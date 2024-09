Die Mainstream-Medien wollen anscheinend AfD-Wählen als psychische Krankheit definieren. Dafür werden dann auch angebliche Experten interviewt, von denen zuvor niemand etwas gehört hat. Aber in einer verrückten Welt gilt der Gesunde als krank. Manchmal muss man eine Aussage dieser Experten nur im Umkehrschluss denken, um objektiv zwischen den Kategorien „gesund“ und „krank“ zu unterscheiden. Vor ein paar Jahren sind Worte „islamophob“ wie „homophob“ in der politischen Diskussion aufgetaucht. Der Normalbürger denkt dabei unbewusst an Phobien wie Klaustrophobie oder Arachnophobie – also eine krankhafte Angst vor geschlossenen Räumen oder Spinnen. Kritiker des Mainstreams sollen damit unterschwellig pathologisiert, also als psychisch krank bezeichnet werden, weil sie eine krankhafte Angst vor Moslems oder Homosexuellen hätten. Anschließend können die Verwender der Kampfbegriffe anführen, dass die Wörter sprachwissenschaftlich eine andere Bedeutung hätten. Aber nicht der Absender einer Botschaft ist für ihren Inhalt relevant, sondern der Empfänger. Das gilt besonders für unterschwellig versandte Botschaften. Die gesellschaftliche Diskussion bleibt vergiftet.

Gegenüber der ARD-“Tagesschau” sagte nun ein „normalophober Experte“ namens Dr. Frank Greuel zum Wahlverhalten junger Männer folgendes: „Beim Blick auf die Zahlen sieht man auch deutlich, dass sie mehrheitlich von jungen Männern gewählt wird. Sie knüpft in ihrer Ansprache an traditionelle Geschlechterrollen an – mit maskulinen Bildern von einer starken, harten Männlichkeit. Und das verfängt bei jungen Männern in einer Zeit, in der sie selbst damit beschäftigt sind, wer sie als Mann sein wollen.“ Gemeint war wohl, ob die jungen Männer hetero, schwul oder trans sein wollen – als wäre der woke Zeitgeist der grünen Blase “normal”. In der Normalität wollen junge Männer aber Männer sein und keine Schwuchteln. Wenn die Ampelunion der Gesellschaft einreden will, dass das nicht normal sei, dann schießt sie sich selbst ins Knie.

Absehbare Gegenreaktionen

Auch wenn die Formulierung „Bilder harter Männlichkeit“ wohl nicht zweideutig gemeint war (erigierte Penisse waren wohl auch nicht auf AfD-Plakaten abgebildet): Diese „harte Männlichkeit“ ist für junge Männer sehr wichtig. Menschen sind auch Tiere, und in der Natur entscheiden sich die paarungsbereiten Weibchen für dominante Männchen. Männliches Dominanzverhalten ist die natürliche Folge. Wenn die grün-woke Blase Maskulinität neuerdings in die Nähe von Gewaltkriminalität rückt und jeden Mann als potentiellen Vergewaltiger darstellt, muss dies eine Gegenreaktion auslösen. Der Verfasser kann aus seiner Jugendzeit berichten, dass die Damenwelt zumindest damals die Machos den Softies eindeutig vorgezogen hat. Damit sind sie wahrscheinlich einer biologischen Veranlagung gefolgt. Würde die grün-woke Propaganda zu einem Mangel an echten Männern führen, könnte sich das auch auf das Wahlverhalten junger Frauen auswirken.

Ganz am Rande: Nachdem der Verfasser den “Tagesschau”-Experten scherzhaft gefragt hat, oh und wo er denn in der AfD-Wahlwerbung einen erigierten Penis (Stichwort “harte Männlichkeit”) gesehen hat, antwortete ihm dieser mit der Verlinkung auf einen satirischen Beitrag des “Postillon” von 2016 der eine Karikatur von AfD-Gegnern von 2016 zeigt. Humor ist, wenn man auch über sich selbst lachen kann; der “Experte” jedoch konnte offenbar nicht über seine eigene Aussage von Bildern harter Männlichkeit lachen:

Diese Anekdote zeigt nicht nur die Humorlosigkeit des grün-woken Lagers. Es scheint sich auch eine leichte Panik breit zu machen. Seit Jahren wird aus diesem Milieu heraus auf alte weiße Männer eingeprügelt, und die wählen in ihrer Mehrheit weiter brav CDU und SPD. Nach Einsetzen der LGBTQXYZ-Propaganda wehren sich die jungen Männer – und zwar jedweder Hautfarbe. Dass man insbesondere die jungen Männer mit Migrationshintergrund nicht zur Homosexualität bekehren kann, hätte der woke-grünen Blase bewusst sein müssen; dass aber auch junge Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit Männer sein wollen und die Partei wählen, die sie dafür sicher niemals diskriminieren wird, scheint nach der Erfahrung mit den alten weißen Männern eine Überraschung zu sein.

Natürlich macht eine Schwalbe noch keinen Sommer. Wenn man zur obigen Überschrift zurückkehrt kann man festhalten, dass eher die Normalophobie eine psychische Krankheit ist, die sich in den Parteien der Ampelunion breit gemacht hat. Dem zum Trotz suchen viele Menschen bei ihrer Wahlentscheidung eben eine Partei mit gesunden Einstellungen.