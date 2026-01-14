Irre Verschwörungstheorien: Parteischädigende Spinnereien gefährden die Anschluss- und Mehrheitsfähigkeit der AfD

Auch 13 Jahre nach ihrer Gründung ist es der AfD trotz eines beispiellosen Aufstiegs als einziger verbliebener bürgerlicher und grundgesetztreuer politischer Kraft nicht gelungen, sich von verrückten Quertreibern und Sonderlingen vollständig zu lösen, die teils in hohen Ämtern und Mandatsträgern das Geschäft des politischen Gegners betreiben, indem sie nicht nur bestehende Vorurteile der politischen Gegner bestätigen, sondern auch noch unnötige Angriffsflächen bieten, auf die ein geiferndes und maximal voreingenommenes Milieu von “Verfassungsschützern” und linken Medien nur warten. Zwar stimmt es, dass der Selbstreinigungsprozess der noch immer sehr jungen und von ihrem eigenen Aufstieg überraschten Partei – trotz Unvereinbarkeitsbeschluss mit extremistischen Positionen – zwangsläufig noch immer nicht abgeschlossen sein kann; doch man muss wissen, dass der Gegner überall lauert – und es gehören zu einem Skandal immer zwei Seiten: Einer, der den Anlass mit der Lupe sucht, und einen, der ihn bietet.

Zu denen, die leider genau die Klischees der Altparteienkader und “Unsere Demokratie”-Brandmauerrhetoriker über die AfD bestätigen, zählt leider der schon wiederholt mit hochgradig imageschädlichen Äußerungen negativ aufgefallene AfD-Bundestagsabgeordnete Manuel Krauthausen, Direktkandidat aus Aachen. Dieser hat sich mit seinen hanebüchenen antisemitischen Einlassungen nicht nur als geistiger Tiefflieger entlarvt, sondern den Gegnern der AfD eine völlig überflüssige Steilvorlage geliefert: An Silvester hatte er nichts Besseres zu tun, als auf seinem Instagram-Kanal ein Video des Kanals „rotepyramidenwahrheit“ zu verbreiten.

Haarsträubender Schwachsinn

Darin wird allen Ernstes behauptet, die jüdische Bankiersfamilie Rothschild habe 1912 die Titanic untergehen lassen, weil sich die „reichsten Menschen der Welt“ auf dem Schiff befunden hätten, konkret: die Geschäftsleute John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim und Isidor Straus, die sich den “Rothschild-Plänen” zur Gründung der Zentralbank der USA widersetzt hätten. Als Beweis dafür soll herhalten, dass die Zentralbank dann tatsächlich 1913 gegründet wurde – und damit werfe der Zeitpunkt des Untergangs ein Jahr vor der Gründung der Federal Reserve (Fed) „bis heute Fragen auf“, heißt es in dem Video.

Tatsächlich wurde dieser aberwitzige Schwachsinn 2023, dessen Seriosität in etwa auf der Höhe der “Protokolle der Weisen von Zion” rangiert, von den beiden US- Rechtsextremisten und Antisemiten Stew Peters und Zachary Vorhies popularisiert, nachdem ihn zuvor bereits andere Wirrköpfen in die Welt gesetzt hatten. Absolut nichts deutet dabei darauf hin, dass die Titanic wegen Sabotage unterging; und selbst wenn man dies annimmt, ist unter den zahlreichen Verschwörungstheorien in diesem Zusammenhang die hier geteilte die absurdeste und unglaubwürdigste. Auch die Behauptung, die drei Geschäftsleute hätten die Gründung der Zentralbank abgelehnt, ist erlogen – und “die Rothschilds”, die Chiffre für eine jüdische Weltverschwörung, hatten mit der Bankgründung nicht das Geringste zu tun.

Antisemitische Ammenmärchen

Was Krauthausen hier teilt, ist nichts als eines der zahllosen antisemitischen Ammenmärchen, die in der Geschichte Europas grauenhaften Schaden angerichtet haben und fast zur völligen Ausrottung des jüdischen Volkes geführt hätten. Gerade die heute unendlich verzweigte und in keiner Weise klandestin-zentralgesteuert agierende “Rothschild-Familie” muss immer wieder für solche grotesken Verschwörungstheorien herhalten. Solche wirren Inhalte gerade in Zeiten zu posten, da “Antizionismus” wieder als politischer Standpunkt (und faktisches Alias für Antisemitismus) herhalten muss und die politische Linke in Deutschland gemeinsam mit importierten Islamextremismus für die schlimmsten judenfeindlichen Exzesse seit 90 Jahren auf deutschem Boden sorgt, stoßen nun auch offensichtlich ungebildete und ahnungslose politische Dreikäsehochs in dieses Horn. Es ist ein riesiges Ärgernis angesichts des triumphalen Erfolgs einer Partei, die als einzige Realopposition einen Politikwechsel in Deutschland herbeiführen könnte.

Auch wenn sich nun die AfD-Bundestagsfraktion von ihm distanziert und klarstellt, dass man den Inhalt des Videos und die verwendete Selbstbezeichnung nicht teile und die Verbreitung für „unangemessen“ halte, ist das zu wenig. Hier wäre eine wesentlich schärfere Wortwahl angebracht gewesen, einschließlich eines sofortigen Partei- oder zumindest Fraktionsausschlusses, wenn die AfD Glaubwürdigkeit – gerade auch als Garant jüdischen Lebens in Deutschland – wahren will. Zumal dies nicht der erste Ausfall Krauthausens war. Bevor er den aktuellen Dreck zur “Titanic”-Konspiration verbreitete, hatte er bereits im vergangenen Oktober ein Foto von sich vor einem sogenannten Boxautomaten gepostet das er mit dem Text versah: „Sie nannten ihn den arischen Talahon“ versah. Er bezeichnete sich selbst also nicht nur als „Arier“, sondern übernahm auch noch die arabische Macho-Selbstbezeichnung „Talahon“.

Schon zuvor als “Arischer Talahon” für Wirbel gesorgt

Krauthausen selbst scheint in seinen fragwürdigen Social-Media-Einlassungen nichts Verwerfliches zu sehen: Er bedient sich nun der bei linken Hetzern so beliebten Methode, das alles als Satire abzutun. „Wenn ich Videos teile, bedeutet das nicht, dass ich mir deren Inhalt zu eigen mache. Das gilt auch in diesem Fall“, erklärte er. Auch die Selbstbezeichnung als „arischer Talahon“ auf seinem privaten WhatsApp-Account sei „humoristisch gemeint“ gewesen. Über seinen Büroleiter ließ er zudem ausrichten: „Von den antisemitischen Verschwörungstheorien um die Familie Rothschild distanziert sich Herr Krauthausen deutlich.“ Krauthausen kommentiere das tagespolitische Geschehen „oft mit einer Prise Humor, Ironie und Sarkasmus“. Damit haben seine geteilten Inhalte und Einlassungen allerdings reichlich wenig zu tun – und zudem zeugt diese Ausrede von einer völlig fehlenden Selbstreflexion.

Solche Ausflüchte können zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass man von einem immerhin 33-jährigen Mann und noch dazu Bundestagsabgeordneten einer Partei, die vom Parteienkartell und seinen Medien ständig mit Nazi-Vorwürfen und anderen Lügen überhäuft wird, mehr charakterliche Reife und Fingerspitzengefühl erwarten müsste. Mit seinem nachgerade idiotischen Verhalten hat Krauthausen den zahllosen Gegnern der AfD Munition geliefert und seiner Partei wahrscheinlich mehr Schaden zugefügt, als deren noch so fundierte und seriöse Stimmen von ihr abwenden können. Die Bundestagsfraktion wird damit unnötigerweise in die Defensive gebracht, weil man nun wieder mit dem Finger auf sie zeigen und ihr vorwerfen kann, dass sie antisemitische Spinner in ihren Reihen duldet, – obwohl in Wahrheit solche Gestalten (zum Glück!) eine verschwindend geringe und von der Parteispitze abgelehnte oder bekämpfte Minderheit darstellen, auch wenn die üblichen Medien das Gegenteil behaupten. Der Schaden ist jedenfalls angerichtet. Solange die AfD solche erratischen Kantonisten nicht loswird oder disziplinarisch einhegt, ist ihre Regierungsfähigkeit in Frage gestellt.