Iran-Israel-Konflikt: Europa schwafelt, Amerika handelt

Die gestern von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran scheint, nach einigen Startschwierigkeiten, zu halten. Zuvor sah Trump sich jedoch gezwungen, vor seiner Abreise zum NATO-Gipfel in Den Haag in aller Öffentlichkeit noch einige geharnischte Machtworte an beide Seiten zu richten, wobei er vor allem Israel mit völlig ungewohnter Schärfe anging. „Sie wissen einen Scheiß, was sie da tun“, schimpfte er, nachdem auch nach Inkrafttreten des Waffenstillstandes weiterhin Raketen hin- und hergeflogen waren und Israel und der Iran sich gegenseitig die Schuld dafür zuschoben hatten. „Sobald wir die Vereinbarung getroffen hatten, kam Israel und warf eine Menge Bomben ab, wie ich das noch nie zuvor gesehen hatte“, tobte Trump und forderte Israel auf, den Iran nicht weiter anzugreifen. „Bringt eure Piloten nach Hause, jetzt“, drängte er auf seinem Netzwerk Truth Social. In einem Telefongespräch hat er den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu mit offenbar drastischen Worten angewiesen, die israelischen Flugzeuge, die auf dem Weg nach Teheran waren, zurückzubeordern.

Zuvor hatten sich die Ereignisse überstürzt: Zunächst griff der Iran den US-Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid in Katar an – der allerdings, nach vorheriger Warnung, evakuiert war, wobei ohnehin klar war, dass es sich um eine Exit-Strategie zur Gesichtswahrung handelte. Die eigentlich erwartbare US-Gegenreaktion blieb jedoch aus; stattdessen machte Trump bekannt, dass die Mullahs die USA vorab über den Angriff, „den wir erwarteten“, informiert hätten und es „kaum“ Schäden gegeben habe. „Ich möchte dem Iran dafür danken, dass er uns frühzeitig informiert hat, sodass keine Menschenleben zu beklagen waren und niemand verletzt wurde“, schrieb Trump ironisch. Die Iraner hätten mit dem Angriff nun ihre Vergeltung geübt und es werde hoffentlich keinen weiteren „Hass“ geben. „Glückwunsch, Welt, es ist Zeit für Frieden!“, postete er kurz darauf.

Verfrühter Optimismus

Wenige Stunden später verkündete er dann sogar überraschend, dass sich Israel und Teheran auf einen „vollständigen und totalen Waffenstillstand“ geeinigt hätten, der schrittweise und innerhalb von 24 Stunden in Kraft treten solle. Die Waffenruhe stehe für ein „offizielles Ende“ des Krieges und sei eine wichtige Veränderung in den Feindseligkeiten. „In der Annahme, dass alles so funktioniert, wie es soll – und das wird es – möchte ich beiden Ländern, Israel und Iran, gratulieren: Zu ihrem Durchhaltevermögen, ihrem Mut und ihrer Intelligenz, einen Konflikt zu beenden, der als der ’12-Tage-Krieg‘ in die Geschichte eingehen sollte“, so Trump. Der Waffenstillstand soll zunächst mit dem Iran beginnen und zwölf Stunden später auch mit Israel. Trump versicherte, beide Seiten würden “friedlich und respektvoll” bleiben. Dieser Optimismus war jedoch verfrüht, wie die folgenden Stunden zeigten. „Dies ist ein Krieg, der jahrelang hätte andauern und den gesamten Nahen Osten zerstören können, aber das ist nicht passiert und wird auch nie passieren!“, so Trump weiter.

Israel und der Iran hatten dem auch auf Vermittlung Katars zustande gekommenen Waffenstillstand zugestimmt. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi ließ zwar verlauten, Voraussetzung sei, „dass das israelische Regime seine illegale Aggression gegen das iranische Volk spätestens um 4 Uhr morgens Teheraner Zeit einstellt“, aber dies dient allein propagandistischen Zwecken, um nach außen den Eindruck zu erwecken, man sei noch handlungsfähig und könne den Kampf fortsetzen, wenn man wolle. Der Angriff auf den US-Stützpunkt diente offensichtlich allein dazu, dem stark geschwächten iranischen Regime einen gesichtswahrenden Ausweg aus diesem kolossalen Fiasko zu ermöglichen. Die Mullahs wissen nun, dass Israel und die USA immer und überall zuschlagen können und die vollständige Kontrolle über den Luftraum von Teheran haben.

Deutliche Botschaft

Immerhin bleibt Trump seiner Linie treu: Er nutzt seine militärischen Möglichkeiten erstaunlich zurückhaltend und moderat – und setzt sie nur insofern ein, wie es notwendig ist, den Feinden der USA seine Entschlossenheit, Stärke und Unberechenbarkeit zu demonstrieren; vergangenen Monat geschah dies beim Angriff auf die Houthi-Rebellen im Jemen, und jetzt mit den Präzisionsschlägen gegen den Iran. Insgesamt aber sind die America-First-Politik und der weitestgehende Trend zum Isolationismus bei Trump ausgeprägt. Die Botschaft ist gleichwohl deutlich: US-Vizepräsident J.D. Vance zeigte sich überzeugt, dass die Welt auf den Krieg zwischen Israel und dem Iran – und die US-Bombardierung der iranischen Atomanlagen – als „einen wichtigen Moment des Neubeginns für die gesamte Region“ zurückblicken werde. Die Trump hoffe, dass die Iraner eine wichtige Lektion gelernt hätten: Wenn sie in Zukunft eine Atomwaffe bauen wollten, „werden sie es erneut mit einem sehr, sehr mächtigen amerikanischen Militär zu tun bekommen.“

Was die akute Bedrohungslage, mit der Israel seine Attacken begründet hatte, anbelangt, betonte Vance, Iran sei „sehr nahe dran gewesen“, eine Atomwaffe zu besitzen, sei dazu nun aber nicht mehr in der Lage, weil die US-Angriffe die dafür erforderliche Infrastruktur zerstört hätten. Diese Einschätzung könnte sich jedoch als voreilig und allzu optimistisch erweisen, da Zweifel bestehen, ob die US-Angriffe auf die drei iranischen Atomanlagen wirklich der totale Erfolg waren, den die US-Regierung für sich in Anspruch nimmt – da es nach Ansicht von Experten nicht unwahrscheinlich ist, dass es den Iranern gelungen ist, größere Mengen angereichertes Uran in Sicherheit zu bringen. Sogar eine Einschätzung der Defense Intelligence Agency (DIA) des US-Verteidigungsministeriums kommt zu dem Schluss, dass die Kernkomponenten des Programms nicht zerstört wurden. Der Angriff habe das iranische Atomprogramm bestenfalls um einige Monate zurückgeworfen, da die Schäden an den Bunkeranlangen vor allem oberirdisch seien, während die Zentrifugen und der Vorrat an hochangereichertem Uran „weitgehend intakt“ geblieben seien.

Realitätsfremdes Geschwätz der Europäer

Das Weiße Haus wies diese Aussagen zwar sogleich wutenbrannt zurück, doch es deutet in der Tat manches darauf hin, dass man wohl allenfalls von einem Teilerfolg sprechen kann, was das Atomprogramm der Mullahs betrifft. Allerdings muss man auch anerkennen, dass die in Europa so verhassten Pragmatiker Trump und Netanjahu dieses Problem binnen weniger als zwei Wochen beendet oder zumindest doch massiv entschärft haben – und damit mehr erreichten als die jahrzehntelangen Verhandlungen mit dem iranischen Terrorstaat. Das theokratische Regime, das bis zum Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober 2023 als Terrorpate von Syrien über den Libanon bis in den Jemen agierte, ist inzwischen außenpolitisch kaum noch handlungsfähig und innenpolitisch so stark geschwächt, dass sich derzeit nicht absehen lässt, wie fest es überhaupt noch im Sattel sitzt.

Die Europäer, mit ihrem ewigen realitätsfremden Geschwätz, sind überdies einmal mehr als schwache, machtlose und weltpolitisch faktisch irrelevante Wichtigtuer entlarvt, die nur noch große Reden auf irgendwelchen Operettengipfeln schwingen können, für die sich allerdings die internationalen Player kein Deut mehr interessieren, sobald es ernst wird. Trump hatte ihnen bereits am Freitag unmissverständlich ins Stammbuch geschrieben, dass Europa in diesem Konflikt nicht helfen könne, während sich Bundesaußenminister Johann Wadephul, seine Kollegen aus Frankreich und Großbritannien sowie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sich in Genf mit Araghtschi getroffen hatten, um der Welt den falschen Eindruck zu vermitteln, dass sie irgendeine nennenswerte Rolle spielen würden.

Echte Chance auf Befreiung für das persische Volk

Das „gute Ergebnis“ sei, „dass wir den Raum verlassen mit dem Eindruck, dass die iranische Seite grundsätzlich bereit ist, über alle wichtigen Fragen weiter zu sprechen“, lautete das typische Schwafel-Statement des unsäglichen Wadephul, der selbst in Unionskreisen nach weniger als zwei Monaten bereits als eklatante Fehlbesetzung für sein Amt gilt und in den USA mittlerweile mit dem phonetisch ähnlich klingenden Spitzname “What a fool” belegt wird.

Seit nunmehr fast 20 Jahren hält das iranische Atomprogramm die Welt in Atem. Trumps Vor-Vorgänger Barack Obama, Angela Merkel und die EU hielten es für einen diplomatischen Geniestreich, ein Atomabkommen mit den Mullahs zu schließen – obwohl zu jeden Zeitpunkt klar und offensichtlich war, dass diese nur Zeit schinden wollten und die Weltgemeinschaft nach Strich und Faden an der Nase herumführten. Die letzten Tage waren nicht nur eine Demonstration der Ohnmacht Teherans, sondern auch der ungeheuerlichen Unfähigkeit und Fehleinschätzungen europäischer Polit-Darsteller. Der von den Europäern gebetsmühlenartig herbeigefaselte „Flächenbrand“ wurde durch die USA und Israel jedenfalls nicht ausgelöst; im Gegenteil ist dieser eher verhindert worden. Und: Zum ersten Mal seit 1979 hat die iranische Opposition eine echte Chance auf einen Regimewechsel – denn so geschwächt wie derzeit waren die Mullahs noch nie.