Wenn deutsche und europäische Spitzenpolitiker heute nach Indien reisen, dann geht es weniger um Verträge, Marktöffnungen oder strategische Durchbrüche als um die perfekte Inszenierung von Bedeutung – weil Außenpolitik inzwischen dort beginnt, wo innenpolitische Gestaltungskraft endet. Der Besuch selbst ist zur Botschaft geworden, das Foto zum Beleg politischer Relevanz, die Reise zur Ersatzhandlung für wirtschaftliche Substanz, die man verloren hat oder nicht mehr mobilisieren kann. Was als neue Partnerschaft, als historischer Schulterschluss oder gar als geopolitischer Wendepunkt verkauft wird, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als ritualisierte Symbolpolitik, deren Hauptzweck darin besteht, Aktivität vorzutäuschen, während der reale Nutzen für Deutschland und Europa gegen null tendiert. Diesbezüglich gibt es eklatante Parallelen zum Mercosur-Abkommen: “Freihandel” bedeutet vor allem, dass die EU und Deutschland für fremde Märkte geöffnet wird, die weit weniger reguliert sind als die EU-Wirtschaft, während umgekehrt kein gleichwertiger Vorteil für uns entsteht.

Das gilt für den viel beschworenen Indien-Besuch von Friedrich Merz ebenso wie für den jüngsten Auftritt von Ursula von der Leyen, die Europa im Glanz fremder Kulissen als globalen Akteur inszeniert, obwohl die wirtschaftliche Durchsetzungskraft der Union seit Jahren erodiert. Beide bedienen dasselbe Narrativ, nach dem Präsenz bereits Wirkung entfaltet, Gespräche als Ergebnisse gelten und Ankündigungen den Mangel an Abschlüssen verdecken sollen. Indien spielt dieses Spiel mit einer Souveränität, die aus historischer Erfahrung, strategischer Klarheit und nüchterner Interessenpolitik gespeist wird, denn dort verwechselt niemand Höflichkeit mit Bindung oder symbolische Gesten mit Verpflichtung.

Einseitige Vorteile für Indien

Das sogenannte Handelsabkommen zwischen der EU und Indien ist kein Durchbruch, sondern eine asymmetrische Konstruktion, in der Europa seine Märkte weit öffnet, während Indien seine selektiv schützt, begrenzt zulässt und seine Schlüsselindustrien konsequent abschirmt. Ökonomisch ist das rational aus indischer Sicht, politisch jedoch entlarvend für Europa, das sich mit wohlklingenden Begriffen wie Partnerschaft und Freihandel tröstet, während die tatsächlichen Vorteile überwiegend auf der anderen Seite anfallen. Hinzu kommt, dass das Abkommen im Kern weniger Handel als Migration organisiert, indem es jungen Indern den Weg nach Europa ebnet, während man diesen Aspekt rhetorisch verschleiert, um ihn als Fortschritt zu verkaufen. Gerade darin zeigt sich die strategische Schwäche europäischer Politik, die demografische und wirtschaftliche Defizite nicht mehr durch eigene Reformen behebt, sondern durch externe Zufuhr zu kompensieren versucht. Währenddessen postet man aus den hinteren Reihen internationaler Veranstaltungen digitale Erfolgsmeldungen, als ließe sich Augenhöhe twittern und Bedeutung durch Hashtags erzeugen.

Indien nimmt diese Angebote dankend zur Kenntnis, nutzt sie für eigene Interessen und lässt Europa in dem Glauben, Teil eines großen Spiels zu sein, dessen Regeln längst anderswo geschrieben werden. Der eigentliche Skandal liegt deshalb nicht in der Klugheit Indiens, sondern in der Selbsttäuschung deutscher und europäischer Politiker, die Symbolik für Strategie halten und Reisen für Wirkung. Außenpolitik ohne wirtschaftliche Substanz bleibt am Ende nichts weiter als eine gut ausgeleuchtete Bühne, auf der viel Bewegung herrscht, aber nichts vorankommt.