionsfähigkeit der Satelliten nicht wieder hergestellt werden kann“. Die Aufklärungsfähigkeit der Bundeswehr sei jedoch nicht eingeschränkt. Aus Gründen der nationalen Sicherheit könne man keine Auskünfte zu Details geben.

Lösungen finden, Pläne schmieden und sonstige Übersprung- und Beschwichtigungshandlungen: Was vom BER-Flughafendesaster und der Deutschen Bahn her wohlbekannt ist, wird hier einmal mehr bemüht, um das generelle und strukturelle Versagen Deutschlands an Haupt und Gliedern schönzureden. Tatsächlich funktioniert, klappt und gelingt in diesem Land anscheinend überhaupt nichts mehr. Im konkreten Fall, wo es ja “nur” um unsere Landesverteidigung und hypothetische Sicherheit geht, ebenso wenig wie in allen anderen Details.

Neue Peinlichkeit

Florian Hahn, der verteidigungspolitische Sprecher der Union, kritisierte: „Dass beide Satelliten denselben Defekt haben, ist bemerkenswert und scheint systematisch bedingt. Der Vorgang ist nicht nur finanziell ein Desaster, sondern auch für unsere Sicherheit.“ Immerhin war man im Verteidigungsministerium dieses eine Mal so schlau gewesen, vertraglich festzulegen, dass die Bundeswehr das System nur bezahlen muss, wenn es wie vereinbart funktioniert; ob dies in weiser grundsätzlicher Voraussicht oder empirischer Erwartung der nächsten Flops geschah, sei dahingestellt. Anders als bei sonstigen Digitalisierungsflops, der PKW-Maut oder Fehlbeschaffungen von Impfstoffen bis Umstandsuniformen muss der Steuerzahler zumindest diesmal nicht für diese Peinlichkeit zahlen.

Dennoch handelt es sich natürlich eine weitere kolossale Blamage für Deutschland und sein Militär. Während Verteidigungsminister Boris Pistorius im Mai in Washington groß getönt hatte „Wir sind bereit, die Führung zu übernehmen“, steht er nun wieder als der Oberkommandierende einer “Zombie-Armee” dar, die schon lange über kaum mehr flug-, schwimm- und fahrfähiges Equipment verfügt und nun sogar im Weltraum floppt, da sie über keine funktionierenden Aufklärungssatelliten verfügt. Und das nur, weil ein deutsches (!) Unternehmen sie nicht bereitstellen kann. In Zeiten, in denen Deutschland sich ohnehin ständig international zum Failed State und Affen macht, weil Regierungsflieger nicht vom Fleck kommen und sich die notorische Unpünktlichkeit von Zügen dank der Fußball-Europameisterschaft bis in die USA herumgesprochen hat, fügen solche Meldungen sich in einen desaströsen Gesamteindruck ein, den dieses einstige Hochtechnologieland Deutschland in aller Welt abgibt.