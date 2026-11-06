Isabella Webers ökonomische Träume

Das jüngst erschienene Buch „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ der in in Amherst im US-Bundesstaat Massachusetts lehrenden deutschen Wirtschaftsprofessorin Isabella Weber ist auf große öffentliche Resonanz gestoßen. Es wurde auch auf Ansage! schon einige Male erwähnt. Nachdem ich das gesamte Werk gelesen habe, erscheint es mir einer tiefergehenden Auseinandersetzung wert, die Inhalt dieses Artikels ist. Isabella Webers Buch bietet dem Leser zwar etwa 350 Druckseiten Volkswirtschaftslehre auf hohem Niveau, lässt sich aber trotzdem in einer einzigen These zusammenfassen: Eine Wirtschaftspolitik, die endlich wieder auf die realen Bedürfnisse der Mittel- und Unterschicht abzielt, also jener großen Bevölkerungsmehrheit, die wenig oder gar kein Kapital besitzt, könnte nicht nur unser Leben wesentlich angenehmer machen, sondern auch faschistischen Tendenzen, wie sie zumindest im politischen Weltbild der Autorin in vielen westlichen Staaten existieren, entgegenwirken und so die Demokratie stabilisieren. Es geht also um ökonomische Träume, die sich an der Wirklichkeit messen lassen müssen.

Zuallererst muss man einen allzu unscharfen Faschismusbegriff kritisieren, der in einem verkaufsfördernden Buchtitel vielleicht noch akzeptabel wäre, sich aber leider durch das gesamte Buch zieht. Sicherlich nicht nur meiner Meinung nach ist unsere Gegenwart derartig anders beschaffen als die 1920er und 1930er Jahre, also die Zeit des Aufstieges des historischen Faschismus, dass Analogieschlüsse irgendwelcher Art kaum berechtigt sind. Eine Identifikation der AfD mit der NSDAP ist nicht nur verfehlt, sondern stellt eine böse Verharmlosung des Nationalsozialismus dar. Donald Trump ist ein Unikum, und wenn man ihn irgendwie einordnen will, dann passt die Kennzeichnung als „Populist“ sehr viel besser als die Bezeichnung „Faschist“. Es gibt im heutigen Westen keine Aufmärsche uniformierter Massen, die ein Hauptkennzeichen des historischen Faschismus waren und auch nicht jene Verelendung großer Bevölkerungsschichten als typische Begleiterscheinung der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Leistungsfähige Sozialstaaten verhindern letzteres, aber ihre Überdimensionierung wird heute vielfach als Ursache von Wirtschaftskrisen ganz neuer Art wahrgenommen.

Das verlorene Goldene Zeitalter

Andererseits ist es unbestreitbar, dass die nationalsozialistische Machtergreifung von 1933 und damit auch ihre schrecklichen Folgewirkungen in hohem Maße als Reaktion auf die 1929 begonnene Weltwirtschaftskrise und eine daraus resultierende destruktive Wirtschafts- und Finanzpolitik begriffen werden müssen. Isabella Weber beschwört völlig zu Recht positive Erinnerungen daran, dass diese Erfahrung damals konstruktive Gegenbewegungen auslöste. Wesentlich war dabei der Umstand, dass der New Deal des US-Präsidenten F.D. Roosevelt (Amtszeit 1933-1945) und seines Wirtschaftsberaters John Maynard Keynes, mit dem in den bis dahin rein „kapitalistischen“ USA zum ersten Mal ein starker Sozialstaat entstand, nicht nur in der Weltwirtschaftskrise die politische Stabilität der USA bewahrte, sondern auch die ökonomische Grundlage für die US-Triumphe im Zweiten Weltkrieg legte. Nach 1945 befand sich der Westen dann in einem globalen Systemgegensatz mit dem Sowjetkommunismus, der leicht zur Versuchung für die westliche Arbeiterschaft hätte werden können, wenn nicht die eigene Wirtschaftsordnung eben diesen Arbeitern einen sehr viel höheren Lebensstandard geboten hätte. Es gab also damals viele Gründe, die Interessen der einfachen Menschen in den Mittelpunkt westlicher Wirtschaftspolitik zu stellen, und dies war auch sehr erfolgreich. Was der New Deal in den USA war, waren dann später das „Wirtschaftswunder“ in Westdeutschland, die Trente glorieuse, also die „dreißig glorreichen Jahre“ von 1945 bis 1975 in Frankreich, die britische Sozialpolitik der Labour-Regierungen und vergleichbare Entwicklungen in einer Vielzahl westlicher Staaten. Noch heute erscheinen uns diese Jahre oft als ein unwiederbringlich verlorenes Goldenes Zeitalter.

Es dominiert heute in der Erinnerung an das bundesdeutsche Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit vielfach eine verkürzte Erzählung, der zufolge damals eine fast reine Marktwirtschaft geherrscht hätte, die erst später durch immer mehr „Sozialismus“ verwässert wurde, was letztlich zu den heutigen Wirtschaftsproblemen geführt hätte. Das stimmt so nicht. Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft war zum einen durch eine starke kollektive Vertretung von Arbeitnehmerinteressen durch Gewerkschaften, Betriebsräte und Tarifverträge gekennzeichnet, zum anderen aber auch durch eine starke Rolle des Staates, der eine fast lückenlose soziale Sicherheit auf hohem Niveau garantierte und – etwa durch den Bau von Millionen Sozialwohnungen – lebensnotwendige Güter dem freien Spiel der Marktkräfte entzog. Die Steuern waren damals alles andere als niedrig und umfassten nahezu selbstverständlich eine Vermögenssteuer und Spitzensätze der Einkommenssteuer von weit über 50 Prozent. Trotzdem – oder vielleicht auch gerade deswegen – entstand in jener Zeit ein Massenwohlstand, der sich fast gesetzmäßig Jahr für Jahr noch erhöhte, weil hohe Wachstumsraten nicht nur generiert wurden, sondern auch breiten Schichten der Bevölkerung unmittelbar zugutekamen.

Kein sicheres Optimum

Wenn Isabella Weber darin ein Vorbild für unsere Zeit sieht, dann sollte man dies also nicht leichtfertig mit dem Kampfbegriff „Sozialismus“ totschlagen wollen. Von Sozialismus ist in ihrem Buch auch wenig die Rede und erst recht nicht von marxistischer Ideologie, die im Privateigentum die Wurzel alles „kapitalistischen“ Übels sieht und deshalb in einem kommunistischen Zustand völligen Gemeineigentums die Patentlösung erblickt. Dies hat in der Tat nirgendwo funktioniert, wo man solche Zustände mit Gewalt herbeiführen wollte. Damit ist aber keineswegs bewiesen, dass reine Marktwirtschaft automatisch dem oben beschriebenen Zustand eines staatlich regulierten Marktes überlegen wäre. Im Gegenteil: Friedrich August von Hayek vertrat eine absolute Minderheitenposition, als er 1944 in seinem Buch „Der Weg zur Knechtschaft“ einen solchen Marktfundamentalismus vertrat. Erst im Zuge von Neoliberalismus und Globalisierung, die ab etwa 1980 im Westen das Paradigma der sozialen Marktwirtschaft ablösten, wurden Hayeks Ideen dominant. Wenn man die ökonomische Gegenwart betrachtet, dann war dies nicht unbedingt segensreich.

Allerdings wäre es auch falsch, Hayeks Thesen völlig zu verwerfen. Seine richtige Erkenntnis bestand nämlich darin, dass Gesellschaft, Volkswirtschaft und erst recht Weltwirtschaft derartig komplexe Gebilde darstellen, dass Menschen ihre Zusammenhänge niemals vollständig erfassen und sie deshalb auch nicht planen können. Wenn man stattdessen evolutionärer Selbstorganisation, wie sie das freie Spiel von Marktkräften bietet, ihren Raum lässt, dann wird sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Zustand herausbilden, der tatsächlich für die an diesem Prozess beteiligten Menschen ein Optimum darstellt. Nur ist dies eben keineswegs sicher. Dass Marktwirtschaft böse abstürzen und dann zur Quelle von Massenelend werden kann, hat man in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre gesehen. Die Weltfinanzkrise von 2008 war ein ähnliches Beispiel von Marktversagen, dessen ruinöse Folgen nur deshalb stark gemindert werden konnten, weil anders als 1929 und in den Folgejahren diesmal Regierungen machtvoll steuernd eingriffen. Auch dies kann als ein Beweis dafür gesehen werden, dass es bei einer guten Wirtschaftspolitik nicht um die Systemalternativen „Freiheit oder Sozialismus“ geht, sondern der dritte Weg einer im Sinne öffentlicher Interessen regulierten Marktwirtschaft der Beste ist. In diesem Sinne muss man Isabella Weber Recht geben.

Die Frage der Befahrbarkeit

Es ist aber leider so, dass sich die Autorin vor allem in den Schlusskapiteln ihres Buches in völlig überdimensionierten Visionen eines durch Politik herbeizuführenden Glückszustandes verliert. Gerechter Welthandel, eine globale Sicherheit der Rohstoffversorgung durch eine weltweite Planwirtschaft und vor allem die Überwindung der Klimakrise durch eine gleichfalls global gesteuerte Energiewende sind zwar hehre Ziele, aber sie übersteigen offensichtlich dramatisch die Möglichkeiten auch der besten Politik. Hier muss man wiederum an Friedrich August von Hayeks Planwirtschafts-Kritik erinnern. Darüber hinaus setzt der Versuch einer solchen Welt-Planwirtschaft eine Konzentration von Entscheidungsmacht voraus, die nicht demokratisch legitimiert und kontrollierbar sein kann und damit zur Quelle von Missbrauch und Korruption im höchsten denkbaren Maßstab werden muss. In der kritischen Gegenöffentlichkeit ist alles dies schon seit Langem unter dem Stichwort “Great Reset“ bekannt, dem es im Interesse einer menschlichen Zukunft zu widerstehen gilt.

Es gibt allerdings auch hier gefährliche blinde Flecken. Die Gefahr einer totalen Herrschaft billionenschwerer Magnaten wird auf einmal kaum noch gesehen, sobald sich diese modernen Cäsaren überzeugend als politisch „rechts“ darstellen. In Wirklichkeit sind aber Peter Thiel und Elon Musk keinen Deut besser als Bill Gates oder George Soros. Die Dystopie bleibt dieselbe: Eine Art Leibeigenschaft der Menschen in einem totalen Überwachungsstaat, der auf seltsame Weise das alte Ägypten reproduziert, wo ja bekanntermaßen das ganze Land einschließlich seiner Bewohner dem Pharao gehörte. Sich solchen Schreckensbildern entgegenzustellen, solange Techniken wie die Künstliche Intelligenz überhaupt noch beherrschbar sind, ist eine Aufforderung an die gesamte Menschheit und eignet sich nicht für politische Links-Rechts-Schemata. Diesseits solcher globaler Visionen lassen sich einige praktische Handlungsanweisungen aus Isabella Webers Buch entnehmen. Zum zentralen Begriff politischer Auseinandersetzungen wird mehr und mehr die „Bezahlbarkeit“ (englisch: “affordability”) des alltäglichen Lebens, die in unseren Tagen durch drastische Preissteigerungen mehr und mehr verloren geht.

Mangelverwaltung als kleineres Übel?

Dieser Begriff spielt bei den gegenwärtigen Sozialprotesten in Europa ebenso eine zentrale Rolle wie auf dem „sozialistischen“ Flügel der US-Demokraten, die wahrscheinlich vor allem aufgrund dieser Thematik die US-Zwischenwahlen eindeutig gewonnen haben. Wohnkosten, Treibstoffpreise für Fahrten zum Arbeitsplatz und auch die Kosten ganz normaler Einkäufe schießen empfindlich in die Höhe. Marktwirtschaftliche Mechanismen scheinen diese Probleme nicht lösen zu können. Der Neubau von Wohnungen ist etwa mit derartig hohen Kosten verbunden, dass am Ende nur das Luxussegment bedient werden kann. Die Knappheit fossiler Brennstoffe, aber zunehmend auch von Nahrungsmitteln ist durch die Kriege im Mittleren Osten und der Ukraine verursacht. Der Weltmarkt kann hier kein ausreichendes Angebot bereitstellen, sodass die Marktpreise immer weiter steigen. Bei einigen Rohstoffen, wie etwa Kakao, wirken sich auch schon Klimaveränderungen in ähnlicher Weise aus. Hinzu kommt ein Phänomen, das Isabella Weber als „Verkäuferinflation“ bezeichnet. In einem Umfeld, das ohnehin zu Preissteigerungen neigt, können Anbieter mühelos Preisaufschläge durchsetzen, die weit über den eigentlichen Kostensteigerungen liegen und als „Übergewinn“ reine Profite darstellen.

Es erscheint in einer solchen Situation nicht als unvernünftig, wenn ein regulierender Staat dafür sorgen würde, dass notwendige Dinge allen Menschen zu einem bezahlbaren Preis zur Verfügung stehen. Eine solche Mangelverwaltung widerspricht zwar den reinen Lehren der Marktwirtschaft, könnte hier aber das sehr viel kleinere Übel darstellen. Wenn man auf diese Weise dafür gesorgt hätte, dass Mieten, Brennstoffkosten und ein Warenkorb wirklich lebensnotwendiger Güter nicht mehr den Löwenanteil der Arbeitseinkommen auffressen, dann würde sich auch ein ganz anderes Problem auf der Ebene gefühlter Gerechtigkeit deutlich abschwächen: Familien mit mehreren Kindern erreichen heute selbst bei Vollzeitarbeit beider Partner kaum noch Realeinkommen, wie sie ebensolchen Familien als staatliche Grundsicherung zustehen. Die erwähnten staatlichen Preiskontrollen würden hier bewirken, dass die Grundsicherung ohne reale Einbußen für ihre Empfänger nominell abgesenkt werden könnte, während die arbeitenden Familien endlich wieder mehr Geld für die schönen Seiten des Lebens hätten. Das wäre zumindest sehr viel besser als die “sozialdarwinistische Lösung“, der zufolge Niedrigverdiener ihre letzte, grimmige Befriedigung aus dem Umstand ziehen sollten, dass die Grundsicherungsempfänger nach einer drastischen Kürzung ihrer Bezüge in nacktem Elend leben. Der „Luxusasylant“ als allgegenwärtiger sozialer Sündenbock hätte einen großen Teil seiner Faszination eingebüßt. In diesem Sinne wäre eine Wirtschaftspolitik nach Isabella Webers Art tatsächlich „antifaschistisch“.

Kindliches Vertrauen in den Markt als Wohlstandsmaschine

Ein speziell deutsches Großproblem spielt in Webers Buch leider praktisch keine Rolle: Weil sich unsere paritätischen Sozialversicherungen von vornherein auf kleine und mittlere Einkommen beschränken, liegt eben auf diesen Einkommen faktisch eine absurd hohe Steuerbelastung. Es wäre aus meiner Sicht ein Gebot der Gerechtigkeit, dass zumindest für Gesundheit und Pflege – Problemfelder, die nahezu jeden unabhängig von seinem Einkommen betreffen – jeder ohne Obergrenze denselben Anteil seines Einkommens abgeben muss. Die unwürdige Rationierung von Gesundheitsleistungen, die im kommenden Jahr schon heute existierende Mängel noch einmal deutlich verschärfen wird, bräuchte dann nicht zu sein. Wenn ein tatsächlich erreichbares Ziel wie ein gesicherter Zugang aller Menschen zu allgemeinmedizinischen Praxen endlich mit hoher Priorität verfolgt und auch umgesetzt werden würde, wäre dies ein wichtiger erster Schritt zur Überwindung der allgemeinen Unzufriedenheit, die immer mehr an den Grundfesten der Demokratie sägt. Das Totschlagargument „Es ist kein Geld da!“ ist äußerst fragwürdig, denn in den vergangenen Jahren waren immer wieder für fragwürdige Ziele wie Banken- und Eurorettung, Energiewende, „Corona“ und heute Aufrüstung plötzlich Finanzmittel in Höhe von mehreren hundert Milliarden Euro verfügbar. Warum sollte es solch einen „Wumms“ (Olaf Scholz) nicht auch einmal für Dinge geben, deren Sinn und Nutzen für jedermann sicht- und fühlbar wäre?

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Zusammenfassend möchte ich sagen, dass Isabella Webers Buch einen interessanten Denkansatz liefert, der in der scheinbar ausweglosen Verfahrenheit unserer Gegenwart durchaus Auswege weisen könnte. Bei aller Kritik an einer übermäßigen Neigung der Autorin zur Planwirtschaft ist der Appell für mehr demokratische, staatliche Regulierung im Sinne der Menschen nach fast einem halben Jahrhundert Neoliberalismus sicherlich berechtigt. Gerade in der kritischen Gegenöffentlichkeit wird vielfach – zumindest von den sogenannten Libertären wie etwa Markus Krall und Oliver Janich – ein fast kindliches Vertrauen in den Markt als eine Maschine für unbegrenzten Wohlstand und ewiges Wachstum gepflegt. Für mich war eine der interessantesten Erkenntnisse aus Isabella Webers Buch, dass gerade die großen Theoretiker der Marktwirtschaft solche Erwartungen überhaupt nicht besaßen und schon gar nicht propagierten. Selbst für Adam Smith (1723-1790), der ja für seine These berühmt ist, dass die „unsichtbare Hand des Marktes“ geeignet sei, die Knappheit an Gütern zu überwinden, war Armut ein unvermeidbarer Bestandteil des Wirtschaftsgeschehens, der seiner Ansicht nach auch zur Disziplinierung der Menschen nötig war. Die Überwindung dieser unmenschlichen Theorie und Praxis gelang im 20. Jahrhundert eben nicht durch den freien Markt, sondern nur durch massive staatliche Interventionen. Auch der heutige Wirtschaftsaufschwung in Ost- und Südasien bestätigt diese These. Staatliche Planung und Lenkung haben dort ihren unbestrittenen Platz und wirken sich auch positiv im Sinne der dort lebenden Menschen aus. Man wird nicht zum Sozialisten und schon gar nicht zum Marxisten, wenn man sich heute in Deutschland an diesen Erfahrungen orientieren will. Allerdings ist die ökonomische Wirklichkeit mit Sicherheit härter als manche Träume der Professorin Isabella Weber.