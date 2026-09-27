Inside CDU: Der ZDF-Film zur eigenen Begräbnisfeier

Ein ZDF-Team durfte die CDU ein Jahr lang auf Schritt und Tritt begleiten. Die Partei ließ die Kameras freiwillig so nah heran, wie man das eben nur tut, wenn man glaubt, am Ende glänzend auszusehen. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Was am Ende herauskam, war Realsatire zum Fremdschämen. Man möchte der CDU zurufen: Danke für die Drehgenehmigung!

Im Februar 2026 war die CDU-Welt noch in Ordnung. Friedrich Merz holte auf dem Parteitag 91 Prozent. Carsten Linnemann schwärmte von vollen Hallen und einer Stimmung, die „richtig, richtig gut“ sei. Im Frühjahr sollten es sogar zehn CDU-Ministerpräsidenten werden. Die Kamera stand daneben und hielt drauf. Man sah Männer, die schon einmal Maß für die Siegeskränze nahmen. Dumm nur, dass anschließend gewählt wurde.

„Jetzt müssen wir nur noch gewinnen“

Bereits in Baden-Württemberg ging die Sache schief. Linnemann stand mit hängendem Kopf vor der Kamera und sagte am Wahlabend einen Satz, für den ein Kabarettist vermutlich Geld verlangt hätte: „Jetzt müssen wir nur noch gewinnen.“ Genau. Das ist beim Fußball übrigens auch der Trick.

In Rheinland-Pfalz gab es Ende März kurzzeitig bessere Laune. Da wollte Linnemann nach dem Interview-Marathon noch ein Radler trinken und dann ab ins Bett. Ein paar Monate später war die Nachtruhe vorbei. Jens Spahn musste wegen der Leihmutter-Affäre gehen, und Merz verfrachtete Linnemann ins Gesundheitsministerium. Hinterher erzählte der, Merz habe ihm „keine Wahl gelassen“. So reden sonst Männer, denen gerade die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

CDU auf der Trockenwiese, wie bestellt

Philipp Amthor hingegen war prächtig gelaunt. Der Wechsel ins Kanzleramt sei „natürlich auch ein Karrieresprung“. Seinen Optimismus verortete er auf einer Skala von zehn “irgendwo zwischen acht und zehn”. Die Kamera lief weiter. Zum Glück.

In Sachsen-Anhalt verfällt die ZDF-Dokumentation dann vollends in unfreiwillige Komik. CDU-Kandidat Sven Schulze sitzt sorgenvoll im Dienstwagen. Später sieht man ihn auf einer vertrockneten Wiese zwischen zwei älteren Damen stehen, ein Gehstock ragt ins Bild. Schulze erklärt, man dürfe nicht immer alles nur negativ sehen. Dann der Schnitt. AfD-Mann Ulrich Siegmund steht auf dem Marktplatz. Technomusik läuft, Menschen holen sich Autogramme, gute Laune.

Amthor fällt das Grinsen aus dem Gesicht

Auf der einen Seite Trockenwiese und Gehstock, auf der anderen Seite Volksfest: Das ZDF musste nichts kommentieren. Der Kameramann hatte schon alles gesagt. Es folgt unweigerlich: Die nächsten Wahlniederlage. Kurz darauf sitzt Philipp Amthor wieder in der Limousine. Das berühmte Grinsen ist verschwunden. Plötzlich geht es für die CDU „ums Ganze“. Vorher Optimismus acht bis zehn. Jetzt Gesichtsausdruck Trauerhalle.

Besonders schön wird es im Kanzleramt: Amthor präsentiert sein neues Büro, teure italienische Designermöbel, Terrasse und den blau-weiß gestreiften Strandkorb. Für den „unwahrscheinlichen Fall“, dass er ihn einmal benutze.

Bitte die Kamera weiterlaufen lassen!

Dann wählt Mecklenburg-Vorpommern. Die CDU kommt auf 4,89 Prozent – und fliegt erstmals aus einem deutschen Landtag. Draußen geht die Partei unter fünf Prozent, drinnen steht der Strandkorb schon bereit. Mehr Symbolik verträgt selbst eine Wagner-Oper nicht.

Das Großartige an dieser ZDF-Doku „Inside CDU“ ist: Niemand musste die Partei hereinlegen. Kein Reporter versteckte sich im Schrank. Kein Satiriker schrieb fiese Dialoge. Kein politischer Gegner platzierte heimlich den Strandkorb auf der Terrasse. Die CDU hat die Türen zu ihrem Innenleben selbst geöffnet. Das ZDF musste nur filmen.

Der Patient atmet noch

Heraus kamen hängende Köpfe, ein Minister, der sein Amt beklagt wie eine Strafe, Designermöbel und ein Strandkorb im Kanzleramt. Wenn andere Parteien den Gegner schlecht aussehen lassen wollen, engagieren sie teure Wahlkampagneros. Bei der CDU ist das nicht nötig, sie erledigt das inzwischen selbst. Der Gebührenzahler finanziert lediglich die Kamera.

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Der Patient atmet noch. Aber der Film zur eigenen Begräbnisfeier ist schon im Kasten.