„Inside Tagesschau“: Das bislang wichtigste Enthüllungsbuch des Jahres

Die AD-“Tagesschau” ist vermutlich noch immer Deutschlands wichtigstes Medium. Sicher; in nur 15 Minuten lassen sich niemals so viele Informationen vermitteln wie beispielsweise in einer gesamten Ausgabe des “Spiegel” oder der “Süddeutschen Zeitung” – doch die Breitenwirkung der Nachrichtensendung ist enorm. Unschwer ist das daran zu erkennen, dass alle relevanten Fernsehsendungen um genau 20.15 Uhr beginnen. Warum? Weil dann eben die “Tagesschau” vorbei ist und der Zuschauer nun eine Quizshow oder einen Actionfilm sehen will. Nicht jeder hat Zeit, einen langen Artikel zu lesen – doch der komprimierte Nachrichtenblock erreicht noch immer über zehn Millionen Deutsche. Laut den Statuten ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einer ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet. Das heißt nicht unbedingt, dass die Sendungen neutral und völlig frei von Meinungen sein sollen, aber eben, dass verschiedene Sichtweisen auf ein Thema gleichberechtigt koexistieren. Dass dies eben nicht der Fall ist, dürfte wohl schon jedem aufgefallen sein. Der Zuschauer sieht aber immer nur das fertige Produkt. Und auch wenn das Spekulationen über die internen Abläufe ermöglicht, ersetzt dies eben keinen Blick in die Redaktion.

Nun aber hat Alexander Teske, der jahrelang selbst für die “Tagesschau” tätig war, ein Enthüllungsbuch verfasst. In „Inside Tagesschau“ verrät er uns, was alles bei Deutschlands größter Nachrichtensendung schief läuft. Teske meint, dass die Redaktion ihrer Verantwortung „eine kritische Distanz zu den Herrschenden zu halten“, nicht gerecht werde. Sein Vorwurf lautet: „Bei der Tagesschau arbeitet die klassische grüne Stammwählerschaft.“ So habe man beispielsweise 2021 nur zögerlich über die Lücken im Lebenslauf von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock berichtet. 2018 tweetete Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, euphorisch: „Frische grüne Doppelspitze lässt Aufbruchsstimmung spüren. Habeck und Baerbock werden wahrgenommen werden! Verantwortung kann auch Spaß machen und nicht nur Bürde sein. Wichtiges Signal in diesen Zeiten!“

Unliebsame Experten gecancelt

Vor allem bei der Gewalt durch Migranten gebe es eine große Abwehrhaltung. 2018 gab es in Amberg einen entsprechenden Vorfall – und Teskes Vorschlag, darüber zu berichten, sei abgelehnt worden. Nachdem andere Medien den Fall aufgegriffen hatten, sah sich die “Tagesschau” Kritik ausgesetzt. Doch die Redakteure meinten, dass man ja auch nicht über gewalttätige deutsche Jugendliche berichte. Und übrigens, so wurde ihm erklärt, gehöre so etwas „auf dem Dorffest in der Eifel zum Brauchtum.“ Auch über den Anschlag auf Michael Stürzenberger, bei dem ein Polizist ums Leben kam, wurde nur am Rande berichtet. So war von “Verletzungen”, aber nicht von den lebensgefährlichen Verletzungen des Beamten die Rede. Der Täter, ein Afghane, wurde nur „Mann“ genannt und der Fokus lag eher auf Islamfeindlichkeit als auf Islamismus. Wie Teske berichtet, habe es auch früh internen Widerstand gegen einen Beitrag gegeben, der kritisch über die Corona-Impfungen berichtet hätte; schließlich man wolle keine „Impfmüdigkeit“ befördern.

Experten würden vor allem danach ausgesucht, wer schnell verfügbar sei und wer sich gut ausdrücken könne. Echte Expertise oder abweichende Meinungen seien nicht gefragt. So habe Harald Kujat, immerhin einst der höchste Offizier in der Bundeswehr, in der “Tagesschau” gemeint, dass auch die NATO-Osterweiterung eine Rolle beim Ukrainekrieg gespielt habe. Daraufhin sei er nicht mehr als Experte angefragt worden, obwohl an seiner Fachkenntnis wohl kaum Zweifel bestehen können. Egal wie man nun zu Putins Angriffskrieg steht: Die Meinungsfreiheit sollte gewahrt bleiben. Mit der Wahl des richtigen Experten lässt sich zudem das Neutralitätsgebot umgehen. Die “Tagesschau” solle keine eigene Meinung vertreten – also lädt man sich eben den passenden Interviewpartner ein. Teskes Fazit hierzu: „Ich finde es sehr fragwürdig, Experten zu canceln, wenn sie nicht ins Bild passen – oder gezielt nach Experten zu suchen, die das wiedergeben, was man gerne hören möchte. […] Man sucht sich einfach einen Zitatgeber, der die eigene Meinung im Beitrag wiedergibt. Man könnte auch einen finden, der das Gegenteil sagt. Aber den zitiert man nicht.“

Die Chefs vom Dienst als die eigentlich Mächtigen

Die bei weitem wichtigste Erkenntnis: Die eigentliche Macht liegt weder beim Intendanten noch beim Chefredakteur – sondern vor allem bei den Chefs vom Dienst (CvD). Diese seien mit einem üppigen Gehalt und dem entsprechenden Selbstbewusstsein ausgestattet, und ohne könne zudem kaum gekündigt werden. Oft genug widersetzten sie sich den Anweisungen von ganz oben. Was der Chefredakteur wünscht, könne ihnen daher quasi „scheißegal“ sein. Insgesamt gäbe es etwa ein Dutzend CvDs, die meist nicht im Lichte der Öffentlichkeit stehen. Bei Teske lesen wir: „Die Chefs vom Dienst eint: Sie sind meinungsstark und haben ihre persönlichen Vorlieben. […] Die Chefs vom Dienst verorten sich wie viele Journalisten politisch eher links der Mitte. Im Gegensatz zur Mehrheit der Bevölkerung. Ein Chef vom Dienst studiert täglich in der 14-Uhr-Konferenz ausführlich die taz. Ein anderer hat früher Artikel für die taz geschrieben. Sein Hintergrundbild in Onlinebesprechungen: Ein Plakat, auf dem groß ‚Seid bereit!‘ steht. Drei gemalte chinesische Kommunisten sind zu sehen. Einer hält ein Buch hoch: ‚Blockadefibel, Band 2. Beton, Stahl, Holz‘. Unterzeile: ‚Vorwärts zum VI. Castor-Transport nach Gorleben.‘ Wer bei Demonstrationen der autonomen Szene auf der Hamburger Schanze unterwegs ist, trifft dort auch Redakteure der Tagesschau – als Teilnehmer.“

Ohne weitere Belege lassen sich Teskes Schilderungen über den Linksdrall der CvDs nicht bestätigen, doch gänzlich unwahrscheinlich sind sie nicht. 2020 sorgte eine Umfrage für Aufsehen, laut der die Volontäre (also der Nachwuchs) der ARD zu 92 Prozent linksgrün wählen würden. Die Grünen lagen mit weitem Vorsprung auf dem ersten Platz, CDU und FDP mussten sich mit gerade mal 3 Prozent respektive 1 Prozent (!) zufriedengeben. Die AfD taucht gar nicht erst auf, was nicht überrascht: Denn wie Teske bestätigt, herrscht bei der “Tagesschau” die Meinung vor, dass die AfD der Feind ist: „Es ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe von Journalisten eine Partei ‚klein zu halten‘. Aber wenn man das schon möchte, stelle ich die These in den Raum, dass die Strategie, die AfD mit Missachtung zu strafen, nicht von Erfolg gekrönt war.” 2018 habe der “Westdeutsche Rundfunk” (WDR) in einer internen Konferenz darauf gepocht, O-Töne der AfD nur mit einer entsprechenden Einordnung (soll wohl heißen: Warnhinweis) zu senden. Teske war gegen den Vorstoß, weil eine solche Einordnung oder Faktencheck entweder ganz oder gar nicht erfolgen solle: „Nehmen wir den Tarifkonflikt bei der Bahn. Gewerkschaft und Bahn stellen konträre Behauptungen auf. Beide Sichtweisen werden gesendet, obwohl beide nicht Recht haben können. Aber wer legt fest, was ohne Einordnung gesagt werden darf? Und warum sollen bei der AfD andere Maßstäbe gelten?“

Das Gegenteil von Ausgewogenheit

Eine weitere überraschende Erkenntnis: Kai Gniffke, von 2006 bis 2019 Chefredakteur der ARD, ist an der Misere überhaupt nicht Schuld. Zwar verteidigte er öffentlich unter anderem, dass die “Tagesschau” selten Migrantengewalt aufgreift und dass auch radikale Marxisten in der Redaktion arbeiten. Ebenso meinte er, dass konservative Journalisten keine kritischen Geister seien. Intern ist Gniffke allerdings noch vergleichsweise moderat. Beispielsweise war er dagegen, die O-Töne der AfD mit einer “Einordnung” zu versehen. Auch will er die Partei weitgehend wie eine normale Partei behandeln, soll heißen: nicht nur ständig das Aufregerthema Migration bespielen, sondern auch eher „langweilige“ Themenfelder aufgreifen. Seiner Meinung nach könne man die AfD so viel eher entzaubern. Er habe eine „Strichliste“, laut der die AfD unterrepräsentiert sei. Nach einer Erhebung der AfD-Fraktion Hamburg stimmt dies auch: Untersucht wurde ein etwa neunmonatiger Zeitraum ab der Bundestagswahl 2017. Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen, wurden lediglich Wortmeldungen von Oppositionsvertretern gezählt, da ersichtlich ist, dass die beiden Regierungsparteien CDU und SPD mit Berechtigung häufiger in den Nachrichten zitiert wurden. Die Grünen machten im Bundestag etwa 22 Prozent aller Sitze aus, wurden aber zu knapp 36 Prozent in der “Tagesschau” zitiert. die AfD kam auf 30 Prozent der Sitze, aber nur auf 20 Prozent aller Wortmeldungen.

Teske meint dazu: „Die Tagesschau hat die AfD kaum mit Sachthemen vorkommen lassen. Das Ergebnis: Die AfD wurde immer stärker. Es ist das Gegenteil des gewünschten Effekts eingetreten. Eine Entzauberung kann nur stattfinden, wenn dem mündigen Bürger Fakten geliefert werden. Doch so ist vielen Wählern kaum bekannt, welche Positionen die AfD zur Rente, zum Mindestlohn, zur Wohnungsnot, zur Vermögensbesteuerung, der Krankenversicherung oder dem Bürgergeld vertritt.“ Ein Linksdrall der öffentlich-rechtlichen Medien ist zudem auch aus den Gästelisten der Talkshows ableitbar. Das Medienportal Meedia untersuchte alle Sendungen von ARD und ZDF, um zu notieren, welche Partei mit wie vielen Vertretern eingeladen war. Ergebnis: die AfD kam 2024 auf 13 von 499 Einladungen, das sind gerade einmal 2,6 Prozent. Tatsächlich dürfte der Wert eher noch niedriger liegen, denn neben Politikern sind oft auch Mainstreamjournalisten eingeladen, die bekanntermaßen linksgrün ticken.

Westdeutsche erklären Ostdeutschen die Welt

Bei Teske erfahren wir zudem darüber, dass bei der “Tagesschau” das Thema “#meetoo” quasi andersherum existiert: Zumeist sind es Männer, die Frauen sexuell belästigen – doch Teske kann über einen umgekehrten Fall berichten. So habe eine ältere Senderverantwortliche habe mehrfach junge männliche Mitarbeiter betatscht. Offenbar glaubte sie, mit ihren unangemessenen Berührungen durchzukommen. Als der Fall in einer Sitzung thematisiert wurde, soll sie – wenig selbstkritisch – gesagt haben: „Also, wenn ich nicht mal mehr das machen darf, ist das hier nicht mehr meine Redaktion.“ Generell, so Teske, gäbe es eine Zwei-Klassengesellschaft: „Die alten Hasen halten sich für etwas Besseres und grüßen kaum, die jungen Hüpfer sind schüchtern und unsicher.“ Man muss Teske nicht in allen Punkten zustimmen. So kritisiert er, dass die Redakteure allesamt Akademiker seien und daher den Bezug zur normalen Bevölkerung verloren hätten. Zwar hat er damit einen Punkt – und dennoch muss die journalistische Ausbildung nun mal universitären Maßstäben entsprechen. Generell seien Migranten, Frauen und Behinderte in der Redaktion unterrepräsentiert. Das entlarvt natürlich die ständigen Beteuerungen von Vielfalt als Heuchelei, aber ein echter Kritikpunkt ist dies nicht.

Auch stammten die Redakteure zumeist aus Norddeutschland. Nun ja; wenn die “Tagesschau” in Hamburg sitzt, lässt sich das kaum vermeiden. Zudem gibt es ja auch noch das ZDF, das in Mainz, also im Süden Deutschlands sitzt und viele Beiträge stammen von den einzelnen Rundfunkanstalten, also aus dem ganzen Bundesgebiet. Wenn Teske beklagt, dass die Redaktion sowohl personell als auch von ihrer Haltung her “eher westdeutsch” sei, ist dies schon eher ein Problem. Ostdeutschland komme meist nur am Rande und wenn, dann eher negativ vor: „Westdeutsch sind die Chefs, westdeutsch ist der Blick auf die Welt – sprechen möchte man aber für Gesamtdeutschland.“ Vor allem bei rechten Demonstrationen in Ostdeutschland wolle man ein bestimmtes Bild zeichnen. Von allen befragten Teilnehmer schaffen es zumeist nur diejenigen in die Sendung, die besonders plakative und dümmliche Aussagen tätigen. Wer sich gewählter ausdrücken kann, fällt dem Cutter zum Opfer. Es gibt eine Studie der Universität Leipzig im Auftrag des “Mitteldeutschen Rundfunks” aus dem letzten Jahr, die Teskes Vorwürfe in den Grundzügen bestätigt. Dazu wurden nur Presseartikel, also keine Fernsehbeiträge, ausgewertet; das Bild ist jedoch eindeutig. Vor allem Begriffe, die sich auf Rechtsextremismus, Arbeitslosigkeit und Armut beziehen, tauchen in der Berichterstattung über Ostdeutschland

gehäuft auf. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Die Adjektive in der Berichterstattung über Ostdeutschland sind zu 70 Prozent negativ, zu 20 Prozent neutral und nur zu 10 Prozent positiv.

Ist es möglich, Licht ins Dunkel zu bringen?

Teske konstatiert „großes Unwissen“ in der breiten Bevölkerung über die Abläufe in den Redaktionen. So gäbe es die Vorstellung, „am Morgen rufe das Kanzleramt an und bestimme die Themen“. Dies komme laut ihm nicht vor. Die Frage nach direkter politischer Einflussnahme auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist hoch umstritten. Dass Teske diese nicht bestätigen kann, sagt noch nicht allzu viel aus. Zum Einen würde ein solcher Anruf wohl bei der Führungsebene eingehen und eben nicht beim gewöhnlichen Redakteur; zum Andern ist der Linksdrall in den letzten Jahren so weit ausgeufert, dass in Teskes aktiver Zeit – 2018 bis 2024 – solche Anrufe schlicht gar nicht mehr nötig waren.

Zunächst einmal ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk schon von seiner Struktur her so ausgerichtet, dass direkte Anweisungen aus der Regierung überflüssig werden. Da gibt es zum Beispiel die Intendantenwahl, die natürlich von politischen Erwägungen bestimmt wird. Nicht umsonst hat der Vorsitzende der ARD 2023 und 2024, der besagte Kai Gniffke, das SPD-Parteibuch. Während es bei der ARD viele einzelne Rundfunkräte der einzelnen Anstalten, aber eben kein übergeordnetes „Parlament“ gibt, ist dies beim ZDF anders: Dort findet sich als höchstes Gremium der Fernsehrat mit 60 Mitgliedern. Diese setzen sich zusammen aus 20 Vertretern der Politik (16 der Bundesländer, zwei der Bundesregierung, zwei der Kommunen) und 40 Vertretern der sogenannten “Zivilgesellschaft”. Aktuell wird das Gremium von Gerda Hasselfeldt geleitet, der Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Schaut man dann genauer hin, stellt man fest: Hasselfeldt war für die CSU Bau- und Gesundheitsministerin, anschließend Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Cornelia Tausch ist Vorstand der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Doch für sie gilt gleichfalls: Sie saß zuvor in Stuttgart für die SPD im Landtag.

Personelle Verschränkungen zwischen ÖRR und Politik

Auch die offiziell unpolitischen Mitglieder des Fernsehrats sind entweder Polit-Renter oder entstammen einer Gruppierung, die in einem Abhängigkeits- bzw. Näheverhältnis zur Politik steht. Bei einem Gewerkschaftsvertreter ist eine Nähe zur SPD anzunehmen, die Vertreter von Wirtschaft und Arbeitgebern sind eher im Unionslager zu verorten. Lediglich die fünf Repräsentanten der Religionsgemeinschaften (zwei katholisch, zwei evangelisch, einer jüdisch) werden nicht direkt von der Politik entsandt; sie werden aber durch die staatliche Finanzierung der Kirchen nicht allzu regierungskritisch eingestellt sein. Andererseits gibt es erhebliche personelle Verschränkungen, man spricht nicht umsonst von einem “Drehtüreffekt” zwischen Regierung und Staatsmedien: Ulrich Wilhelm, Regierungssprecher Angela Merkels, wurde nach seiner Zeit im Kanzleramt Intendant des “Bayerischen Rundfunks” und Vorsitzender der ARD. Sein Nachfolger Steffen Seibert war zuvor Nachrichtensprecher beim ZDF gewesen. Und Ulrike Demmer, unter Merkel Vizeregierungssprecherin, ist aktuell Intendantin des Skandalsenders “Radio Berlin Brandenburg”. Teske selbst erwähnt auch den ARD-Mann Michael Stempfle: Dieser hatte den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius nach seiner Nominierung in einer Analyse als „Vollblutpolitiker, der anpackt“ bezeichnet und kurz darauf als dessen Pressesprecher angeheuert. Natürlich ließe sich diese Liste abseits der Bundespolitik auch auf der Länderebene fortsetzen.

Wie 2023 bekannt wurde, hatte “Tagesschau”-Sprecherin Linda Zervakis – gegen sattes Honorar –eine lockere Gesprächsrunde mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf einer Messe moderiert. Dies war kein Einzelfall: Viele weitere Moderatoren und Redakteure des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hatten sich durch Aufträge der Bundesregierung bzw. der Landesregierungen ein üppiges Zubrot zu ihrem regulären Gehalt verdient. Auch die “Tagesschau”-Sprecherinnen Judith Rakers und Susanne Daubner traten gegen Bezahlung bei Veranstaltungen von Bundesministerien oder beim Bundespräsidenten auf. In manchen Fällen werden Gesprächspartner der “Tagesschau” nicht mit der gebotenen Transparenz dargestellt, so dass sie zwar als neutrale Beobachter erscheinen, aber selbstverständlich die vorgegebene Linie bestätigen. Beispielsweise wurde Gerhard Schick als Vertreter des Vereins Finanzwende e.V. vorgestellt, dabei aber nicht erwähnt, dass er für die Grünen im Bundestag saß. Ramona Pop lobte als Vorsitzende der Verbraucherschutzzentrale den grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, ohne dass der Zuschauer erfuhr, dass sie für die Grünen Wirtschaftssenatorin in Berlin war. In einer anderen Sendung gab sich eine WDR-Mitarbeiterin als Supermarktkundin aus, die eine Umweltschutzaktion lobte.

Pauli-Pressesprecher und Ex-“Faktenfinder” Gensing wütet gegen Teske

In einem solchen Gefälligkeitsgeflecht, in dem eine Hand die andere wäscht, dürfte ein gegenseitiges Einvernehmen bestehen, so dass der Kanzler tatsächlich nicht direkt vorgeben muss, wie berichtet werden soll. Übrigens kommt der ominöse Anruf auch nicht aus dem Bundeskanzleramt, sondern vom Regierungssprecher – also aus dem Bundespresseamt. Das jedenfalls bestätigt Nikolaus Brender, ehemaliger Chefredakteur des ZDF. Er wollte sich die ständige Gängelung jedoch nicht gefallen lassen und ermahnte die Regierungssprecher, ihren Unmut nicht telefonisch, sondern schriftlich zu äußern. Aus Angst, Spuren zu hinterlassen, hätten diese sich dann eher zurückgehalten. Durch die Installation von gewogenen Führungskräften (Brender verglich sie mit den “Inoffiziellen Mitarbeitern”, IM der Stasi) würde die Politik ihren Willen letztlich aber doch durchsetzen. Letztlich konnte Brender sich mit seinem unabhängigen Kurs nicht behaupten: Auf Druck der Politik hin wurde er aus seinem Amt entlassen. Auch sein Kollege von der ARD, Hartmann von der Tann, wusste Ähnliches zu berichten.

Um Kritik braucht sich die “Tagesschau” nicht groß kehren. Zwar gibt es Zuschauerzuschriften – doch diese landen eben nicht in Hamburg, sondern in München und werfen von Hilfskräften bearbeitet. Meist verfassen diese nur Standardschreiben, und in den wenigsten Fällen wird ein Hinweis dann doch an die Zentralredaktion weitergegeben. Auf die Kritik der Tendenziosität antwortete Patrick Gensing, immerhin jahrelang “Faktenfinder” bei der “Tagesschau” und derzeit Pressesprecher des antifaschistisch eingestellten Fußballvereins St. Pauli: Er gab an, er sei in seiner Jugend „antifamäßig unterwegs“ gewesen und meint, ein „Journalismus mit Haltung“ sei besser, „als wenn da irgendwie einfach nur Fakten angehäuft werden. Das ist in meinen Augen auch überhaupt nicht Journalismus.“ Die Gewaltakte der Islamisten in Nigeria erklärte er zu Verteilungskämpfen um durch den Klimawandel knapp gewordenen Ackerflächen.

Die “Zeit” ist indigniert

Mit Teskes Buchveröffentlichung geht Gensing hart ins Gericht. Er arbeitet sich vor allem auf der persönlichen Ebene an Teske ab: Dieser sei „wenig sympathisch“ sowie „unkollegial“ und schiele mit der Veröffentlichung nur auf das schnelle Geld. Auch habe Teske während der Redaktionskonferenzen selten Kritik geäußert. Natürlich nicht, wie auch: Wie Teske selbst angibt, müssen Abweichler um ihren Job fürchten. „Es gibt sicher Redakteure, die anders denken. Nur überlegen die sich wohl dreimal, ob sie den Mund aufmachen“, schreibt er über diesen innerredaktionellen Einschüchterungsdruck. Gensing meint außerdem, dass Teske „Dreck auskübelt“, und warf ihm vor, auf seinem Twitterprofil immer noch den ARD-Newsroom zu zeigen. Mittlerweile ist dort aber die Skyline von Hamburg zu sehen. Nur ein einziges Mal äußerst Gensing in seiner Tirade gegen Teske etwas, das entfernt an so etwas wie ein Argument erinnert: Teske hatte den Vorwurf erhoben, viele der Redakteure seien Fans des St. Pauli; Gensing hält entgegen, dass er mehr Aufkleber des HSV in der Redaktion gesehen habe.

Auch die “Zeit” griff „Inside Tagesschau“ auf. Dort heißt es, das Buch sei „illoyal, fragwürdig und trotzdem interessant“. Teske habe „handwerklich äußerst fragwürdig“ gearbeitet und sich „diskreditiert“, weil er die journalistischen Maßstäbe, die er von anderen verlange, nicht selbst einhalte. Ohnehin sei er kein Whistleblower, weil seine Enthüllungen schlicht „nicht brisant“ genug seien. Habe er gar unerlaubt Aufnahmen der Redaktionskonferenzen angefertigt? Stimmen die Angaben überhaupt? Trotzdem, so die “Zeit” gönnerhaft, mache das Buch „einen Reformbedarf und eine Schieflage sichtbar“. Nun gehört es allerdings zum Konzept eines Enthüllungsbuchs, dass man dem Insider Glauben schenken muss. Bewertet man sein Werk, stellen sich folgende Fragen:

Sind die vorgestellten Thesen in sich schlüssig, also widerspruchsfrei oder handelt es sich schlimmstenfalls um Verschwörungstheorien auf Aluhut-Niveau?

Stimmen die geschilderten internen Abläufe mit den öffentlich einsehbaren Resultaten überein?

Stellen sich zumindest die überprüfbaren Angaben als wahr heraus?

Erstaunlich präzise

Wenn ein Enthüllungswerk diese Kriterien erfüllt, dann werden vermutlich auch die meisten Angaben, die sich nicht ohne Weiteres überprüfen lassen, stimmen. Die Tatsache, dass Gensing keine klaren Fehler Teskes benennen kann, sondern sich gerade einmal an HSV-Aufkleber erinnert, spricht sehr wohl dafür, dass Teske das Innenleben der “Tagesschau”-Redaktion korrekt geschildert hat. Im Übrigen gehen die gleichgesinnten Medien mit anderen Abtrünnigen wesentlich schonungsvoller um: So werden beispielsweise AfD-Aussteiger, die als Renegaten nun vor ihrer früheren Partei warnen, üblicherweise mehrfach vom Fernsehen eingeladen, obwohl hier ebenfalls das Problem besteht, dass sich nicht jede Angabe zweifelsfrei belegen lässt. Und auch der Verweis, dass Teskes Zitate derart präzise sind, dass man fast schon an eine geheime Tonbandaufnahme glauben kann, gerät zum Bumerang: Denn genau diese Frage stellt sich auch bei der “Correctiv”-Recherche zur sogenannten Remigrationskonferenz.

Fast wehmütig trauert Teske in seinem Buch besseren Zeiten hinterher, in denen es tatsächlich noch so etwas wie Meinungsvielfalt gab: „Frontal hieß ein Politik-Magazin, welches zwischen 1993 und 2000 im ZDF ausgestrahlt wurde. Ich war Fan. Es gab zwei Moderatoren – Hauser und Kienzle. Der eine vertrat konservative Ansichten, der andere sozialdemokratische. Der Zoff zwischen beiden war nicht gespielt, oft lustig und diente dem Austausch von Argumenten. Es wurde das Zuhören im besten Sinne zelebriert. Wäre so eine Sendung heute noch möglich? Oder sind heute alle Kienzle?“ Allerdings bleibt Teske in einer wesentlichen Frage überraschend klar: „Aus einzelnen Fehlern wird oft etwas konstruiert und eine ‚Systemfrage‘ gestellt. Da heißt es dann, man müsste gleich den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschalten. Das sehe ich nicht so. Auch, weil eine Frage immer lautet: Was kommt danach oder stattdessen?“

Alexanders lesenswertes und hochinteressantes Enthüllungsbuch “Inside Tagesschau” kann hier bestellt werden.