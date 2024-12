Iran: Popkultur statt feministische Außenpolitik

Was ist eigentlich “feministische Außenpolitik”? Im Hinblick auf den permanenten Tiefflug der Bundesdraußendrohne Baerbock bieten sich nach deren dreijährigen Berufspraktikum in der Ampel-Hilfsschule klare Deutungsmöglichkeiten, einzugrenzen durch Rahmenbegriffe wie Bullshit, “Schwachsinn” (!), oder Alt-68er-Giftmüll. Einzelheiten dazu? Wozu? Annalena Baerbock hat im Rahmen sozialistischer Gleichheitsromantik lediglich ihrer linken Blase Futter für gewisse Stunden des In-sich-Verklärtseins mit veganen Weihrauchstäbchen aus der Dritten Welt geliefert. Mehr nicht. Altsozialistische Parolenhuberei. Denn wäre damit gemeint gewesen, dass das von Annalena Baerbock hinter sich hergezogene Außenministerium prioritär und extensiv den Frauenrechten in allen Ländern der Welt Aufmerksamkeit geschenkt hätte und sich der Unterdrückung von Frauen zuwenden würde, dann wäre das ja wenigstens ein greifbarer Ansatz gewesen, eine Verheißung anspruchsvoller Politik. Ging es der grünen “Chefdiplomatin” darum, den Staaten und Dreckskerken dieser Welt eine Kampfansage anzukündigen, wo Frauen und Mädchen wie Vieh, wie rechtlose Wesen zweiter Klasse be- und misshandelt werden, wo sie drangsaliert, gewaltsam erniedrigt, be- und ausgenutzt, zu Sexobjekten degradiert und nicht selten “femizidal” abgeschlachtet werden? Mitnichten.

Denn wäre es so gewesen, dann hätte Baerbock – als vermeintliches “Sturmgeschütz” der weiblichen Emanzipation und des Kampfs gegen patriarchalische Entrechtung der Hälfte der Menschheit in vielen (und insbesondere islamischen) Ländern, einen außenpolitischen Sturmlauf gegen das Comeback der Taliban und deren Terror gegen Frauen in Afghanistan starten müssen. Unter dem Vorzeichen einer wirklichen “feministischen Außenpolitik” hätte Baerbock den Taliban auf allen Ebenen den Krieg erklären müssen, sämtliche Hilfsgelder streichen und internationale Bündnisse gegen das Anti-Frauen-Regime der fusselbärtigen Hinterwälder schmieden müssen. Sie hätte internationale Hearings und Symposien sowie symbolische Tribunale für die Rechte der Frauen – systemübergreifend und weltweit – organisieren müssen. Dem Regime in Teheran hätte sie dann den Krieg erklären können (und nicht den Russen).

Ein lautes Nichts

Für jede junge Frau, die von den Bütteln des theokratischen Regimes wegen nicht ordnungsgemäß durchgeführter Zwangsverhüllung ins Koma oder zu Tode geprügelt wurde, hätte sie den iranischen Botschafter einbestellen müssen, hätte auf dem Höhepunkt der Unruhen im Iran die diplomatischen Beziehungen aussetzen und das diplomatische Chor des Mullahregimes mit Schimpf und Schande zu personae non gratae erklären müssen. Aber vor allem: Baerbock und ihre mehr als fragwürdigen Grünen hätten den massenhaften Import von Frauenfeinden und -schändern aus vorwiegend islamischen Ländern und Regionen, bis ins Regierungshandeln hinein thematisieren können, wenn nicht aus moralischen Gründen sogar müssen. Was sahen wir stattdessen? Baerbock hockte wiederholt inmitten ukrainischer Frontabschnitte, an der Seite der toxischen Männlichkeit der dortigen Herrenklasse, und machte auf wichtig – mit deutschen Steuergeldern im Füllhorn.

Und jetzt? Wieder lautes Nichts. Baerbock suhlt sich gemeinsam mit ihrem Bruder im Geiste, seiner Scheinheiligkeit Robert I. in selbstgefälliger barocker Restmacht, entfesselt wie auch er aufwendige Anzeigenfluten gegen Andersdenkende – während wahre “feministische” Außenpolitik dringend erforderlich wäre. Noch schlimmer: Baerbock nimmt an der Realproblematik insbesondere für Frauen im Iran dieser Tage einfach nicht Teil. Denn es interessiert diese selbstherrliche Geschwätzmatrone offenbar nicht einmal im Ansatz, was dort soeben eine wirklich mutige Frau riskierte: Eine iranische Sängerin hat ein Konzert ohne Kopftuch gegeben – das auch noch live auf Youtube, sichtbar und eindrucksvoll und weltweit hörbar. Neben dem subversiven Symbolakt selbst dokumentiert Parastoo Ahmadi so ganz nebenbei, was uns hier im immer weniger freien Westen nicht alles an orientalischer Popkultur verloren ging, weil in arabischen und eben muslimischen Ländern klerikale Spassbremsen mit ihren satanischen Gesetzen das (nicht nur weibliche) freie und kreative Menschsein unterdrücken. Pop oriental ist so großartig – aber er ist eingesperrt. Populäre Musikkultur hinter Gittern.

Islamistisch entgleiste Perversion

Doch was weit schlimmer ist und schwerer wiegt: Der mutigen Sängerin droht nun ein unfaires Gerichtsverfahren im Mullahreich. Weil Ahmadi mit ihrer vierköpfige Band ohne Publikum auf dem Gelände einer traditionellen Karawanserei aufgetreten waren – mit klaviergestützter Melancholie, großartigem Gesang und einer Stimme, die durchs Internet verbreitet frei wie ein Vogel über Ost und West in die Lüfte stieg, zog sie sich den Zorn von Religionspolizei, Wächterrat und Klerus im mittelalterlichen Gottesstaat zu: “Entgegen der Kleiderordnung im Iran trug sie keinen Hidschab, sondern ein schwarzes Kleid mit Trägern, das ihre Schultern und Arme zeigte”, berichtet ein kleiner Nebenher-Artikel, den im hohlköpfigen Berliner Regierungsviertel vermutlich keiner las. Und nun die Preisfrage: Wo ist Annalena Baerbock, wenn Parastoo Ahmadi sie dringend braucht? Wo bleibt die “feministische Außenpolitik”, von der deren Protagonistin einst im Bundestag behauptete, sie sei “kein Gedöns”?

Seit der von westlichen Linken gefeierten satanisch-islamischen Revolution im Jahr 1979 durch den – nicht nur optischen – Steinzeitayatollah Khomeini, der unter anderem den Schriftsteller Salman Rushdie (“Satanische Verse”) weltweit per Mordaufruf jagen ließ, dürfen im Iran Frauen nur mit strengster, hässlicher Verhüllungs-Kleiderordnung ans Licht der männlich bewachten Öffentlichkeit. Sie werden per gesetzlicher Perversion verpflichtet, unter anderem ihre Haare in der Öffentlichkeit komplett zu verhüllen. Und die Anhänger eines imaginierten “Blutgottes” haben in all ihrer islamistisch entgleisten Perversion allen Frauen auch noch ernsthaft verboten, in der Öffentlichkeit und auf Bühnen zu singen. “Ohne Ahmadi namentlich zu nennen, erklärte die iranische Justiz auf der Internetseite ‚Misan Online‘, eine ‚von einer Sängerin angeführte Gruppe‘ habe Musik gemacht, ‚ohne die gesetzlichen und religiösen Normen zu beachten‘. Die Justiz habe ‚eingegriffen und (…) ein Gerichtsverfahren gegen die Sängerin eingeleitet‘. Gegen die Beteiligten würden ‚angemessene Maßnahmen‘ ergriffen.“ So berichtete “n-tv”.

Mutiges Konzert für alle Frauen

Die musikalisch herausragend gute Ahmadi präsentierte ihre Lieder übrigens auf Instagram, wo ihre Kanäle allerdings seit dem Konzert nicht mehr aufrufbar sind (hat hier der Meta-Konzern etwa im Sinne des Mullah-Ungeists eingegriffen?!?) und verfügt über eine große Fangemeinde – nicht nur im Iran. Ihre Videos zeigen eine mutige Ahmadi – und eine wahre Mut-Feministin, die quasi das genaue Gegenteil der “Außenfeministin” Annalena verkörpert – beim Singen ohne Kopftuch in geschlossenen Räumen. Das diese Woche veröffentlichte halbstündige Video war das erste, welches sie bislang beim Singen in der Öffentlichkeit zeigt. Sie, wie auch andere mutige Frauen im Iran, unterstützen mit vielfältigen, kreativen Aktionen und mit Musik und Kunst die Proteste im Iran, die nach der Ermordung der Kurdin Mahsa Amini durch die Lumpen der iranischen Religionspolizei (welche sogar kleine Mädchen ins Koma prügeln) im September 2022 eingesetzt hatten – und die, welch Wunder, ebenfalls von der Baerbock schäbig im Stich gelassen wurden. Kein Wunder – ist die deutsche Regierung doch rührend damit beschäftigt, den anhaltenden Import von weiteren streng schariapatriarchalen Islamisten und jungen Männern aus Kulturräumen zu organisieren, in denen Frauen einen Dreck wert sind.

Die Botschaft der Sängerin gleich zu Beginn des Streams geht nahe: “Ich bin Parastoo, eine Frau, die für die Menschen singen will, die ich liebe. Dies ist ein Recht, das ich nicht aufgeben konnte: für mein geliebtes Heimatland zu singen.“ Ahmadi fordert die Zuschauer auf, „meiner Stimme in diesem Konzert zu lauschen und von einer freien und schönen Nation zu träumen.” Ein abschließendes Wort an unsere(n) Bundesbaerbock: Ihr hoffentliches baldiges Entschwinden aus der Politik lässt für die Frauen im Iran und anderswo hoffen, dass ihnen durch bessere deutsche Politik zukünftig mehr Unterstützung zuteil wird! Ihre “feministische Außenpolitik” taugt nicht einmal zur Nachahmung – denn für ein großes Nichts benötigt man keine Überschrift.