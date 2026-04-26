In wenigen Jahren wird von den Mullahs nichts geblieben sein

Es muss hier eigentlich nicht wiederholt werden, doch die – optimistische – Prognose darf gestellt werden: In wenigen Jahren wird weder von der politischen Theokratie, die den Iran seit 1979 lähmt, noch von den Weissagungen ihrer Kollaborateure in übriggebliebene sein. Die Zeit für die Befreiung des Irans naht und die Dynamik wird sich beschleunigen: Die im Januar niedergeschossene Opposition wird letztlich siegen, ob durch das im Zuge der US-israelischen Militöroperation erreichten Destabilisierung oder aus eigenem Elan. Bald schon wird niemand mehr an das Geschwätz vom “antiimperialistischen Frontstaat” mehr denken. Selbst all jenen, die von einem “Bollwerk” oder einer “Alternative” zum woken Westen träumen, muss doch klar sein, dass solche “Gegenentwürfe” nur dann Erfolg haben könnten, wenn sie Staaten auf den Weg getragen werden, die ihre Bürger in Freiheit leben lassen. Das war im Iran aber seit der Revolution nie der Fall.

Für die Mullahs gilt deshalb die alte Weisheit: Vergangenes geht unter und schafft Platz für Neues. An die Terror-Mullahs wird sich daher nach (zumindest in historischen Maßstäben) kurzer Zeit kam jemand mehr erinnern. Diese Episode der großen persischen Geschichte wird vergehen, so wie sich heute niemand mehr an Kubas Fulgencio Batista, an den Schlächter Rafael Trujillo, an “Papa Doc” Duvalier oder an Anastasio Somoza erinnert. Es ist der Lauf der Geschichte, kapiert es oder lasst es.

Die Masken fallen

Im Übrigen kaufe ich den Träumern einer “multipolaren Weltordnung” nicht ab, dass sie dem den heutigen Iran wirklich eine Rolle zuerkennen, weder als Antipode der dämonisierten USA noch als BRICS-Akteur gegen die Dollar-Doominanz. Wenn der Iran in die Weltgemeinschaft zurückfindet, dann als ein säkularer Vorreiterstaat, der sich vom islamistischen Terror befreit hat. Das mag den westlichen Sympathisanten der Mullahs, die diesen im “Abwehrkampf” gegen USA und Israel verdeckt oder unverhohlen die Daumen drücken, nicht schmecken. Aber aus meiner Sicht geht es diesen mit ihrer “Völkerrechts”-Fixierung und ihrer Empörung über den “Angriffskrieg auf einen souveränen Staat” sowieso um etwas anderes nämlich, um es vorsichtig zu formulieren, um Israelhass, treffender: um Antisemitismus und Judenfeindlichkeit – zu erkennen schon daran, dass die jahrzehntelangen Aggressionen und Drohungen des Iran (nicht erst in der jüngsten atomaren Dimension!) gegen Israel für sie nie ein Thema waren, sondern immer nur die israelische Gegenwehr.

Diese Schlagseite ist nicht mehr nur auf Seiten der der Linken, sondern leider auch wieder im rechten Milieu weit verbrietet. Der einzige Unterschied dabei: Die Linke hatte nie ein Problem mit ihrem Judenhass; die Rechten, bei denen alte Ressentiments nun wieder aufbrechen, zeigen sich viele offenbar geradezu erleichtert, dass nun endlich die Zeit gekommen ist, alle Masken fallen lassen, um unter dem Deckmäntelchen der “Israelkritik” gegen den “Zionismus” zu polemisieren. Dass sich innerhalb der freien und oppositionellen Medien zwar (leider) nicht alle, aber immerhin manche Akteure dieser Entwicklung verschließen und Antisemitismus auf Ihren Portalen nicht dulden, ist zu begrüßen.