Islamisierung geht durch den Magen: Kein Schweinefleisch mehr beim DFB – was kommt als Nächstes?

Die Islamisierung Deutschlands schreitet nun auch im Fußball immer schneller voran: nicht nur, dass muslimische Spieler wie Mesut Özil oder Antonio Rüdiger jahrelang völlige Narrenfreiheit genossen oder immer noch genießen, obwohl sie mit ihren Sympathien für den radikalen Islam wahrlich nicht hinter dem Berg halten, müssen sich auch die nicht-muslimischen Spieler dem religiösen Diktat der neuen Herren beugen – und das inzwischen schon in den Jugendmannschaften.

Für die U21-Europameisterschaft in der Slowakei, ließ der DFB mit Andre Göldner einen eigenen Koch einfliegen, der eine Speisekarte einführte, die direkt aus der Scharia abgeleitet sein könnte: „Wir verzichten schon auf gewisse Produkte wie zum Beispiel auf Schweinefleisch wegen der Wertigkeit des Fleisches. Von der Qualität her ist es im Vergleich zu anderen Fleischarten nicht so gut“, behauptete er.

Dann plausderte Göldner schließlich die Wahrheit hinter diesem verlogenen Gefasel ausplauderte: „Wir verzichten aber auch auf Schwein aus gesellschaftlichen und religiösen Hintergründen der Spieler. Schwein gibt es für Spieler auf keinen Fall. Stattdessen gibt es den handelsüblichen Paarhufer wie Rind und Kalb.“ Im Klartext: wegen des Verbots für Muslime, Schweinefleisch zu verzehren, ist es für alle Spieler strikt tabu. Dass Schweinefleisch qualitativ minderwertiger sei, ist schlichter Unsinn und ein hartnäckiges Ressentiment – und offensichtlich eine reine Schutzbehauptung.

Lust am kulturellen Selbstmord

Dasselbe gilt auch für die nachgeschobene Aussage des wohl weltanschaulich mit Bedacht ausgewählten DFB-Systemkochs: „Es gibt bei mir keine Pommes und wir verzichten auf Fertig-Soßen wie Ketchup oder Mayo“, die das Schweinefleischverbot offenbar in einen größeren Zusammenhang stellen und von seiner wahren Ursache ablenken soll. Abgesehen davon, dass man sich generell fragt, woher Göldner eigentlich das Recht nimmt, erwachsenen Menschen derart drakonische Essensvorschriften zu machen und sich zu gebärden, als würde er eine Knastküche leiten, zeigt dieser ungeheuerliche Vorfall einmal mehr die Entwicklung, die überall in der deutschen Gesellschaft gegen den Willen der (noch) Mehrheitsbevölkerung vorangetrieben wird: ob man will oder nicht, es werden einem ständig islamische Sitten und Gebräuche aufgezwungen und wer dagegen aufbegehrt, wird als rechtsradikaler Menschenfeind gebrandmarkt.

Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch erklärte dazu: „Der DFB verzichtet aus religiösen Gründen auf Schweinefleisch. Der Islam breitet sich aus. Weil wir uns unterwerfen. Und: das wird nichts nutzen. Wir ernten keinen Dank. Sondern Verachtung. Nur die AfD will das beenden.“ Ihr Kollege Christian Wirth stellte die auf der Hand liegende Frage: „Aber zum Islam konvertieren muss man nicht, wenn man für eine DFB-Auswahl spielen will?“ Was heute noch bissig-ironischer Sarkasamus ist, wird schon in sehr naher Zukunft bitterer Ernst werden für immer mehr demographisch ins Hintertreffen geltende autochthone Restdeutsche – zumal die politische Selbstunterwerfung sowie die gesamtgesellschaftliche Entwicklung mit ihrer Lust am kulturellen Suizid unerbittlich in diese Richtung läuft.