Iran: Die Rhetorik der Unnachgiebigkeit

Die jüngsten Verlautbarungen aus Teheran, Bagdad und Washington fügen sich zu einem vertrauten, zugleich aber gefährlichen Muster: Drohungen ersetzen Diplomatie, symbolische Gesten verdrängen strategische Klarheit. Der Brief des iranischen Außenministers Abbas Araghchi an den amerikanischen Präsidenten Donald Trump ist weniger ein diplomatisches Schreiben als ein politisches Dokument der Selbstvergewisserung. Er richtet sich nicht nur an Washington, sondern mindestens ebenso an das eigene Lager und an die sogenannte „Widerstandsachse“ im Nahen Osten. Wenn Araghchi erklärt, alle feindseligen Optionen der Vereinigten Staaten seien gescheitert – von Sanktionen über Cyberoperationen bis hin zu militärischen Schlägen –, so ist dies zunächst eine bekannte iranische Erzählung: Der Westen habe seine Macht überschätzt, Iran hingegen habe standgehalten. Diese Lesart mag innenpolitisch mobilisieren, sie verschleiert jedoch eine zentrale Tatsache: Gescheitert ist nicht nur der Druck, sondern auch die Diplomatie. Und zwar auf beiden Seiten.

Die iranische Führung war in den vergangenen Jahren weder bereit noch fähig, Vertrauen aufzubauen. Gleichzeitig hat Washington – unter wechselnden Präsidenten, aber mit erstaunlicher Kontinuität – auf Zwang statt auf belastbare Verhandlungsarchitekturen gesetzt. Der Hinweis auf „Respekt“, den Araghchi nun einfordert, wirkt vor diesem Hintergrund fast paradox. Denn Respekt ist in der internationalen Politik kein moralischer Appell, sondern das Ergebnis verlässlicher Interessenabwägung. Besonders beunruhigend ist der Ton, der jenseits der offiziellen Diplomatie angeschlagen wird. Drohungen aus dem Umfeld schiitischer Milizen im Irak, die explizit amerikanische Interessen, Diplomaten und Verbündete ins Visier nehmen, zeigen, wie brüchig die staatliche Kontrolle über Eskalationsrhetorik geworden ist. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Abschreckung und Ankündigung, zwischen Symbolpolitik und realem Gewaltpotenzial.

Es fehlt nicht an Macht, sondern an Ordnung

Washington wiederum trägt seinen Teil zur Zuspitzung bei. Wenn amerikanische Sondergesandte erklären, Iran müsse sich „ändern“, bleibt offen, was dies konkret bedeutet: Regimeverhalten, regionale Politik oder innere Ordnung? Solche Unschärfen sind kein Zufall. Sie ermöglichen maximale Flexibilität – und erzeugen zugleich maximale Unsicherheit auf der Gegenseite. Gerade darin liegt ihre Gefahr. Die strategische Lage im Nahen Osten ist heute fragiler als noch vor wenigen Jahren. Der Krieg in Gaza, die Instabilität im Irak und in Syrien, die wachsende Rolle nichtstaatlicher Akteure und die Rivalität großer Mächte bilden einen Resonanzraum, in dem jede rhetorische Eskalation reale Folgen haben kann. Eine „umfassende Konfrontation“, vor der Teheran warnt, wäre tatsächlich nicht kurz, nicht begrenzt und nicht kontrollierbar.

Was fehlt, ist nicht Macht, sondern Ordnung. Nicht Abschreckung, sondern Verlässlichkeit. Weder die Vereinigten Staaten noch Iran können ein Interesse daran haben, dass Missverständnisse, innenpolitische Kalküle oder ideologische Selbstbilder den Gang der Ereignisse bestimmen. Die Geschichte der Region lehrt, dass Kriege oft nicht aus Entschlossenheit entstehen, sondern aus der Unfähigkeit, rechtzeitig Maß zu halten.

Der Brief aus Teheran ist daher weniger ein Zeichen von Stärke als ein Symptom strategischer Stagnation. Er markiert keinen Neubeginn, sondern den Stillstand zwischen Drohung und Dialog. Ob daraus erneut Eskalation erwächst oder doch noch ein diplomatischer Korridor, hängt weniger von großen Worten ab als von kleinen, konkreten Schritten – und von der Bereitschaft beider Seiten, das eigene Narrativ nicht länger für Realität zu halten. In einer Zeit, in der fast alle Akteure von “roten Linien” sprechen, wäre es bereits ein Fortschritt, wieder über gemeinsame Interessen zu reden. Sie existieren – auch wenn derzeit kaum jemand bereit ist, sie offen zu benennen.