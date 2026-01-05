Iran: Die Barriere der Angst

Wer über politischen Wandel im Iran spricht, bewegt sich zwangsläufig auf historischem Minenfeld. Kaum ein anderer Staat der Gegenwart hat eine derart dichte Erfahrung mit Revolution, Gegenrevolution und repressiver Stabilisierung gemacht wie die Islamische Republik. Seit 1979 ist Macht im Iran nicht nur eine Frage institutioneller Ordnung, sondern eine der Angst – ihrer Erzeugung, ihrer Verwaltung und gelegentlich ihres Zusammenbruchs.

Die immer wieder aufflammenden Proteste der vergangenen Jahre haben diese Barriere der Angst sichtbar gemacht, ohne sie bislang zu durchbrechen. Demonstrationen, Streiks, symbolische Akte des Widerstands: All dies ist real, mutig und gesellschaftlich bedeutsam. Doch die iranische Geschichte lehrt, dass Protest allein noch keinen Machtwechsel herbeiführt. Entscheidend ist nicht das Vorhandensein von Unzufriedenheit, sondern der Moment, in dem sie ihre lähmende Furcht verliert.

Die Angst als Herrschaftsinstrument

Angst ist im Iran kein bloßes Nebenprodukt autoritärer Herrschaft, sondern ihr zentrales Organisationsprinzip. Schon unter dem Schah war sie das unsichtbare Band zwischen Geheimdienst, Militär und Gesellschaft. Nach 1979 wurde sie ideologisch überformt und institutionell verfeinert. Die Islamische Republik hat ein Sicherheitsgefüge geschaffen, das weniger auf Effizienz als auf Abschreckung zielt: willkürliche Verhaftungen, öffentliche Geständnisse, exemplarische Gewalt.

Historisch betrachtet markieren Revolutionen nicht den Beginn, sondern das Ende der Angst. Erst wenn eine Gesellschaft kollektiv erkennt, dass sie mehr zu verlieren hat, wenn sie schweigt, als wenn sie handelt, kippt das Machtverhältnis. 1979 war ein solcher Moment. Doch seitdem hat der Staat gelernt. Er hat aus der eigenen Entstehungsgeschichte ein Gegenmodell entwickelt: ein System, das Revolutionsromantik durch permanente Einschüchterung neutralisiert.

Protest ohne Bruch

Die jüngsten Protestwellen – von der Grünen Bewegung 2009 bis zu den landesweiten Aufständen der letzten Jahre – zeigen ein wiederkehrendes Muster: hohe gesellschaftliche Beteiligung, rasche Eskalation, ebenso rasche Repression. Was fehlt, ist nicht der Wille, sondern der Bruch.

Politikwissenschaftlich gesprochen handelt es sich um Proteste innerhalb eines intakten Gewaltmonopols. Die Sicherheitsapparate – Revolutionsgarden, Polizei, paramilitärische Verbände – agieren geschlossen. Solange diese Geschlossenheit besteht, bleibt selbst massenhafter ziviler Widerstand strukturell unterlegen. Geschichte ist hier unbarmherzig: Regime stürzen selten durch Demonstrationen allein.

Das Sicherheitsgefüge als Scharnier der Macht

Jede ernsthafte Analyse eines möglichen Umsturzes im Iran führt zwangsläufig zum Sicherheitsapparat. Nicht, weil Gewalt die treibende Kraft des Wandels wäre, sondern weil ihr Wegfall ihn ermöglicht. Autoritäre Systeme brechen nicht zusammen, wenn sie kritisiert werden, sondern wenn sie sich nicht mehr selbst durchsetzen können. Der Iran verfügt über ein bewusst fragmentiertes Sicherheitsgefüge. Rivalisierende Institutionen kontrollieren sich gegenseitig, Loyalität wird ideologisch wie materiell abgesichert. Gerade diese Konstruktion macht einen plötzlichen inneren Bruch unwahrscheinlich – aber nicht unmöglich. Geschichte kennt Momente, in denen Systeme innerhalb kürzester Zeit kollabieren, ohne dass ein Masterplan erkennbar wäre. Der Blick nach Syrien – oder weiter zurück nach Osteuropa – zeigt, dass es oft nicht der große Umsturz ist, sondern eine Kette kleiner, zunächst unverständlicher Entscheidungen, die das Gleichgewicht kippen lassen. Ein verweigerter Befehl. Eine Einheit, die sich zurückzieht. Eine symbolische Geste, die eine Lawine auslöst.

Die Illusion der Steuerbarkeit

Hier liegt eine der größten Fehlannahmen westlicher Beobachter: der Glaube an Planbarkeit. Politische Umbrüche folgen selten linearen Drehbüchern. Sie entstehen aus Konstellationen, die im Rückblick zwangsläufig erscheinen, im Moment selbst jedoch chaotisch und zufällig wirken. Der Wandel, so paradox es klingt, speist sich häufig aus einer Mischung aus Sinnlosigkeit und Effektivität. Ereignisse, die niemand geplant hat, entfalten eine Wirkung, die keine Strategie hätte garantieren können. Genau darin liegt ihre Sprengkraft.

Gibt es Proteste im Iran? Ja. Sind sie bedeutungslos? Keineswegs. Aber reichen sie aus? Historisch betrachtet: nein. Proteste sind ein Symptom, kein Mechanismus des Machtwechsels. Sie brauchen einen Impuls, der über moralische Empörung hinausgeht – einen Moment, in dem Angst ihren disziplinierenden Charakter verliert und das Sicherheitsgefüge Risse zeigt. Ob und wann ein solcher Moment eintritt, entzieht sich jeder Prognose. Sicher ist nur: Wandel im Iran wird nicht leise kommen. Und er wird nicht dort beginnen, wo man ihn am lautesten erwartet.