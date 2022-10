Irrweg Mindestlohn

Bei Mindestlohn handelt es sich um eine tpische scheinsoziale Maßnahme: Voll guter Absichten, voll unerwünschter Nebenwirkungen. Während Wirtschaftsexperten wie ifo-Chef Clemens Fuest die heute in Kraft tretende weitere Erhöhung auf 12 Euro pro Stunde als weiteren Inflationstreiber kritisieren, verteidigt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Neuerung: Man habe die Erhöhung vor der Krise beschlossen, doch jetzt würde sie „gerade in der Krise helfen”. Wenn das so wäre, wieso erhöht man den Mindestlohn nicht gleich viel stärker? Warum so geizig mit nur 12 Euro Stundenlohn? Wenn der Mindestlohn im Kern eine so gute Idee ist, dann müssten wir ihn doch einfach nur auf 50 Euro pro Stunde setzen und würden fortan alle im Paradies leben! Oder nicht?

Natürlich nicht. Denn unterm Strich ist der Mindestlohn eben keine gute Idee.

Wenn die Putzfrau bei Mc Donald’s 50 Euro die Stunde bekommt, werden die Nebenwirkungen offensichtlich – denn dann gibt es auch keinen Burger mehr für ein oder zwei Euro. Sondern es braucht dann gewaltige Preiserhöhungen, um die höheren Ausgaben zu decken – oder der Arbeitsplatz fällt weg, falls er das Geld nicht mehr erwirtschaften kann. Die gleichen Mechanismen wirken natürlich auch im kleinen Maßstab bei 10, 12 oder 15 Euro. Kurzfristig ist ein höherer Lohn gerade für Geringverdiener sicher vorteilhaft; mittelfristig verlieren aber alle.

Niemals hoch genug

Denn ganz gleich wie hoch der Mindestlohn auch ist, er ist niemals hoch genug. Dementsprechend fordert Esken auch schon die nächste Erhöhung. Es handelt sich bei diesem vermeintlichen Segen wieder um einen dieser Krümel, die der fehlgeleiteten Bevölkerung von der Politik hingeschmissen werden, um sie zu beruhigen: „Seht her, was wir nicht alles für euch tun!“ Dabei tun die Politiker tatsächlich ja überhaupt nichts. Es ist keine Leistung, eine Zahl auf ein Blatt Papier zu schreiben. Die wirkliche Leistung vollbringt der kleine Ladeninhaber oder Kiosk-Besitzer an der Ecke, der inmitten dieser Krise mit den höheren Ausgaben für sein Aushilfspersonal klarkommen muss, ohne pleite zu gehen. Schlimmer noch: Die Regierung erhöht den Mindestlohn nicht einfach nur aus Nächstenliebe für die Bevölkerung gegenüber. Sondern sie profitiert von jeder Erhöhung, weil der Staat ja prozentual an den Gehältern über die Sozialabgaben mitverdient. Die Regierenden müssen selbst überhaupt nichts leisten. Sie können sich als Retter inszenieren und bekommen höhere Einnahmen beschert. Kein Wunder, dass der Mindestlohn bei unseren Politikern so beliebt ist.

Natürlich könnte man denselben Effekt – ein höheres Nettogehalt – auch über eine Reduzierung der Steuern und Abgaben erreichen, was nachhaltiger und sinnvoller wäre. Aber das würde bedeuten, dass sich der Staat einschränken muss. Da wirkt die Alternative Mindestlohn selbstverständlich attraktiver. Und ehrlicherweise muss ja auch nüchtern festgehalten werden, dass die Bevölkerung diese Art von Planwirtschaft möchte. Deswegen gelten Kritiker des Mindestlohns dann auch generell als „unsozial”.