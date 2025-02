In Gedenken (und als Mahnung): Heute vor 82 Jahren starben Hans und Sophie Scholl

Heute vor 82 Jahren, am 22. Februar 1943 , wurden die Geschwister Hans und Sophie Scholl in München von den Exekutoren einer diktatorischen Staatsmacht durch das Fallbeil hingerichtet. Von den Dienern und Handlangern eines Schreckenssystems, die dessen Anordnungen gesetzestreu ausführten. Später gaben dieselben Diener und Handlanger an, lediglich „ihre Pflicht getan“ zu haben.

Als noch am selben Tag die Hinrichtung der Geschwister Scholl bekanntgegeben wurde, brachten ihre Kommilitonen und hunderte andere Studenten öffentlich ihre Verachtung für die gerade Ermordeten zum Ausdruck und bejubelten den Hausmeister Jakob Schmidt, der Sophie und Hans beim Verteilen ihrer Flugblätter festgehalten und an die Gestapo ausgeliefert hatte. In seinem Gerichtsverfahren kurz nach Kriegsende gab der Verräter ebenfalls an, lediglich „seine Pflicht getan“ zu haben.

Viele von den heutigen Haltungsbürgern, Gutbürgern, Gesinnungsbürgern und Gesetzesbürgern halten sich überzeugt für edle und mutige Freiheitskämpfer wie Hans und Sophie Scholl, während sie Kritiker und Andersdenkende als „Rechte“ oder Feinde der “offenen” und “vielfältigen“ Gesellschaft diffamieren, sie verraten, ausgrenzen und den Systemschergen ans Messer liefern. Mögen die Ideologie und die politischen Systeme von damals und heute auch grundverschieden sein: die Methoden und Ideologien gleichen sich frappierend. Und nein, liebe Aufpasser, die ihr euch gerade echauffiert: Das ist keine „Relativierung“ von irgendwas.

“Wer sich heraushält, macht sich schuldig”

Genau wie damals tun die meisten auch heute nur „ihre Pflicht“, wenn sie Anordnungen, Gesetze, Befehle und Vorschriften gegen deklarierte „Dissidenten“ ausführen, diese bei Meldestellen verpetzen oder Ausgrenzung gegen Andersdenkende betreiben. Blasiert, dreist und bar jeder rationalen Urteilsfähigkeit begreifen sie nicht, dass sie selbst das Übel sind, welches sie in ihrem blinden Wahn vermeintlich zu bekämpfen glauben. Dass sie die Diener, Helfer und Exekutoren einer enthemmten Staatsmacht sind, die sich längst argwöhnisch und feindselig gegen ihr eigenes Volk gewendet hat.

„Wer sich nur heraushält, macht sich schuldig. Und nicht nur Mitleid muß er empfinden, nein, noch viel mehr: Mitschuld. Denn er gibt durch sein apathisches Verhalten diesen dunklen Menschen erst die Möglichkeit, so zu handeln, er leidet diese ‚Regierung‘, die eine so unendliche Schuld auf sich geladen hat, ja, er ist doch selbst schuld daran, daß sie überhaupt entstehen konnte! Ein jeder will sich von einer solchen Mitschuld freisprechen, ein jeder tut es und schläft dann wieder mit ruhigstem, bestem Gewissen. Aber er kann sich nicht freisprechen, ein jeder ist schuldig, schuldig, schuldig!“ Diese Worte entstammen einem der Flugblätter, für deren Verbreitung Sophie und Hans Scholl vor 82 Jahren hingerichtet wurden.

Die anonyme Masse macht das Unrecht erst möglich

Ich frage mich laut: Können diese Worte auch heute bitte wieder aufmerksam gelesen und verstanden werden – weil sie zeitlos, ewig gültig und vor allem so frappierend aktuell sind? Erst vor zwei Tagen schrieb ich: Nicht Politiker sind die primär Schuldigen am Elend einer Epoche; es sind zu allererst deren Wähler. Darunter jene Menschen, die es, aus Blindheit, Dummheit, Ignoranz oder schlichter Faulheit unterlassen, gegen ein kaputtes, korruptes und undemokratisches System aufzubegehren und stattdessen für ein „Weiter so!“ votieren. Dieses Gros der anonymen Masse trägt die Verantwortung dafür, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Wer dieses System mit seiner Stimme weiter unterstützt, ist Täter. Das ist die Realität.

Der 22. Februar 1943 war ein sonniger Spätwintertag, genau wie der heutige. Ein schöner, ein guter Grund, heute Hans und Sophie Scholl zu gedenken – aber bei weitem nicht der einzige.