In wenigen Wochen: Schicksalswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Es wird höchste Zeit, dass wir darüber ernsthaft reden: Nicht nur im Herbst finden möglicherweise historische Wahlen statt, aus denen zum ersten Mal AfD-Regierungsmehrheiten hervorgehen könnten; schon in Kürze – am 8. März in Baden-Württemberg und am 22. März in Rheinland-Pfalz – stehen in zwei westdeutschen Flächenländer die nächsten Landtagswahlen an. Und wer glaubt, das sei Routine oder irgendein beliebiger routinierter Urnengang, der irrt gewaltig. Denn was gibt es Wichtigeres in unserem Leben, als in einer epochalen Krise endlich wieder eine Politik zu bekommen, die dieses Land nicht weiter verwaltet, sondern endlich wieder auf Kurs bringt?

Wir reden hier nicht über Schulnoten oder Wahlplakate, wir reden über Wirtschaft, Wohlstand, Arbeitsplätze, Energiepreise, innere Sicherheit – und über die schlichte Frage, ob dieses Deutschland in fünf oder zehn Jahren noch funktioniert. In Rheinland-Pfalz endet eine Ära, die man nüchtern als 35 Jahre politisches Durchwurschteln bezeichnen muss – und ja, sehr wahrscheinlich wird es dort erstmals einen CDU-Ministerpräsidenten geben. Das mag sich vielleicht nach Wechsel anhören, ist aber keiner. Denn Schwarz bedeutet heute nicht mehr schwarz, sondern bestenfalls ein etwas dunklerer Grauton mit rotem oder grünem Unterton – jeweils in Abhängigkeit davon, wer gerade als Koalitionspartner gebraucht wird, um regierungsfähig zu bleiben.

Kein Neuanfang, sondern Leidensverlängerung

Und Baden-Württemberg liefert das gleiche Bild. Der Absturz eines einstigen Hochleistungslandes unter grüner Ideologie wird künftig vermutlich von Schwarz abgefedert, aber nicht korrigiert; wer ernsthaft glaubt, das bringe die Industrie zurück oder senke die Energiepreise, verkennt die Realität. Das Problem ist nicht die Farbe der Regierung, sondern die politische Richtung des etablierten Parteienkartells – und diese Richtung hat sich seit Jahren nicht geändert. Die CDU, die viele noch aus der Zeit vor Merkel im Kopf haben, existiert in dieser Form schon lange nicht mehr.

Sie ist programmatisch nach links gerückt (und steht sogar weiter links als einst die SPD, die ihrerseits selbst noch weiter nach links wanderte und von Grünen und Linkspartei kaum mehr zu unterscheiden ist). Eine solche Partei des fortgesetzten Etikettenschwindels ist koalitionstaktisch erpressbar und inhaltlich unfähig, echte Brüche zu vollziehen. Die Brandmauer, die natürlich auch im Südwesten gilt, verhindert einen Politikwechsel.

Was uns also angeboten wird, ist kein Neuanfang, sondern eine sanfte (Leidens-)Verlängerung des Status quo. Vielleicht etwas weniger Moralton,

etwas mehr Verwaltungsrhetorik – aber keine Lösungen. Und genau deshalb wird Schwarz allein nichts retten. Wer glaubt, man könne ein wirtschaftlich angeschlagenes Land mit vorsichtigen Korrekturen und Koalitionskompromissen aus der Krise führen, verwechselt Stabilität mit Stillstand. Vielleicht müssen wir uns endlich eingestehen, dass es diesmal nicht mit einem halben Schritt getan ist. Nicht, weil Radikalität Selbstzweck wäre, sondern weil das System inzwischen so verkrustet ist, dass es ohne echten Machtbruch gar nicht mehr zur Kursänderung kommt.

Die CDU ist die Wechselverhinderungspartei

Man muss kein Parteigänger sein, um zu erkennen, dass derzeit nur eine politische Kraft tatsächlich außerhalb dieses eingespielten Systems steht. Nicht, weil sie unfehlbar wäre. Nicht, weil sie automatisch alles besser macht. Sondern deshalb, weil sie als einzige den bisherigen Kurs grundsätzlich infrage stellt. Ich bin kein ideologischer Fanatiker und auch kein Parteisoldat, bin persönlich sogar Parteimitglied von “Bündnis Deutschland”. Meine politische Haltung ist bürgerlich, wirtschaftlich vernünftig, leistungsorientiert und gesellschaftlich maßvoll. Aber Politik ist kein Wunschkonzert, sondern die Kunst, Mehrheiten zu nutzen, um Richtung zu ändern. Und bürgerliche Mehrheiten, mit denen sich eine Neuausrichtung umsetzen lässt, gäbe es rechnerisch derzeit schon im Bund, und es wird sie vermutlich demnächst auch in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg geben.

Die CDU ist die Wechselverhinderungspartei. Die Partei der Brandmauer. Wer sie wählt, bekommt am Ende daher zwingend wieder Koalitionen des Weiter-so in vielleicht minimal anderen Nuancen, aber mit derselben Verwässerung und denselben Ausreden wie bisher. Am Ende stehen wieder fünf Jahre verlorene Zeit. Aber braucht dieses Land nicht dringend einmal eine Phase, in der Opposition nicht simuliert, sondern gelebt wird? Nicht aus Protestlust – sondern aus dem nüchternen Wunsch heraus, dass sich endlich etwas ändert? Genau darüber sollten wir jetzt reden, und in den nächsten Wochen regelmäßig. Nicht erst am Wahlabend.