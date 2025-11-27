Inzwischen kann es jeden treffen: Hausdurchsuchung bei Schriftsteller CJ Hopkins in Berlin

Mittlerweile ist es in Deutschland wieder soweit, dass man auch als völlig unschuldiger Bürger jederzeit damit rechnen muss, morgens von Einsatzkräften der Polizei aus dem Bett geworfen zum werden. Die Gefahr, dass es sich bei einem morgendlichen Türklingeln um einen Besuch der Polizei handelt, die von völlig außer Rand und Band geratenen Staatsanwälten losgeschickt wird, um aus lächerlichen Gründen Häuser zu durchsuchen und elektronische Geräte zu beschlagnahmen, ist in den letzten Jahren exponentiell gestiegen. Am Mittwochmorgen traf es den Schriftsteller CJ Hopkins. Die berüchtigte Berliner Staatsanwaltschaft schickte ihm drei bewaffnete Polizeibeamte in die Wohnung, die seinen Rechner konfisziert und ihn sowie seine Frau durchsucht hätten, teilte er auf seinem Substack-Blog mit.

Dem US-Amerikaner wird vorgeworfen, „NS-Propaganda“ verbreitet zu haben. Es geht dabei – wieder einmal – um sein 2021 erschienenes coronakritisches Buch „The Rise of the New Normal Reich“ („Der Aufstieg des Reiches der Neuen Normalität“). Auf dem Umschlag ist eine FFP2-Maske abgebildet, hinter der sich ein leicht sichtbares Hakenkreuz verbirgt. Das war zunächst alles, nur darum geht. Bereits vor zwei Jahren war Hopkins angeklagt worden, weil er das Buchcover in zwei Tweets veröffentlicht hatte. Zunächst war er vom Vorwurf, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu verbreiten, freigesprochen worden, bevor das Berliner Kammergericht ihn im September 2024 zu 3.600 Euro Geldstrafe verurteilte.

Beängstigende Entwicklungen

Nachdem man sich an dem Umschlag abgearbeitet hatte, machten sich die Staatsbüttel an den Inhalt des Werkes. Doch anscheinend wurde dabei partout nichts gefunden. Die Journalistin Aya Velazquez zitiert Hopkins in einem Tweet: „Das Buch ist bei Amazon in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verboten. Bis heute gab es nie einen offiziellen Beleg für ein Verbot in Deutschland. Es ist in allen anderen Ländern erhältlich, über Amazon und Ingram Content Group, einen der größten Buchhändler der Welt, vertrieben. Selbstverständlich sind diese neuen Anklagen und die polizeiliche Durchsuchung meiner Wohnung verfassungswidrig, d. h. ein Verstoß gegen meine Rechte als Autor und Verleger gemäß dem deutschen Grundgesetz. Mein Anwalt sammelt Informationen zu den neuen Anklagen, und wir werden rechtliche Schritte einleiten, um diese anzufechten.“.

Der ungeheuerliche Vorfall, wegen eines missliebigen Buches eine Razzia im Privathaushalt eines Schriftstellers durchzuführen, unterstreicht erneut, welche zutiefst beängstigenden Entwicklungen in diesem Land im Gange sind. Wieder wird ein Kritiker staatlicher Maßnahmen unter fadenscheinigen Vorwänden auf das Übelste schikaniert. Es ist für jedermann offensichtlich, dass das angedeutete Hakenkreuz auf dem Buchcover den Nationalsozialismus nicht verherrlichen, sondern vor der Rückkehr von dessen Herrschaftspraktiken warnen soll. Dasselbe gilt für den Inhalt des Buches. Die Berliner Staatsanwaltschaft, die kürzlich erst eine Hausdurchsuchung bei dem Medienwissenschaftler Norbert Bolz durchführen ließ, weil sie einen Tweet von ihm ebenfalls absichtlich missverstand (oder dies jedenfalls vorgibt), drangsaliert nun erneut einen Autor, der lediglich von seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht hat. Man kann nur hoffen, dass die US-Behörden sich hier erneut einschalten: Vizepräsident JD Vance, der ohnehin die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland und Europa kritisiert, hatte bereits im Oktober 2024 seine Solidarität mit Hopkins bekundet.