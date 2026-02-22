Islamisierung – war da was?

Es ist der blanke Horror: Eine Engländerin wacht um 2.30 Uhr morgens auf, weil ein schwarzer Gewalttäter vor ihrer Haustür steht, gegen die Tür hämmert, durch das Türfenster starrt und aggressiv Eintritt verlangt. Die hinzugerufene Polizei hat den illegalen Migranten kurz darauf mitgenommen – nur um ihn kurz darauf wieder laufen zu lassen. Der nachfolgende Screenshot stammt aus einem Kurzvideo, das die Frau in Todesangst mit ihrem Handy gemacht hat.

Aber es gibt auch einen positiven Aspekt an der Sache: Der Clip dient nun der von Rupert Lowe neu gegründeten Partei “Restore Britain” (“Wiederherstellung Britanniens”) als Vorlage für ihre Social-Media-Werbung – mit riesigem viralem Erfolg. Kein Wunder, denn und jeder im Vereinigten Königreich, der noch ganz bei Trost ist, will sowas ganz sicher nicht nachts vor seine Tür haben.

Solche Fälle sind natürlich nicht auf die Insel beschränkt, sondern gehören auch in Deutschland längst zum Alltag. Hat sich eigentlich überhaupt mal einer der Masterbrains auf dem Stuttgarter CDU-Bundesparteitag zur täglichen Bedrohung durch Durchgeknallte in Deutschland geäußert? Oder ist das Thema dort schon ganz vom Tisch? Habt Ihr überhaupt irgendwas von diesen „Christ-Demokraten“ zum Islam gehört, außer den buckelnden Wünschen zum Ramadan natürlich? Hat überhaupt noch irgendjemand die Islamisierung Deutschlands auf dem Schirm?

Nächste Phase des Dschihads in Vorbereitung

Der Middle-East-Kenner und Islam-Experte Dan Burmawi, der seit Jahren versucht, den idiotisierten Westen aufzuklären, warnt dieser Tage im Netz vor einer brandaktuellen Gefahr, gerade am Beispiel der Vorgänge in Syrien: “Ich glaube nicht, dass viele Menschen verstehen oder würdigen, was heute in Syrien geschieht. Eine ganze Nation wird ideologisch auf die nächste Phase des islamischen sunnitischen Dschihad vorbereitet.” Burmawi zeigt dazu ein aktuelles Video aus Damaskus, das Tausende junger Männer, die Schlange stehen, um kostenlose Exemplare von Ibn Taymiyyas Büchern zu erhalten – jenes islamischen Gelehrten, dessen Lehren im Laufe der Geschichte immer wieder zur Rechtfertigung des Massakers an Millionen von Nichtmuslimen und sogar Muslimen herangezogen wurden: