Innere Kündigung: Das wahre „Missmut“-Problem

Die jetzt veröffentlichten Zahlen des Gallup Engagement Index sind keine psychologische Fußnote, sondern eine ökonomische Großlage: „Dienst nach Vorschrift“ und innere Kündigung sollen 2025 Produktivitätseinbußen von 119,2 bis 142,3 Milliarden Euro in Deutschland verursacht haben. 77 Prozent der Beschäftigten sind an ihren Job nur “schwach emotional gebunden”, nur 10 Prozent gelten als “hoch gebunden” und damit bereit, „täglich einen Schritt mehr zu gehen“. Dazu kommt der harte Befund, dass innere Distanz messbar krank macht: Wer innerlich gekündigt hat, kommt auf deutlich mehr Krankheitstage als hoch gebundene Mitarbeiter. Das ist keine Stimmung, das ist ein Wettbewerbsfaktor – und zwar einer, der sich als schleichende Wohlstandsvernichtung durch die gesamte Volkswirtschaft frisst.

Gallup interpretiert das primär als Führungsproblem: Bindung sei kein Einstellungs-, sondern ein Führungsproblem. Das mag auf der Ebene des einzelnen Betriebs richtig sein, ist aber als Gesamterklärung unzureichend. Denn wer so tut, als sei fehlendes Engagement vor allem ein Defizit der mittleren Führung, übersieht die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die Engagement in Deutschland systematisch unattraktiver machen. Unternehmen können viel kompensieren – aber sie können nicht dauerhaft gegen eine Ordnung anführen, die Leistungsbereitschaft entwertet und Reziprozität zerfrisst.

Leistung ohne Ertrag: Die Logik der Entwertung

Der wichtigste externe Faktor ist das Empfinden, dass sich „mehr“ nicht mehr lohnt. Wer arbeitet schon gern über die Pflicht hinaus, wenn am Ende der Eindruck entsteht, dass vom Zusatzverdienst ein erheblicher Teil in Steuern und Abgaben verschwindet? Die genaue Quote hängt vom Einzelfall ab – aber psychologisch zählt nicht der statistische Durchschnitt, sondern der Grenznutzen: Was bleibt von der Mehrleistung übrig, wenn Steuern, Sozialabgaben, kalte Progression und indirekte Belastungen bereits zu hoch sind? Wenn aus „einen Schritt mehr“ ökonomisch ein Schritt in einen Sumpf wird, ist der Rückzug in den Energiesparmodus keine Charakterschwäche, sondern eine rationale Anpassung. Hier zeigt sich eine alte Wahrheit in neuer Schärfe: Moderne Ökonomien leben nicht nur von Arbeitszeit, sondern von Initiative, Sorgfalt, Kreativität, Verantwortungsübernahme – all dem, was nicht in Stellenbeschreibungen steht. Genau dieses „Mehr“ verdunstet zuerst, wenn Menschen erleben, dass der Staat als Entnahmeapparat wächst, während das Sichtbare der Gegenleistung schrumpft. Innere Kündigung ist dann nicht bloß Reaktion auf den Chef, sondern auf eine Gesamtbilanz: Leistung wird eingefordert, aber nicht belohnt.

Gallup beschreibt einen Wunsch nach Stabilität: Beschäftigte wollen durchaus wieder länger bleiben, aber die Bindung bleibt zu schwach. Das passt zu einem Land, in dem Stabilität als Sehnsucht existiert, während die Institutionen, die Stabilität liefern sollen, erkennbar ausdünnen. Denn Reziprozität ist in der Steuer- und Abgabenordnung nicht nur ein moralischer Begriff, sondern ein stiller Vertrag: Wer viel abgibt, erwartet funktionierende Infrastruktur, Sicherheit, Bildung, Verwaltung, einen verlässlichen öffentlichen Raum. Wenn aber die Infrastruktur marode wirkt, wenn Behörden langsam sind, wenn Schulen überfordert erscheinen, wenn Wohnraum knapp bleibt und die öffentliche Ordnung als brüchiger wahrgenommen wird, dann entsteht der Eindruck, man zahle in ein System ein, das nicht(s) mehr liefert. Dieser Eindruck ist brandgefährlich für die Motivation, weil er den Sinn der Anstrengung untergräbt. Der Bürger erlebt nicht mehr, dass Leistung in einen gemeinsamen Aufstieg mündet, sondern dass sie in ein schwarzes Loch abfließt.

Das politische Gift im Pausenraum

Hinzu kommt – und das ist der politisch heikelste, aber praktisch unvermeidliche Punkt – die Wahrnehmung von Umverteilung vor allem zugunsten von Gruppen, die als nicht zugehörig oder nicht beitragend erlebt werden: Wirtschaftsflüchtlinge und Asylanten werden alimentiert, während für Infrastruktur und öffentliche Güter nicht mehr genug Mittel da sind. Die täglichen Hilferufe von Städte- und Gemeindetagen sind nicht mehr zu überhören. Ob man diese Diagnose im Detail teilt oder nicht: Sie ist in Millionen Köpfen als Gefühl präsent, und Gefühle dieser Art wirken am Arbeitsplatz wie ein Lösungsmittel für Loyalität. Denn Loyalität entsteht aus Fairnesswahrnehmung: Wenn Menschen glauben, dass Regeln asymmetrisch gelten – dass sie selbst leisten, zahlen, sich anpassen müssen, während andere ohne Vorleistung Ansprüche haben –, dann kippt die innere Haltung. Man muss gar nicht fremdenfeindlich sein, um zu dem Schluss zu kommen: Ich mache nur noch das Nötigste. Der Energiesparmodus ist dann kein Protestmarsch, sondern eine stille Sanktion, die jeder Einzelne im Alltag vollziehen kann.

Gallup sagt: Führung ist entscheidend. Ja – aber Führung existiert nicht nur im Betrieb. In einem Land, in dem die politische Führung über Jahre Signale sendet, dass Leistung verdächtig, Grenzen relativ, Verpflichtungen einseitig und Kritik moralisch problematisch sei, entsteht ein kulturelles Klima der Entmutigung. Wer Verantwortung übernimmt, wird nicht selten mit zusätzlicher Bürokratie, zusätzlicher Haftung, zusätzlicher Normierung „belohnt“. Wer sich zurückzieht, hat Ruhe. Das ist ein perverser Anreizmechanismus – und exakt der Nährboden für „Dienst nach Vorschrift“. So wird die innere Kündigung zur rationalen Strategie: weniger Risiko, weniger Zusatzarbeit, weniger Identifikation. Das ist im Mikrosinne nachvollziehbar, im Makrosinne jedoch ruinös. Und wenn Gallup dann Milliardenverluste beziffert, sollte man den Befund nicht als Personalthema behandeln, sondern als Frage des Staats- und Wirtschaftsmodells.

Krankenstand als Symptom: Erschöpfung statt Faulheit

Bemerkenswert ist Gallups Hinweis auf den Krankenstand: Innerlich Distanzierte fehlen deut-ich häufiger. Das ist wichtig, weil es die moralische Verkürzung – “Die Leute sind halt bequem geworden” – zurückweist. Innere Kündigung ist oft ein Mischzustand aus Enttäuschung, Ohnmacht und Erschöpfung. Menschen sind nicht zwingend gegen Arbeit; sie sind gegen Sinnlosigkeit.

Wenn das Gefühl entsteht, man arbeite in ein System hinein, das den Ertrag woanders verteilt und die Grundlagen verfallen lässt, wird Arbeit seelisch schwer – und die Krankheitstage steigen. Das erklärt auch die merkwürdige Gleichzeitigkeit: Wunsch nach Stabilität, aber geringe Bindung. Viele wollen nicht wechseln, weil Wechsel riskant ist – aber sie wollen auch nicht brennen, weil Brennen sich nicht lohnt. Ergebnis: Man bleibt, aber man investiert nicht. Hier kann, ja muss man auf Steinmeiers „Missmut“-Vokabel aus der “Zeit” rekurrieren: Missmut ist in dieser Perspektive nicht die Laune eines verwöhnten Volkes, sondern die emotionale Form einer beschädigten Reziprozität. Er ist das Vorzeichen ökonomischer Erosion. Wer Missmut nur rügt, behandelt das Symptom moralisch; wer ihn verstehen will, muss die Bilanz wieder ins Lot bringen: Leistung muss sich lohnen, Abgaben müssen als Gegenleistung erkennbar werden, öffentliche Güter müssen sichtbar wieder funktionieren, und Umverteilung muss als gerecht und begründet erlebt werden – sonst wird der Energiesparmodus zur neuen Normalität.

Der von Gallup diagnostizierte Milliardenverlust ist am Ende ein Befund Deutschlands als Arbeits- und Gemeinwesen: Die Menschen leisten noch, aber sie identifizieren sich immer weniger – und sie schützen sich durch innere Distanz. Man kann das mit Strategien wie Workshops, Führungskräftetrainings und Employer Branding ankratzen, aber nicht lösen – jedenfalls nicht, solange die großen Rahmenbedingungen das Signal senden, dass Mehrleistung kaum Ertrag bringt und dass die kollektive Gegenleistung des Staates erodiert. “Es stimmt etwas im Ganzen nicht”, erkannte Volker Braun schon kurz nach der Wende. Seine Analyse wird täglich richtiger. Wer die innere Kündigung ernst nimmt, braucht daher nicht über Chefs zu reden, sondern über Staat, Steuern, Abgaben, Prioritäten, Infrastruktur und die Gerechtigkeitswahrnehmung im Land. Das ist nicht ”Kulturkampf”, sondern die schlichte Frage, ob eine Gesellschaft noch weiß, wie sie Loyalität erzeugt.