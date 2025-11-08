Interview mit „Hermann the Banker“: Ein Krypto-Spendencoin speziell für freie Medien – Was ist die NACKTE MARK?

Seit gestern bietet Ansage! in seinem Spendenbereich für interessierte Unterstützer auch die Möglichkeit an, uns anstelle der üblichen Wege auch anonym in den gängigsten Kryptowährungen zu spenden. Wie dort bereits angekündigt, steht seit kurzem – neben den gängigen Kryptowährungen – auch noch eine weitere brandneue und hochinnovative Alternative zur Verfügung, über die speziell die freien Medien durch einem völlig neues Krypto-Format unterstützt werden können: Das Projekt “Die Nackte Mark” (Kürzel “NAKMAK”).

Die Nackte Mark ist ein Coin, der speziell zur Unterstützung der freien Medien geschaffen wurde. Ausgangspunkt war eine simple Erkenntnis: Der beste Schutz vor Kontokündigungen lautet: Noch mehr Kryptos! Die Nackte Mark bietet auch Laien und komplett “Ahnungslosen” und Neulingen im Kryptobereich einen leichten Einstieg in das Spenden mit Kryptowährungen. Auch Ansage! kann ab sofort über die Nackte Mark unterstützt werden (siehe Spendenbereich)!

Im Interview mit Ansage! erläutert “Hermann the Banker”, der Ideengeber hinter der Nackten Mark, das Konzept. Der international renommierte Investmentbanker, Krypto- und Finanzexperte, selbst Ziel staatlicher Repressalien, zieht es aus den bekannten Gründen vor, anonym zu bleiben.

Ein eigener Meme-Coin für freie Medien

ANSAGE: Für unsere Leser, die im Kryptobereich unerfahren sind: Was genau ist die Nackte Mark und wie muss man sich das Konzept dahinter vorstellen?

HERMANN THE BANKER: Geboren wurde Nackte Mark quasi aus dem Finanzpodcast “Nacktes Geld”, den ich gemeinsam mit Paul Brandenburg wöchentlich mache. Mich hatte überrascht, wie viele Menschen mittlerweile an den Hintergründen zum Finanzwesen im Allgemeinen und am Krypto-Markt im Besonderen interessiert sind. Wir dachten uns daher: Lass uns doch dem unerfahrenen Bürger einmal die unbekannte Welt der Kryptowährungen und Mechanismen –Kauf, Verkauf und so weiter – näherzubringen. Durch das große Interesse entstand dann Idee, einen eigenen Meme-Coin zu entwickeln, der ausschließlich als Spendencoin funktionieren sollte.

ANSAGE: Was bedeutet “Spendencoin”, und wieso nur mit diesem Zweck?

HERMANN THE BANKER: Wir schlagen damit praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe: Einmal geht es wie gesagt um das Kennenlernen der Funktionsweisen des Kryptomarktes, andererseits um die Unterstützung der freien Medien. Diese werden zunehmend finanziell ausgetrocknet und unter Druck gesetzt. Die Nackte Mark ist eine Krypto-Spendenmöglichkeit als Alternative zu Banküberweisungen und/oder Paypal.

ANSAGE: Was unterscheidet die Nackte Mark von anderen Coins?

HERMANN THE BANKER: Die Nackte Mark ist kein Anlageprodukt, sondern ein Spendentool, dazu gedacht, den freien Medien diesen Token als neuen Finanzierungsmöglichkeit zu eröffnen. Das ist wichtig zu wissen.

Vor allem für Neueinsteiger geeignet

ANSAGE: Wo liegt dann der Vorteil für die Käufer der Nackten Mark? Könnten diese nicht einfach direkt in Bitcoin, Ethereum oder Solana spenden?

HERMANN THE BANKER: Absolut, das können und sollen sie ja weiterhin zu jeder Zeit. Doch es geht bei der Idee der Nackten Mark vor allem auch darum, eine Community der freien Medienunterstützer untereinander zu bilden, sich über diese zu vernetzen und gemeinsam erste Schritte in die Kryptowelt zu wagen. Natürlich ist das Konzept auch für Spender mit Kryptoerfahrung reizvoll, aber es geht in erster Linie wirklich darum, für unerfahrene Nutzer und Neueinsteiger in die Materie das Konzept des Stakings, der NFT’s und der vielen anderen Möglichkeiten von Krypto spielerisch zu erkunden.

ANSAGE: Ist Krypto nur ein vorübergehender Hype?

HERMANN THE BANKER: Im Gegenteil, Krypto ist die Zukunft – und zwar umso mehr, als die Fiat-Währungen und das Bargeld immer weiter an Bedeutung verlieren oder sogar politisch kaputtgemacht werden. Viele wissen nicht, was der CBDC – der “digitale Euro”, der laut EZB wohl im Oktober erstmals eingeführt werden soll – an folgenschweren Veränderungen tatsächlich mit sich bringen könnte: Totalkontrolle durch Überwachung des Ausgabeverhaltens der Bürger und dessen Steuerung rücken damit immer näher. Gerade auch im Hinblick auf diese einschneidenden Entwicklungen wollen wir mit unserem Podcast den Menschen die Kryptowelt näherbringen – in Vorbereitung auf das, was kommt. Die Nackte Mark ist eine Möglichkeit, diese Welt kennenzulernen und dabei noch unabhängigen Medien unter die Arme zu greifen.

Die „Nackte Mark“ wächst stetig

ANSAGE: Wie ist das Konzept bisher angelaufen?

HERMANN THE BANKER: Extrem gut – und es wächst kontinuierlich; auch durch das verstärkte Interesse von immer mehr freien Medien, die sich als Partner bewerben. Diese haben begriffen, dass hier etwas im Entstehen ist, was für sie eine zusätzliche Finanzierungsquelle der Zukunft sein kann. Wir haben inzwischen rund 1.700 Wallets, auf denen Nackte Mark liegen – mit steigender Tendenz. Durch nach und nach immer mehr freie Partnermedien soll das System stetig wachsen und erweitert werden. Wichtig ist: Es wird nie mehr als 10 Millionen Nackte Mark geben. Der Coin ist, ähnlich wie bei Bitcoin, “gecapt” und nicht vermehrbar. Das bedeutet: Je größer die Community der Nackten Markt wird, desto mehr kann diese an Wert gewinnen – was wiederum den freien Medien mit ihren Spendenwallets zugutekommt. Aber nochmals: Die Nackte Markt ist KEIN Anlageprodukt, sondern für die Käufer in erster Linie zum Weiterspenden gedacht!

ANSAGE: Wo ist die Nackte Mark erhältlich?

HERMANN THE BANKER: Die Nackte Mark wird auf den Börsen Jupiter und Raydium gehandelt, somit kann man sie jeder leicht von seinem Wallet (zum Beispiel Phantom) aus tauschen. Nach Erwerb kann man sie dann von der eigenen Wallet auf die jeweiligen Wallets der teilnehmenden freien Medien als Spende senden oder erstmal halten. Die derzeit schon ausgeschalteten freien Medien – unter anderem auch Ansage! – findet man auf www.nacktemark.de , und dort gibt es auch eine Einleitung für Kryptoeinsteiger, die von vielen Menschen bisher gut angenommen wurde.

