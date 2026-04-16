Iran-Krieg: Breaking News aus der Abteilung „Alles unter Kontrolle, bitte weitergehen“

Während die Weltöffentlichkeit noch versucht herauszufinden, ob sie gerade einen geopolitischen Thriller oder eine besonders ambitionierte Satire verfolgt, meldet sich der Sprecher des iranischen Außenministeriums mit beruhigenden Worten: Man sei „im Nachrichtenaustausch“. Das klingt ein bisschen wie „Wir schreiben uns!“, nur dass es hier weniger um Emojis und mehr um mögliche Kriegsenden geht. Seit der Rückkehr aus Islamabad – offenbar ist die Stadt der neue Hotspot für „Lasst uns das mit dem Krieg vielleicht doch lassen“-Gespräche – verhandelt man also fleißig. Die Ziele: Krieg beenden, Rechte sichern, Reparationen kassieren. Die klassische To-do-Liste eines entspannten Wochenendes. Details? Gibt es nicht. Oder besser gesagt: Es gibt sie schon – aber nur in westlichen Medien, und denen glaubt man bekanntlich ungefähr so weit, wie man eine Flugzeugträgergruppe werfen kann. Offizielle Linie: „Wir bestätigen nichts.“ Eine Kommunikationsstrategie, die man sonst eher von Leuten kennt, die um 3 Uhr nachts noch online sind, aber „nur kurz“ antworten wollten. Parallel dazu wird versichert, dass man den Libanon „niemals im Stich lassen“ werde. Ein Satz, der in der internationalen Diplomatie ungefähr die gleiche Wirkung hat wie „Ich bin immer für dich da“ in einer Fernbeziehung: klingt gut, wird aber bald auf eine harte Probe gestellt.

Dann betritt Donald Trump die Bühne – oder besser gesagt: die Bühne betritt ihn. Mit gewohnt bescheidener Zurückhaltung erklärt er, China habe zugesagt, keine Waffen an den Iran zu liefern. Außerdem habe er quasi nebenbei die Straße von Hormus „für immer geöffnet“. Für immer! Eine Zeitspanne, die in der Politik ungefähr bis zur nächsten Pressekonferenz reicht. China sei „sehr glücklich“, er arbeite „klug und hervorragend“ mit Präsident Xi zusammen, und überhaupt: Ist das nicht besser als Krieg? (Kurze Pause für rhetorische Wirkung.) Aber, so fügt Trump hinzu, falls doch: Kämpfen könne man auch. Und zwar besser als alle anderen. Fast schade, dass man sich da eventuell zurückhalten muss.

Wie ein neues Fitnessprogramm

Währenddessen fragt sich Trump öffentlich, wie lange der Iran „das noch durchhalten kann“. Die US-Seeblockade wirke schließlich „fast sofort“. Ein bisschen wie ein neues Fitnessprogramm: Man sieht Ergebnisse schon nach wenigen Tagen – nur dass hier ganze Volkswirtschaften ins Schwitzen geraten. Auf iranischer Seite wiederum klingt das Ganze weniger nach Fitnessstudio und mehr nach Endboss-Level. Der Kommandant der Khatem al-Anbiya verkündet mit der Gelassenheit eines Actionfilm-Generals, man werde „mit aller Kraft“ die nationale Souveränität schützen. Außerdem werde man einfach mal „keinerlei Exporte oder Importe“ mehr zulassen. Ein wirtschaftspolitischer Ansatz, der sich ungefähr so anfühlt wie: „Wenn das Spiel unfair ist, nehme ich meinen Ball und gehe nach Hause.“ Die US-Seeblockade wird dabei als „terroristisch“ bezeichnet und gleich mal als Vorbote für einen möglichen Bruch des Waffenstillstands interpretiert. Anders gesagt: Der Waffenstillstand ist stabil – solange niemand irgendetwas tut.

Fazit der Lage: Alle reden miteinander, niemand bestätigt etwas, jeder droht ein bisschen, und irgendwo dazwischen soll Frieden entstehen. Oder zumindest eine Pressemitteilung, die sich danach anhört. Bleibt also alles ruhig. Im geopolitischen Sinne von „ruhig“.