Infantiles Gezeter: Der „Gegenentwurf“ der kriegslüsternen Europäer zum 28-Punkte-Plan Trumps

Die Verhandlungen in Genf über den 28-Punkte-Friedensplan der USA für den Ukraine-Krieg dauern an. US-Außenminister Marco Rubio sprach von „enormen Fortschritten“. Es seien ein Grundlagendokument erstellt und mehrere strittige Punkte „eingegrenzt“ worden. Die EU-Staaten hingegen, die den Krieg um jeden Preis fortsetzen wollen (obwohl sämtliche Geld- und Waffenlieferungen sowie 19 Sanktionspakete offensichtlich nicht dazu geführt haben, den russischen Vormarsch zu stoppen) schreien Zeter und Mordio gegen die US-Vorschläge – obwohl diese nur die Realität festschreiben. Von Anfang an war klar, dass die Ukraine Gebiete verlieren würde und nicht NATO-Mitglied werden kann, wenn man keinen Dritten Weltkrieg auslösen will. Die Europäer, die weltpolitisch inzwischen völlig irrelevant sind, ihre eigenen Länder durch Massenmigration und Klimawahn kulturell und wirtschaftlich ruiniert haben und sich nicht mehr selbst verteidigen können, bestehen aber darauf, dass dieses grausige und sinnlose Massaker bis ultimo fortgesetzt wird, wobei sie sich immer noch der Illusion eines Sieges über Russland hingeben.

Noch absurder ist jedoch ihre “Antwort“ auf Trumps pragmatischen Vorstoß: In aller Eile haben die Europäer nun einen eigenen “24-Punkte-Friedensplan” zusammengeschustert, der sich wie ein kleinkindhaftes Quodlibet reinen Wunschdenkends und aus aberwitziger Vermessenheit geborenes Dokument des Trotzes liest – und das Gegenteil eines diplomatisch tragfähigen Entwurfs darstellt. So sieht er unter anderem vor, dass beide Konfliktparteien sich zu einem vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand in der Luft, zu Lande und zu Wasser verpflichten; unverzüglich Verhandlungen über die technische Umsetzung der Überwachung des Waffenstillstands unter Beteiligung der USA und europäischer Länder aufnehmen; es eine von den USA geleitete internationale Überwachung des Waffenstillstands durch Partner der Ukraine geben solle.

Sonst noch Wünsche?

Weiter soll die Souveränität der Ukraine respektiert und bekräftigt und sie nicht zur Neutralität gezwungen werden; sie soll robuste, rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien unter anderem von den USA erhalten, um künftige Aggressionen zu verhindern; es soll ferner keine Beschränkungen für die ukrainischen Streitkräfte und die Verteidigungsindustrie einschließlich der internationalen Zusammenarbeit geben; die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine soll allein vom Konsens innerhalb des Bündnisses abhängen; Kiew soll frei über die Präsenz, die Waffen und die Operationen der von der ukrainischen Regierung auf ihr Territorium eingeladenen befreundeten Streitkräfte entscheiden; die Ukraine soll vollständig wiederaufgebaut und finanziell entschädigt werden – unter anderem durch russische Staatsvermögen, die so lange eingefroren bleiben, bis Russland den Schaden der Ukraine ersetzt hat.

Gut gebrüllt, Löwe! Sonst noch Wünsche?!? Es versteht sich von selbst, dass all dies nicht einmal als vage Verhandlungsgrundlage taugt, da der größte Teil dieser Forderungen für Moskau absolut inakzeptabel ist. Niemals wird Russland eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine akzeptieren, seine mühsam eroberten Gebiete einfach wieder herausgeben und auch hinnehmen akzeptieren, dass aus seinem eigenen Staatsvermögen der Wiederaufbau der Ukraine finanziert wird (was zudem noch einem Schuldeingeständnis am Krieg gleichkäme). Die Weisheit, dass diplomatischer Ausgleich auch bittere Zugeständnisse voraussetzt, dass das Trennende und nicht das Einende im Vordergrund steht und dass es am Ende darum geht, mit Feinden und nicht mit Freunden Friede zu schließen, fehlt in dem EU-Gegenentwurf gänzlich – was einmal mehr die Frage aufwirft, welche Vollpfosten und Dilettanten im Jahr 2025 eigentlich das politische Zepter auf diesem Kontinent schwingen.

Überdeutlich zum Scheitern verurteilt

Völlig verkannt und ignoriert wird, dass es eben eines der Hauptziele Russlands war und ist, einen Vorstoß der NATO -und damit der USA-, bis in seine unmittelbare Nachbarschaft zu verhindern. Davon wird es niemals abrücken. Die Sicherheitsinteressen Russlands sind das Hauptkriegsmotiv – und nicht die nur noch als schwachsinnig zu bezeichnende Annahme, dass die Ukraine ein Appetithäppchen Putins sei, bevor er sich anschließend Westeuropa einverleibe. Wer an letzteres glaubt, der versteht natürlich auch die tatsächlichen Zusammenhänge nicht – obwohl diese völlig öffentlich sind und von Russland auch immer deutlich kommuniziert wurden.

Der europäische Alternativvorschlag ist so überdeutlich zum Scheitern verurteilt, dass man sich fragen muss, wer diese Depesche ausgearbeitet hat. Es mag aber im Prinzip dahinstehen – denn letztlich interessiert sich ohnehin niemand dafür, weil der Frieden letztlich zwischen den Atommächten USA und Russland ausgehandelt wird; die EU und insbesondere Deutschland hat jedes Gewicht und jede Glaubwürdigkeit auf dem globalen Parkett eingebüßt. Und doch können Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premierminister Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron es nicht lassen, sich als weltpolitische Großkopfeten aufzuspielen und vom Nimbus längst vergangener Größe zu zehren –, obwohl sie niemand mehr ernst nimmt. Alle drei Staaten sind innenpolitisch erledigt, ihre Gesellschaften zerfallen und versinken in Migrantenkriminalität, Wirtschaftskrisen, inneren Zerfall und gesellschaftlicher Polarisierung.

Zwerge, die ihren Zenit überschritten haben

Trotzdem ließ Merz auf dem G20-Gipfel in Johannesburg vollmundig verlauten, er habe einen Vorstoß unternommen, um dem Frieden in der Ukraine bis Donnerstag zumindest einen Schritt näherzukommen – also dem Stichtag, den US-Präsident Donald Trump der Ukraine für eine Zustimmung zu seinem Friedensplan gesetzt hat. Er habe „unterhalb des umfassenden Vorschlages dieser 28 Punkte“ aus dem US-Friedensplan einen Vorschlag gemacht, so Merz. „Wenn das alles, was da an 28 Punkten aufgezählt ist, zu viel ist für fünf Tage, dann möchte ich wenigstens den Versuch unternehmen, dass es einen Punkt gibt, über den man sich verständigt mit Russland, auf der ukrainischen Seite und mit Zustimmung der Amerikaner und mit Zustimmung der Europäer“, schwurbelte er weiter. Sein Vorschlag wird jedoch bestenfalls höflich ignoriert werden. Trump will den Krieg nun offenbar endlich zu Ende bringen und hat mit Russland eine Verständigung erzielt. Zwar sei diese nicht endgültig und es könne noch darüber verhandelt werden, erklärte er, die Kriegstreiberei der europäischen Zwerge scheint jedoch ihren Zenit überschritten zu haben.

Erschwerend hinzu kommt der moralische Bankrott der EU-“Wertew(r)estler”: So haben europäische Regierungschefs längst auch ein persönliches Interesse daran, dass dieser Krieg nicht endet. Er dient ihnen als Ablenkung von dem innenpolitischen Chaos, das viele von ihnen angerichtet haben und die Beschwörung der angeblichen russischen Gefahr auf Europa rechtfertigt die massive Aufrüstung, die überall betrieben wird. Bo Tengberg, der Ehemann der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen, hat einen Top-Anwalt engagiert, um zu verschleiern, wie viel Steuergeld in einen Dokumentarfilm fließen wird, den er über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj drehen wird, zu dem das Paar auch enge persönliche Beziehungen pflegt und der gerade inmitten eines weiteren riesigen Korruptionsskandals steht, in den sein engstes Umfeld verwickelt ist. All dies wird natürlich unter den Teppich gekehrt.. Es sollen immer neue Milliarden und Waffen an das Regime fließen; bloß kein Waffenstillstand! “Friedensangst“ lautet der neue, an Perversion nicht mehr zu toppende Begriff dafür.