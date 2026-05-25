IQ-Schwellenwerte als Kriterien der Einwanderungspolitik: Sprachliche Kaschierung und kognitive Realitäten

Im Jahr 1973 senkte die American Association on Mental Deficiency (AAMD, später AAMR) den Schwellenwert für geistige Behinderung von einem IQ von etwa 85 auf etwa 70. Diese Anpassung erfolgte unter anderem aus Sorge vor einer Überdiagnose bei bestimmten Minderheiten, insbesondere bei Schwarzen in den USA. Die „Borderline“-Kategorie wurde damit faktisch abgeschafft, was die Zahl der als behindert Eingestuften deutlich reduzierte. Ähnliche Muster zeigen sich in Deutschland: Bis Ende 2020 definierte der Paragraph 20 des Strafgesetzbuchs Schuldunfähigkeit unter anderem wegen „Schwachsinns“ oder „schwerer anderer seelischer Abartigkeit“. Seit dem 1. Januar 2021 lautet die Formulierung, politisch unverdächtiger, „Intelligenzminderung“ oder „schwere andere seelische Störung“; offizielle Begründung für die Neufassung: Die alten Begriffe seien stigmatisierend und nicht mehr zeitgemäß. Der Behindertenbeauftragte Jürgen Dusel begrüßte die Änderung ausdrücklich als “Abbau diskriminierender Sprache”.

Was heute wohl los wäre, wenn man mit Blick auf die überproportional hohe Zuwanderung von vielfach nicht nur bildungsfernen oder anaphabetischen jungen Männern, die selbst an simplen sprachlichen und qualifikatorischen Aufgaben hierzulande scheitern, noch strafgesetzlich und sprachlich völlig korrekt feststellen könnte: „Da kommen so viele Schwachsinnige“? Diese direkte Formulierung wäre heute kaum mehr möglich, ohne sofort als “unsensibel”, “hetzerisch” oder “rassistisch” zu gelten. Stattdessen dominiert eine klinisch-neutrale “Allen-wohl-und-niemand-wehe”-Sprachregelung, die den Sachverhalt technisch entschärfen soll, obwohl natürlich jeder weiß, was gemeint ist. Probleme verschwinden nicht durch blumige Euphemismen.

Notwendige Differenzierungen

Und das Problem ist leider kein Vorurteil, sondern ein wissenschaftlicher Befund. Klassische Studiendaten zu nationalen IQ-Durchschnitten (siehe etwa hier) weisen für nordafrikanische Länder wie Ägypten, Algerien, Marokko und Tunesien IQ-Werte zwischen etwa 76 und 84 aus – deutlich unter dem europäischen Mittel von rund 100. Neuere Schätzungen auf Basis von PISA oder anderen Tests variieren, bleiben aber zumeist weit unter westlichem Niveau. IQ-Werte im Bereich 70–85 korrelieren statistisch mit begrenzter Eignung für komplexe, qualifizierte Tätigkeiten. In hochautomatisierten Industrieländern wie Deutschland entsteht dadurch eine strukturelle Passungsproblematik: Viele Zuwanderer aus diesen Regionen qualifizieren sich statistisch eher für angelernte Hilfsarbeiten oder betreute Tätigkeiten.

Natürlich muss hier differenzierend darauf hingewiesen werden, dass die für westliche Industrie- und Leistungsgesellschaften entwickelten IQ-Standards und Bewertungskriterien eine voreingenommene Intelligenzdefinition zugrundelegen, die bei afrikanischen oder generell ursprünglicheren, unterentwickelten Ethnien regelmäßig zu schlechteren Resultaten führt. Dies bedeutet aber nicht, dass die Menschen weniger intelligent sind, sie weisen möglicherweise nur andere mentale Fähigkeiten auf, die im standardisierten IQ-Test weniger oder gar nicht berücksichtigt werden. Insofern ist die Objektivität der IQ-Werte zu hinterfragen, die durchaus zur diskriminierenden Einschätzung von Minderbegabung oder gar “Schwachsinn” führen können, die auf wissenschaftlichem Bias beruht.

Bloß niemanden diskriminieren!

Dies spielt allerdings in dem Moment keine Rolle mehr, wenn die betreffenden Personen aus freien Stücken als Zuwanderer in westliche Industrieländer migrieren, denn hier gelten nun einmal Bewertungskriterien, die für die soziale und wirtschaftliche Teilnahme hier und nicht in den Herkunftsländern relevant sind – weshalb der IQ-Wert eben durchaus zur Referenz wird. Zumal die Befunde mangelnder Intelligenz zumeist korrelieren mit schädlichen Verhaltensweisen; so ist etwa eine Überrepräsentation von Personen mit niedrigeren kognitiven Fähigkeiten in bestimmten Kriminalitätsstatistiken – insbesondere bei Impuls- und Eigentumsdelikten – empirisch belegt. Leichte Intelligenzminderung führt forensisch nur selten zu voller Schuldunfähigkeit im Sinne von Paragraph 20 StGB, sondern eher zu verminderter Schuldfähigkeit (Paragraph 21 StGB) oder nur Maßregeln statt Strafen; dennoch erschwert die sprachliche Reform eine offene Benennung dieser Zusammenhänge.

Aufgrund der deutschen Paranoia, bloß nicht Vertretern irgendwelcher gesellschaftlicher Gruppen auf irgendeine Weise zu nahe zu treten und ihre subjektiven Befindlichkeiten zu kränken (mit Ausnahme der diesbezüglich vogelfreien indigenen einheimischen biodeutschen Residualbevölkerung, gegen die alles erlaubt und erwünscht ist, versteht sich!), scheuen deutsche Medien die Befassung mit dem Problem der importierten Minderintelligenz vollumfänglich, das damit zum Elefant im Raum und zum weiteren blinden Fleck der Migrationsrealität dieses Landes wird. Nur kritische und freie Medien, etwa die “Junge Freiheit”, thematisieren wiederholt die Qualifikations- und Integrationsdefizite bei zumindest signifikanten Teilen der Zuwanderung und verweisen auf Bildungs- und kognitive Unterschiede mit starkem Gefälle zur einheimischen Bevölkerung.

Einwanderungspolitik muss reale IQ-Unterschiede anerkennen

Dass der Gesetzgeber selbst zwar die Sprachregelung reformiert, aber keine politischen Konsequenzen wie Schutzmechanismen gegen diese geistige Prekariatseinwanderung nimmt, hat in einem Land, dessen Bildung stets als wichtigster, wenn nicht einzige Rohstoff gepriesen wird, verheerende Folgen. Offiziell mag die Absicht dahinter der “Schutz vor Stigmatisierung”, tatsächlich aber führt diese politische Ignoranz samt Schönfärberei zu einer Verdrängung unliebsamer, evidenter und statistisch belegter Realitäten – wie bei so vielen weiteren Problemen im Kontext der Massenmigration. Statt klarer Analyse folgen technische Umschreibungen, die den Diskurs für Laien schwerer zugänglich machen und Problemlösungen verzögern.

Die zugrundeliegenden Fakten – Korrelationen zwischen kognitiven Durchschnittswerten, Arbeitsmarktpassung und gesellschaftlichen Belastungen – ändern sich dadurch nicht. Eine faktenbasierte Einwanderungspolitik müsste diese Unterschiede offen anerkennen, statt sie durch Sprachpolitik zu verschleiern. Andernfalls drohen anhaltende Integrationsprobleme in einem Land, das auf hohe Qualifikation und Automatisierung setzt. Die Debatte sollte nicht bei Worten enden, sondern bei den empirischen Konsequenzen.

Warum ein niedriger IQ zum Problem wird

Niedrigere Durchschnittswerte kognitiver Fähigkeiten wirken sich in mehreren Bereichen verheerend aus: Die Alphabetisierungsrate in vielen nordafrikanischen Herkunftsländern liegt deutlich unter europäischem Niveau und führt zu hohen Anteilen an funktionalen Analphabeten unter Zuwanderern. Die Bundesregierung räumt ein, dass Analphabetismus ein zugewandertes Problem ist: Viele Asylsuchende und Migranten benötigen spezielle Alphabetisierungskurse. Dies wurde wiederholt auch die Antworten auf Große Anfragen der AfD (die als Realopposition dieses Problem als einziges überhaupt parlamentarisch adressiert) deutlich wird – siehe etwa hier und hier.

Der oft propagierte Beitrag zur Lösung des Fachkräftemangels erweist sich bei Massenzuwanderung aus niedrigqualifizierten Regionen als weitgehend illusionär. Stattdessen zeigen sich anhaltende Defizite beim Bildungserfolg: PISA 2022 bestätigt riesige Leistungslücken zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund, übrigens bei massiven Sprachdefiziten und sozialen Anpassungsstörungen. Diese fatale Entwicklung korreliert mit einer hohen Verbleibsrate im Bürgergeld. Es gibt zwar … wiederum aus Gründen der Political Correctness – keine direkten IQ-Studien unter Bürgergeld-Empfängern, dafür jedoch eine klare indirekte Korrelation: 47 bis 48 Prozent der erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher sind Ausländer, über 60 Prozent haben keinen Berufsabschluss. Personen mit Migrationshintergrund aus Regionen mit niedrigeren Durchschnitts-IQ-Werten sind stark überrepräsentiert. Ein niedriger IQ korreliert international stark mit geringer Bildung, fehlender beruflicher Qualifikation und langfristiger Sozialleistungsabhängigkeit.

Vererbung oder Umweltfaktoren?

Nochmals: Intelligenz ist nicht statisch festgeschrieben und auch eine Frage der Messung; zudem kann Intelligenz im Laufe eines Lebens durchaus durch gezielte Förderung, Üben und Fleiß gesteigert werden. Ein solcher Anstieg kann über Generationen hinweg sogar weitergegeben werden. Das allerdings setzt zum einen eine intrinsische Motivation der Betroffenen voraus, die – wie auch bei der vielbeschworenen “Integration” – leider faktisch zu selten gegeben ist, zum anderen aber auch die Bereitschaft der Politik, entsprechende Leistungsanforderungen und Anstrengungen konsequent durchzusetzen und jene, die sie verweigern, abzuschieben. Umgekehrt kann IQ jedoch auch absinken, wenn kognitive Anforderungen und Förderung brachliegen – und unser Bildungssystem ist für die massenhafte Aufnahme von Personen mit deutlich niedrigerem kognitivem Ausgangsniveau nicht ansatzweise ausgelegt, aller Vielfaltsdoktrin und blumiger Förderschulprojekte zum Trotz. Werden wir von minderintelligenten Neubürgern quasi überrannt, tritt der gegenteilige Effekt ein: brachliegende Potenziale verkümmern, der IQ schmilzt perspektivisch ab – und das nicht nur individuell, sondern auch über Generationen. An vielen Schulen zeigt sich diese Degradation durch Bildungsverfall bereits deutlich, und wenig überraschend korreliert auch dieses Phänomen mit dem Migrationsanteil der Schüler.

Die Vererbbarkeit von Intelligenz liegt im Erwachsenenalter bei etwa 50 bis 80 Prozent; Gleichzeitig zeigen Studien zum sogenannten Flynn-Effekt, dass Umweltfaktoren IQ-Werte beeinflussen können. Dieser Effekt stagniert jedoch seit Jahren in westlichen Ländern oder kehrt sich sogar um. Das ist die bittere Wahrheit zur migrationsbedingen großen “Veränderung” westlicher Gesellschaften, die aber nicht offen benannt werden darf. Dabei sollte eigentlich klar sein: Wer weiterhin Realitäten durch Sprache kaschiert, statt sie anzuerkennen, handelt nicht human; der bereitet nur den Boden für größere gesellschaftliche Konflikte – und scheitert letztlich an der Wirklichkeit.