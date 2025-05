Instrumentalisiertes Schicksal: Zum Tod Margot Friedländers

Gestern starb die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer im Alter von 103 Jahren in ihrer Geburtsstadt Berlin – an dem Tag, an dem sie eigentlich das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik in Empfang nehmen sollte. Friedländers Mutter und Bruder wurden 1943, unmittelbar vor der geplanten Flucht nach Oberschlesien, von der Gestapo verhaftet und später im Vernichtungslager Auschwitz ermordet; ihr selbst gelang es als damals 21-Jährige, sich 15 Monate lang in Berlin zu verstecken, bis sie aufgespürt und ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert wurde. Dort traf sie ihren späteren Ehemann, den sie schon zuvor aus Berlin gekannt hatte. Nach der Befreiung ging sie mit ihm nach New York und lebte dort bis zu seinem Tod 2010, ehe sie dann mit 88 Jahren wieder in ihre Heimatstadt Berlin zurückkehrte. Seither berichtete sie in Schulen, Interviews und auf Gedenkveranstaltungen von ihren Erinnerungen und traumatischen Erlebnissen während der Nazizeit. Dabei betonte sie stets, keinen Hass auf Deutschland zu empfinden.

So bewundernswert Friedländers menschliche Grüße und Warmherzigkeit, ihre Bereitschaft zum Vergeben und ihr Einsatz für die Erinnerung an die Gräuel des Nationalsozialismus waren, den sie buchstäblich bis zu ihrem letzten Tag hochhielt, so tragisch und bedauerlich war leider auch der – von ihr selbst vermutlich gar nicht reflektierte – Umstand, dass sie selbst und ihre Biographie im neuen deutschen Linksstaat zunehmend politisch instrumentalisiert und missbraucht wurden. Friedländer wurde mit fortschreitendem Lebensalter und zunehmendem zeitlichen Abstand zu den Schrecken der NS-Zeit immer mehr zu einer Art Vorzeige-Überlebenden eines skrupellosen Milieus von moralischen Heuchlern und linken Geschichtsrevisionisten, die seit Angela Merkel jegliche rechtskonservative und bürgerliche Opposition – namentlich und insbesondere die AfD – zu Wiedergängerin der Nazis diffamierten und so den Nationalsozialismus auf früher undenkbare, perverse Weise bagatellisierten.

Konfusion der Bedrohungen

De mortuis nihil nisi bene, sagt man. Doch es muss kritisch festgestellt werden, dass sich Margot Friedländer leider nur allzu bereitwillig für diese völlig ahistorische Gleichsetzung einspannen ließ. „So hat es damals auch angefangen“, behauptete sie mit Blick auf die AfD, während sie die wahre und faktisch einzig relevante Ursache für die tatsächlich wieder enorme Bedrohung jüdischen Lebens in Deutschlands – die islamische Masseneinwanderung – ausblendete (oder in ihrem Lebensalltag als hochbetagte Seniorin vermutlich auch gar nicht wahrnahm). Dass die AfD als einzige Partei eben diese Bedrohung beenden will und damit ironischerweise der wichtigste Verbündete der deutschen Juden ist, blendete allerdings nicht nur Friedländer aus, sondern auch die jüdischen Verbände und ihre Funktionäre, die inzwischen nur mehr das erwünschte Regierungsframing bedienen; Josef Schuster ist dafür ein dezidiertes Negativbeispiel.

Und ganz im Sinne dieses Framings positionierte sich eben auch Margot Friedländer, die als einer der rar gewordenen Zeitzeugen zum gesetzten Dauergast bei allen staatlichen Gedenkveranstaltungen wurde und dort das anmahnte, was ihr die politischen Souffleure des angeblichen “Nie wieder” und verlogenen “Kampfs gegen Rechts” einflüsterten: Dass der Hass, der damals laut geworden sei, nun wieder entfacht werde; dass die AfD, weil ja “rechtsextrem”, mithin natürlich auch eine judenfeindliche Partei sei; dass das “Wehret den Anfängen!” heute bedeuten müsse, die AfD zu “stoppen”. Der Erfolg der AfD bereite ihr “große Sorgen”, wurde sie wiederholt zitiert, und dass sie diese Partei auf keinen Fall wählen würde. So wurde Friedländer mit der moralischen Autorität als Holocaust-Überlebende zum wichtigsten Testimonial der staatlich-medialen Propaganda, und das in undurchdringlicher Armierung: Denn jede Kritik an Friedländers Aussagen hätte sogleich ein Empörungsgeheul ausgelöst, gegen das moralisch niemand ankommen könnte. Dass in der AfD auch Politiker mit ausländischen Wurzeln aktiv sind oder AfD-Chefin Alice Weidel als Homosexuelle in der Nazi-Zeit selbst im Konzentrationslager gelandet und möglicherweise ermordet worden wäre, hat man ihr entweder vorenthalten – oder sie wollte es nicht sehen.

Moralische Autorität im Dienst der falschen Agenda

Man kann Friedländer zugute halten, dass sie aufgrund ihres hohen Alters und ihrer entsetzlichen, unvorstellbaren Jugenderfahrungen nicht objektiv einordnen konnte, für welches üble parteipolitische Spiel sie benutzt wurde und wie grundfalsch ihre Bemerkungen über die AfD waren; Bemerkungen die nicht zufällig exakt das widerspiegelten, was in Deutschland auf offiziellen Kanälen unablässig verkündet wird. Eigentlich hätte gerade sie, die das monströse System der Konzentrationslager aus eigener Anschauung kannte, gegen die geschichtsvergessenen und gedankenlosen sprachlichen Gleichsetzungen heutiger Migrationskritik mit der rassistischen Sprache der NS-Unmenschen vehement protestieren müssen und sich diese unsäglichen Relativierungen verbitten müssen. Hier wäre ihre Autorität wirklich nötig gewesen; stattdessen stellte sie sie leider – wenn auch in guter Absicht – in den Dienst der falschen Agenda.

Mit Margot Friedländer stirbt eine weitere NS-Zeitzeugin weg. Unweigerlich werden die Opfer und Täter von damals immer weniger, und zwangsläufig schreitet damit die Historisierung auch dieses dunklen Kapitels der deutschen Geschichte voran; in den nächsten zwei Dekaden werden – als natürlich-biologische Unausweichlichkeit – die letzten Menschen die Radieschen von unten anschauen, die das Dritte Reich und die Kriegszeit noch aus eigener Erinnerung kannten. Umso wichtiger wäre es da, dass sich längst eine seriöse, fundierte und würdige Erinnerungskultur etabliert hat, die zwar an die Einzigartigkeit und Unvergleichlichkeit der damaligen Verbrechen gemahnt, aber keine kultisch-rituell inszenierten Schuldzuweisungen an die teils in vierter Generation Nachgeborenen beinhaltet.

Wir waren schon viel weiter

Wie wichtig wären fundierte Bildung, ideologiefreie schulische Aufklärung und das Gebot, aus den damaligen Ereignissen die richtigen Lehren zu ziehen! Wie wichtig wären vor allem Frühwarnsysteme gegen jeden, nicht nur rechten Faschismus! Wie wichtig wäre eine Sensibilisierung für methodische, nicht inhaltliche Parallelen zu damals! Gäbe es dies alles, dann würde die Rattenfängerei der unsäglichen Hetze durch inflationäre NS-Vergleiche, um den politischen Gegner bei jeder Gelegenheit zu verunglimpfen, heute auf keinen so fruchtbaren Boden fallen. Dann würde so manchem Deutschen dämmern, dass die wahren Ähnlichkeiten der heutigen mit den damaligen Ereignissen nicht in der AfD und ihren Positionen liegen, sondern in der Art des staatlichen Umgangs mit Andersdenkenden und Oppositionellen.

Die Bundesrepublik war da übrigens schonmal viel weiter: Bis in die frühen Nullerjahre waren Nazi-Gleichsetzungen im Feuilleton und politischen Tagesgeschäft weitestgehend tabu, es herrschte eine demütige Ernsthaftigkeit im Umgang mit der finsteren Ära 1933-1945 vor. Die Deutschen von damals wussten über ihre eigenen Vergangenheit ungleich besser Bescheid als die heutigen “Haltungseliten” und ihre Mitläufer auf den Straßen – und das, obwohl oder gerade weil damals die überlebenden Täter und ihre Opfer noch zahlreich unter uns weilten und sich gegen die heute exzessiv geschwungene Nazi-Keule verwahrt hätten. Seither nahm die Hysterie der Nazi-Verfolgung umgekehrt proportional zum allmählichem Wegsterben der Zeitzeugen immer weiter zu: Während man im Nachkriegsdeutschland bis auf spektakuläre Einzelprozesse so gut wie nichts gegen die realen Nazi-Täter unternommen hatte, die jahrzehntelang unbehelligt blieben und in höchsten Stellen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft unbehelligt agieren konnten (noch in den 1960er Jahren waren ein Viertel der deutschen Abgeordnete ehemalige NSDAP-Mitglieder!), wird heute alles und jeder zum Nazi erklärt.

Die schlechteste Art der Vergangenheitsbewältigung

Und noch nie war die Entnazifizierung so staatstragend wie heute, 80 Jahre danach. Je weniger Täter übrig blieben, um so fanatischer arbeiteten sich Staatsanwaltschaften und Gerichte an der Aburteilung hochbetagter niederer Chargen wie subalterner KZ-Büroaushilfskräfte oder Hilfsarbeiter ab, von denen man retrospektiv einen Widerstandsgeist erwartet, den den wirklichen Tätern in hohen Rängen zeitlebens nie abverlangt wurde, so lange man sie noch hätte zur Rechenschaft ziehen können. Und nachdem man sich jahrzehntelang kaum für die Opfer der NS-Zeit interessiert hatte (es ist kein Zufall, dass die umfangreichste Erinnerungsdokumentation, die Bewahrung des kollektives Gedächtnisses an den Holocaust, mit hunderttausenden aufgezeichneten Erlebnisberichten nicht in Deutschland zusammengetragen wurde, sondern in den USA mit der Shoa Foundation Steven Spielbergs) und etwa die Kassation von NS-Unrechtsurteilen oder die Zwangsarbeiterentschädigungen erst um die Jahrtausendwende erfolgten, sind sie in den letzten Jahren als Zeuge der Anklage gegen alles Nicht-Linke gefragt.

Denn erst als die herrschende Kaste dazu überging, jeden, der sie politisch herausfordert, kurzerhand zum „Nazi“ oder zumindest zum diffusen „Rechtsextremen“ zu erklären und den „Kampf gegen Rechts“ zur einzigen Staatsräson Deutschlands zu machen, wurde es opportun, aus den verbliebenen Opfern schnödes parteipolitisches Kapital zu schlagen und durch geschichtsklitternde Übertragung ihrer Schicksale auf die Gegenwart die Gesellschaft zu spalten. Diese Art der “Vergangenheitsbewältigung” ist die schlechteste, schändlichste und unverantwortlichste überhaupt; und leider wurde hierfür auch Margot Friedländer herangezogen. An ihrer Geschichte waren die politischen und sonstige Kreise, die sie bei jeder Gedenkveranstaltung in den Vordergrund drängten, meist weniger primär um ihrer selbst willen interessiert, sondern vor allem mit Blick auf ihre eigenen tagespolitischen Motive.