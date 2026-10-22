Intoleranz der Scheintoleranten: Die Geister, die ich rief

In Anbetracht der Hundertschaften, in denen die staatliche Exekutive – und somit die Polizeigewalt sowie der institutionalisierte Rassismus – ihren Ausdruck findet, sahen sich die Zehntausendschaften indigenen Franzosen, die zum friedvollen Flanieren gegen die hohen Lebenshaltungskosten und die Sparpolitik der französischen Regierung in Großstädten wie Paris und Marseille zusammenkamen, plötzlich einem staatlichen Repressionsapparat gegenüber, der sich in seiner vollen Stärke offenbarte. Derart illusorisch, verblendet und pervertiert also muss die Weltsicht eines Linksprogressiven heute offenbar sein, um statt der evident katastrophalen Migrationspolitik die sozialstaatliche Maßnahmenkritik zu beklagen. Denn es handelt sich bei dem, was wir in den letzten Tagen medial entsprechend geframed sehen mussten – und weiterhin werden –, um die Spätfolge einer millionenfachen irregulären Unterwanderung der Sozialsysteme eines Staates sowie der damit zwangsläufig einhergehenden Devastation einer westlichen Wertegemeinschaft.

Oder will hier wirklich irgendjemand dieser Tage noch den „Schüler-“ und „Lebenshaltungskosten“-Protest als eine Bewegung in der geistigen Nachfolge von Französischer Revolution, Pariser Kommune, Proteste gegen den Algerienkrieg oder 68er-Studentenproteste verkaufen, oder sie auch nur in die Tradition der immer dagewesenen leidenschaftlichen französischen Protestkultur stellen, selbst wenn es dort vereinzelt zu vergleichbaren Gewaltexzessen auf Pariser Straßen kam? Weder geht es hier um Inhalte, noch sind es ethnische Franzosen, die hier überwiegend demonstrieren. “Tagesschau” & Co. sowie Parteien, die sich geschlossen am linken Rande des politischen Spektrums verorten lassen – hier in Deutschland neben der SED-Nachfolgepartei, den Grünen und der SPD scheinbar gänzlich unverhohlen die Merzsche CDU-Führung, in Frankreich das pseudosozialistische Bündnis Nouveau Front Populaire (NFP) –, bemühen sich redlich um eben jenes Narrativ: Es gehe um eine inzwischen europaweite Bewegung aus der Mitte der französischen, spanischen, italienischen und belgischen Bevölkerungen gegen die staatliche Beschneidung des Sozialstaates in raubtierkapitalistischer Manier.

Apostasie wider die linksprogressive Heilslehre

Eine der bezeichnendsten Szenen aus den Straßenkämpfen in Paris war eine junge, selbst wohl linke Frau, die sich im Unglauben über die marodierenden südländischen Massen tatsächlich in der Verlegenheit sah, ihr Geschäft gleich einem Stellungskrieg zu verteidigen. Aber allmählich begriff sie, dass die Barbarei, deren Zeugnis sie wurde, die logische Konsequenz wohl auch ihrer eigenen Wahlentscheidungen ist: nun die Scherben dessen aufheben zu dürfen, was einst als Schaufenster die Auslage- und Regalware vor dem kriminellen Zugriff dieses wahrlich “gemeinen” Volkes trennte – dies steht symbolisch für das Vertrauen in Politik, den sozialen Unfrieden und vermeintlich sichere Grenzen. Doch veranlasst nun dieses Geschehen sie und die Öffentlichkeit endlich zu einem Umdenken? Oder hat man doch schon zu viel investiert und sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, um noch umkehren und den eigenen tödliche Irrtum und Selbstbetrug als solchen anerkennen zu können? Käme hier nicht jede Einsicht nicht einer Apostasie wider die linksprogressive Heilslehre gleich?

Schon im kommenden Jahr stehen die Präsidentschaftswahlen in Frankreich an; erst in den Jahren 2029 und 2030 folgen die nächsten regulären Parlamentswahlen für Belgien, Portugal, Deutschland und Spanien. Aktuellen Umfragen zufolge führt das rechtskonservative Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen mit 34 bis 38 Prozent deutlich das politische Feld Frankreichs an, gefolgt vom breiten Linksextremistenbündnis NFP mit 22 bis 24 Prozent, das im Sommer 2024 ad hoc als Abwehrallianz gegründet wurde. Das liberale „Ensemble“-Bündnis von Präsident Macron liegt dagegen nur noch bei 14 Prozent, während die konservativen Les Républicains auf 12 Prozent abgerutscht sind. Selbst bei einem Migrationsanteil von 24 Prozent in einem Land wird sich die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung bei der Argumentationslinie in Bezug auf diese vermeintlichen „Proteste“ einer Erkenntnis gewahr werden: Diese Unruhen sind das Resultat des Zusammenwirkens von Migrationslobby, radikalen Islamisten, linken Partei und ihrer Hofmedien. Es ist schlichtweg infame, verlogene Bauern-, nein Antifantenfängerei.

Relativitis der Öffentlich-Rechtlichen

Doch so wie damals die öffentlich-rechtlichen Medien (man denke nur an Michael Strempels Apell „Hilfe ist Pflicht!“ in der “Tagesschau“ vom 13. Mai 2015) vor Merkels Lostreten der Flüchtlingswelle eine mediale Frühmanifestation des kommenden Wahnsinns lieferten und früh die irreguläre Massenmigration aus fremden Kulturkreisen als segensreiche Pflicht propagierten, welche dann von einer den Verfall unserer Wertegemeinschaft billigend in Kauf nehmenden “Politelite” unter breitem Beifall der biodeutschen Gutmenschenbevölkerung exekutiert wurde, So relativiert heute eben jener ÖRR die Krawalle und Ausschreitungen mit ihrer hasserfüllten Zerstörungswut als legitime Proteste. Mit derselben “rhetorischen Wollust“ (Franz Josef Strauß) wird da etwa bei einem kritischen Hinweis auf die linke Gesinnung der Randalierer in der ARD belehrend “eingeordnet”: „Den Wohnort oder die Herkunft der Plünderer mit der Migrationsdebatte zu verbinden, verzerrt aber den Blickwinkel. Denn viele Jugendliche aus den Vororten sind ohnehin Franzosen. Oder haben mit 18 automatisch das Recht, die Staatsbürgerschaft zu beantragen, wenn sie in Frankreich geboren sind“; natürlich darf auch die generalisierende Distraktion durch Aufzeigen des größten gemeinsamen Nenners nicht fehlen: „Ein Großteil der Plünderer waren Männer.“

Man müht sich lieber mit einer wortreichen Echauffierung über Auffälligkeiten in der AfD ab – darunter vermeintlich nationalsozialistische Symbolik, Holocaustleugnung und Aufrufe zur Tötung von Flüchtlingen –, welche man in den „AfD-Leaks“ in repräsentativer Menge gefunden zu haben glaubt. Ohne Frage: Solche Haltungen wären menschenverachtend und mit der gebührenden Härte eines Rechtsstaats zu beantworten. Aber überwiegend handelt es sich bei diesen “Enthüllungen” um externe Kettenmails oder weitergeleitete Zeitungsartikel über Ex-Mitglieder, die von der Partei bereits exkommuniziert wurden. Besondere Aufmerksamkeit erregt dabei die Internetseite “hexane.cc”, auf der die umfangreichen Korrespondenzen nicht nur öffentlich zugänglich gemacht, sondern zusätzlich mithilfe künstlicher Intelligenz auch gleich “ausgewertet” und “kategorisiert“ werden – allerdings in so schlampiger und unwissenschaftlicher Form, dass daraus veritable Zerrbilder entstanden. Nach den vorliegenden Angaben sollen auf insgesamt mehr als 400.000 E-Mails – deren Authentizität noch nicht abschließend geklärt ist – bislang lediglich rund 57.000 (entsprechend 15 Prozent des Gesamtbestandes) einer solchen Bewertung unterzogen worden sein, wobei 611 Nachrichten dabei als kritisch eingestuft worden seien.

Eine gratismutige Apothekerin und ein politisch instrumentalisierter AfD-Leak

Darunter finden sich allerdings lupenreine Fälschungen und Fake-News. Abgesehen davor: Die daraus abgeleitete Größenordnung von ungefähr einem Prozent bezieht sich folglich allein auf die bewerteten Nachrichten und keineswegs auf sämtliche veröffentlichten Daten, geschweige denn auf den Anteil extremistischer Parteimitglieder. Damit ist bereits zwischen dem tatsächlichen Inhalt und Kontext der veröffentlichten Daten, ihrer journalistischen Aufbereitung und den politischen Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, zu differenzieren. Abgesehen davon, dass sich aus dem bislang Bekanntgewordenen dieses Leaks nichts, aber auch gar nichts Belastendes für ein Verbotsverfahren oder Ähnliches ergibt, obwohl es interessierte politische Gegner so hinzustellen versuche: Es handelt sich bei diesen gehackten Daten um die Beute aus einer schweren Straftat und mithin um illegal beschaffte, eigentlich geschützte Daten, die nun ausgewertet werden, als seien es legitime Quellen. Das ist ein Skandal.

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Auch auf anderen Ebenen hat der Kampf gegen die AfD mit deren zunehmend steigenden Umfragewerten weiter Hochkonjunktur; so sehr, dass so manche Privatperson nun meint, im Arbeitsumfeld oder gar als Chefin eines Unternehmens die eigenen Kunden und Kollegen mit der unerbetenen Haltungsbekundung behelligen zu müssen, indem man selbst politische Stellung bezieht und todesmutig Farbe “gegen rechts” bekennt. Die Wirtschaftlichkeit einer solchen Positionierung mal ganz beiseite: Wer meint, sich als selbständige Apothekerin in Bielefeld bei der Anti-AfD-Initiative „Wirtschaft widerspricht“ registrieren zu müssen und „nie wieder“ irgendetwas mit AfD-Mitgliedern, Wählern oder gar Sympathisanten in der eigenen Kundschaft zu tun haben zu wollen, der braucht sich nicht über Gegenwind zu beklagen, auch wenn der dann nicht allzu förmlich und sanft bläst. „Alle Menschen sind willkommen. Nur nicht die, die AfD wählen“, hatte die profilierungssüchtige Apothekerin geäußert; soviel zur “Toleranz“ der „Toleranten“. Als logische Folge verschlechterten die Kundenrezensionen binnen kurzer Zeit ebenso wie die Laune der Inhaberin, due sich daraufhin zur Löschung des Unternehmensprofils auf Google Maps sowie zur Privatstellung ihrer gesamten Instagram-Kontoaktivitäten genötigt sah. Aktionen bedingen eben Reaktionen, und Handlungen haben Folgen. Das gilt nicht nur für Linke, die Widerworte für ihren Gratismut ernten, sondern für die Deutschen insgesamt, die nun zunehmend die Früchte ihrer eigenen Wahlentscheidungen genießen dürfen.