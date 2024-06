Islamische Massengebete im öffentlichen Raum: Deutschland stirbt jeden Tag ein Stück mehr

Wer sich fragt, warum die AfD in Sachsen so stark ist, findet eine Antwort in den gespenstischen Szenen, die sich am Wochenende am Dresdner Elbufer abspielten. Dort versammelten sich hunderte Muslime zum gemeinsamen Gebet anlässlich des Opferfestes. Triumphierend veröffentlichte der radikal-islamische Verein „Marwa Elsherbiny Zentrum“ die Bilder auf seiner Facebook-Seite. Die Teilnehmer der durchweg auf arabisch abgehaltenen Versammlung stammten vor allem aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Jordanien und Algerien. Die von den Männern strikt getrennt aufgestellten Frauen waren unisono mehr oder weniger (voll-)verschleiert. Der Verein bot sogar Drohnen auf, um die Veranstaltung möglichst umfassend zu dokumentieren.

Wie die Polizei mitteilte, beschwerten sich mehrere Anwohner über den Lärm. Viele wurden bereits am frühen Morgen von lauten „Allahu Akbar“-Rufen geweckt. Von der Stadt Dresden hieß es, die Fläche sei über einen Mietvertrag zur Verfügung gestellt worden, die Veranstaltung “nicht genehmigungspflichtig” gewesen. Es kommt inzwischen aber überall in Deutschland auch zu einer spontanen Massengebeten; ebenfalls zum Opferfest versammelten sich in Lippstadt auf einem Supermarktparkplatz jede Menge Muslime. Es sind überall die selben Bilder, und sie haben nichts zu tun mit Religionsfreiheit, sondern eher mit einer politischen Demonstration für einen umfassenden Herrschaftsanspruch, auch und gerade weltlich.

Bei der Großveranstaltung in Dresden fungierte als Vorbeter Dr. Saad Elgazar, der laut dem sächsischen Verfassungsschutz der Muslimbruderschaft zuzuordnen ist. Dies gelte auch für andere Vereinsmitglieder. Nach außen setzt natürlich auch dieser der Verein auf die “Förderung der Kultur, der Religion und der Integration von Migranten in die hiesige Gesellschaft“ – ein Anspruch, der durch die Durchführung dieses Massengebetes selbst eindrucksvoll ad absurdum geführt wird; denn mehr Integrationsverweigerung, Respektlosigkeit und Ablehnung der hiesigen Kultur und Gesellschaft sind gar nicht möglich als durch das machtbewusste Gebaren dieser lupenreinen Parallelgesellschaft. Besonders die Betonung der Völkerverständigung und Toleranz ist ein Hohn.

Das sieht auch der Verfassungsschutz so: „Getarnt unter diesem Deckmantel ist das Marwa Elsherbiny Kulturzentrum jedoch vielmehr bestrebt, den hier lebenden Muslimen die extremistische Ideologie der Muslimbruderschaft nahezubringen“, so die Behörde. Wenig überraschend ist die Organisation natürlich auch durch und durch antisemitisch – und bestreitet das Existenzrecht Israels. „Vor einigen Jahren haben vielleicht zwanzig Muslime gemeinsam gefeiert. Durch die Flüchtlinge sind es immer mehr geworden, was uns freut. Die Feier heute war sehr harmonisch“, freute sich eine Teilnehmerin.

Vorboten einer islamischen Zukunft “Deutschlands”

Solche Gestalten und Gruppierungen dürfen im „Nie-wieder-ist-jetzt“-Deutschland völlig ungestört ihr Unwesen treiben und als ganz bewusste Provokation den öffentlichen Raum besetzen, ohne dass sich ein Aufschrei regt – während naive Trottel der “Zivilgesellschaft”, in Politik, Kirchen und Medien verzückt weiter von der “bunten Vielfaltsgesellschaft” schwafeln – während jede echte Vielfalt unter dem faschistoiden und totalitären Machtanspruch des Islamismus begraben wird. Statt diese größte und vermutlich nicht mehr abzuwendende Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch nur zu erkennen, verfällt das linksgrüne Juste Milieu wegen einer Handvoll betrunkener Jugendlicher auf Sylt in Hysterie.

Die Frage, ob wir diese Entwicklung wirklich untätig weiter hinnehmen wollen, ob wir wirklich in einem Land leben wollen, in dem Muezzinrufe, nach vormittelalterlichen Rollenbildern getrennte Geschlechter und Unterwerfungsrituale im öffentlichen Raum zum Alltag gehören, stellt sich immer mehr Menschen und die Frage ist, ob sich die Uhr überhaupt noch zurückdrehen kann und es nicht schon viel zu spät ist. Dass nichts von dem, was wir hier sehen, nach Mitteleuropa gehört und zu Deutschland gehört, spürt und weiß intuitiv wohl jeder, egal wie er sich die Situation schönredet. Und vergessen wir nicht: Mit steigendem Bevölkerungsanteil wird der Islam überall, wo er sich ausbreitet, immer fordernder und intoleranter gegenüber dem ungläubigen Rest. Es wird nicht bei öffentliche Gebeten und Glaubensbekenntnissen bleiben, letztlich wird die ganze Bevölkerung unter die Scharia gezwungen. Die Szenen aus Dresden sind ein Vorbote dessen, was Deutschland eher früher als später bevorsteht. Während seine Repräsentanten darüber diskutieren, wie viele Geschlechter es gibt und wie man im Alleingang das Weltklima rettet, wird der Islamische Staat mehr und mehr Wirklichkeit. Niemand soll später behaupten, er sei nicht gewarnt gewesen.