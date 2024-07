Initiative “Leuchtturm ARD” erstellt Dokumentation zur Einseitigkeit des ÖRR: Mitwirkung erbeten

Die von Jimmy Gerum ins Leben gerufene Bürgerinitiative “Leuchtturm ARD“, die sich seit Jahren gegen die Einseitigkeit des öffentlich-rechtlichen Zwangsgebührenwesens in Deutschland engagiert und Informationsveranstaltungen und allwöchentliche Mahnwachen mit Dialogangeboten vor Rundfunkgebäuden und Medienhäusern organisiert, arbeitet aus gegebenem Anlass aktuell an einer umfangreichen Dokumentation zum Thema “Einseitigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Ukraine-Russland-Konflikt“.

Hintergrund ist, dass “Leuchtturm ARD” in zwei Jahren mit über 200 Verfahren die bundesweiten Verwaltungsgerichte blockiert und dadurch einen womöglich historischen Revisionsbeschluss des Bundesverwaltungsgerichts erzwungen hat. Der ambitionierte Einsatz des von der Initiative beauftragten Rechtsanwalts Friedmann Willemer eröffnete dabei die riesige Chance, dem öffentlichen Rundfunk die Nichterfüllung seines gesetzlichen Auftrages — nämlich einer ausgewogenen Berichterstattung – nachzuweisen. “Damit kann die Ausgewogenheit gerichtlich durchgesetzt werden”, so Gerum zuversichtlich.

Beispiele einfach in Excel-Tabelle erfassen

Zwar handelt es sich beim gewählten Untersuchungsgegenstand des Ukraine-Russland-Konfliktes nur um einen von zahlreichen Themenkreisen, in denen die Staatsmedien eine unmögliche und mandatswidrige Irreführung und Desinformation der Bürger entgegen ihrem eigentlich neutralen und ausgewogenen Informationsauftrag praktizieren und brisante Vorgänge einfach verschweigen (weitere aktuelle Beispiele sind die Baerbock-Visa-Affäre und die RKI-Files); doch das Kriegsthema ist von besonderer und eignet sich als “Dauerbrenner” gut für eine langfristige Dokumentation.

Damit vor Gericht eine möglichst umfangreiche Präsentation über die unsaubere und einseitige journalistische Arbeit des ÖRR vorgelegt werden kann, bittet “Leuchtturm ARD” um die Mitwirkung aller Zuschauer und fordert die Öffentlichkeit auf, ihnen aufgefallene oder bekannt gewordene Beispiele für Unausgewogenheiten der Berichterstattung zu melden. Dafür hat die Initiative eine leicht auszufüllende Excel-Tabelle vorbereitet.

Wider einseitige Medienpropagand

Es geht darum, sämtliche Nachweise für entsprechende Fälle von Einseitigkeit, Voreingenommenheit oder Verschweigen von Tatsachen in den öffentlich-rechtlichen Sendern im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis heute zu erfassen.

An Mitwirkung Interessierte können hierzu die Exceltabelle einfach unter info@leuchtturmARD.de aufrufen, dort die ihnen bekannt gewordenen oder von ihnen gefundenen Beispiele unter Angabe von uSendung und Sendedatum eintragen und sie bis zum 20. August 2024 zurückschicken. Die Teilnahme ist dabei völlig anonym.

Leider bleiben somit nur rund drei Wochen Zeit, doch Ende August soll bereits die Abgabe der Dokumentation bei Gericht erfolgen. Da die Dokumentation Kernstück der Revisions-Argumentation von “Leuchtturm ARD” werden soll, hofft die Initiative auf zahlreiche Mitwirkung. Jimmy Gerum erklärt dazu: “Die Medien sind hauptverantwortlich für einseitige Propaganda. Mit dieser erschweren sie die Verständigung zwischen den Konfliktparteien in der Ukraine und ebenen einem irrationalen Eskalationkurs den Weg.” Die nun vorbereitete Dokumentation solle Grundlage sein “für ein Urteil, das Geschicht schreibt”. Gerum weiter: “Bitte tragen Sie zur Wiederherstellung der ausgewogenen Berichterstattung und damit des Friedens bei, indem Sie diesen Aufruf weiterleiten, und zwar an so viele Menschen wie möglich!”

Bei weiteren Informationen, Rückfragen oder Details zur Koordination der Zusammenarbeit: Einfach info@leuchtturmARD.de kontaktieren oder die Webseite der Initiative aufrufen!