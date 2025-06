Innenminister verzichten auf Initiative zu AfD-Verbot – nicht aus Einsicht, sondern mangels Erfolgschancen

Weniger aus politischer Restvernunft als mit Blick auf mangelnde Erfolgsaussichten haben die Innenminister auf ihrer Frühjahrs-Konferenz in Bremerhaven beschlossen, nun vorerst doch keine Initiative für ein AfD-Verbot zu starten. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und die meisten seiner Länderkollegen sehen die Chancen dafür als zu gering, wenn nicht gar aussichtslos an. „Für ein solches Verfahren braucht man eine überzeugende Aufbereitung. Das vorliegende Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz allein wird von vielen meiner IMK-Kollegen als nicht ausreichend eingestuft, um ein Verbotsverfahren einzuleiten“, hatte der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer im Vorfeld erklärt. Die zentrale Schwäche des Gutachtens bestehe darin, „dass es zu den für ein Verbotsverfahren zentralen Themen Demokratiegefährdung und Rechtsstaatlichkeit vage bleibt.“ Die Analyse beschränke sich überwiegend auf das Thema Menschenwürde. Er halte es „für viel zu riskant und zu dünn, ausschließlich mit einer solchen Argumentation zum Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe zu gehen“, so Mäurer weiter.

Dobrindt hatte sich fast wortgleich geäußert. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann erklärte: „Wir sind klug beraten, uns das Gutachten des Verfassungsschutzes sehr genau anzuschauen. Ich bedaure es sehr, dass sich nun viele Politiker, die das Gutachten noch gar nicht gelesen haben können, bereits zu einem Verbotsverfahren äußern. Das ist völlig verfrüht und nicht abgewogen.“ Damit endet die Vernunft aber auch schon wieder. Nicht also eine Rückbesinnung auf demokratische Mindestvoraussetzungen oder gar Toleranz und Achtung für ein Viertel der deutschen Wähler hat das, was ohnehin ein monströses Unding wäre, einstweilen abgewendet, sondern schlechte Chancen, damit durchzukommen. Das macht es nicht besser, aber wenigstens ist ein Verbot damit erst einmal in weitere Ferne gerückt.

Unfähig und instrumentalisiert

Was nicht heißt, dass man es nicht weiterhin versucht: Obwohl das „Gutachten“ des Verfassungsschutzes, das die AfD als angeblich „gesichert rechtsextremistisch“ einstuft, offensichtlich lächerlich ist und die Innenminister dies auch wissen, soll eine „Arbeitsgruppe“ prüfen, welche rechtlichen Folgen sich aus dieser Einstufung ergeben. Es steht zwar schon jetzt fest, dass das „Gutachten“ rechtlich völlig bedeutungslos ist, aber um das Gesicht zu wahren, müssen die Innenminister diesen aktionistischen Zirkus veranstalten. Mit einer völligen Ignorierung des „Gutachtens“ – die die einzig angemessene Reaktion auf dieses Machwerk wäre – würden sie sowohl den Bundesverfassungsschutz als auch die jeweiligen Landesämter endgültig der Unfähigkeit und politischen Instrumentalisierung überführen und desavouieren.

Bevor die Arbeitsgruppe eingesetzt wird, will man jedoch noch abwarten, ob das Kölner Verwaltungsgericht die AfD-Einschätzung des Verfassungsschutzes bestätigt. Erst dann soll das Gremium seine Arbeit aufnehmen – „und eine gemeinsame Bewertung mit Blick auf folgende Elemente entwickeln: Auswirkungen auf den öffentlichen Dienst und Dienstrecht, Waffenbesitz und Sicherheitsüberprüfungen.“ Zudem will man sich „zu den Auswirkungen, die eine mögliche Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem im Bund auf … die einzelnen Länder hat“, austauschen. Man will also versuchen, aufgrund eines politisch motivierten Pseudo-Gutachtens, AfD-Mitglieder zu schikanieren, indem man ihnen den Zugang zum öffentlichen Dienst verwehrt bzw. sie daraus entfernt und ihnen das Recht auf einen Waffenschein nimmt. Aus Sicht des Parteienkartells wäre das unsägliche „Gutachten“ dann doch noch zu etwas gut gewesen. In Wahrheit setzt sich sein Schaden für die Demokratie bloß fort.