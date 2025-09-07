Islamisten und Linke frohlocken: Uni Frankfurt beschließt Aus für Susanne Schröters islamkritisches Forschungszentrum

Das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam (FFGI) unter der Leitung der engagierten und couragierten Ethnologie-Professorin Susanne Schröter wird nach zehn Jahren erfolgreicher Aufklärungstätigkeit zum 31. März 2026 geschlossen. Die Goethe-Universität Frankfurt hat entschieden, die Förderung einzustellen. In einem lesenswerten Interview mit “Cicero” kritisiert Schröter die Entscheidung als politisch motiviert. Das 2014 gegründete Zentrum erforschte den globalen Islam in all seinen Facetten, von kulturellen über sozialen bis hin zu politischen Aspekten, und galt als weltweit einzigartig. Schröter betont die Bedeutung einer kritischen Islamforschung, die auch unbequeme Themen wie Islamismus und Parallelgesellschaften ansprechen müsse – Tabus in einem zunehmend linksideologischen und konformistischen Wissenschaftsbetrieb, der Abweichlertum mit Missachtung, Anfeindungen und Defunding straft.

Schröter ordnet die erzwungene Schließung ihres Instituts, das durchaus als ihr Lebenswerk zu bezeichnen ist, denn auch als Teil eines zunehmend fatalen Trends ein, in dem wissenschaftliche Freiheit durch politische Korrektheit eingeschränkt wird. Mit der Streichung der finanziellen Grundlage für ein derart wichtiges Aufklärungsprojekt in einem Land, das sich gleichzeitig 173 Genderlehrstühle leistet und Hunderte Millionen Euro jährlich für die Förderung eines linksradikal-doktrinären NGO-Betriebs ausgibt, wird eine klar islamistische Agenda offensichtlich, der sich Politik und akademischer Betrieb in Deutschland gleichermaßen verschrieben haben. Das Aus für das FFGI bedeutet einen Triumph für Schröters Gegner, darunter Muslimverbände, radikal-islamische Gruppierungen und propalästinensische Linksextreme, die ihr seit Jahren vorwerfen, sie befördere mit ihrer Forschung “antimuslimische Narrative”.

Zunehmende Einengung des geistigen Klimas

Besonders verstörend: Die weltanschaulich selbstgleichgeschaltete Uni Frankfurt beteiligt sich damit an der zunehmenden Einengung des geistigen Klimas in diesem Land. Die Entscheidung zur Schließung war nach einer “Evaluation” der Hochschulleitung gefallen, in welcher Schröders Institut nicht nur unterstellt wurde, es würde zu wenige Drittmittel einwerben, sondern auch noch der Vorwurf angeblich mangelnder wissenschaftlicher Qualität gemacht wurde; eine glatte Verunglimpfung angesichts des weltweiten Renommees, das Schröter und ihr Team genießen, denn nicht von ungefähr unterhält das Zentrum ein dynamisches und hochqualifiziertes Netzwerk von über 100 Wissenschaftlern in 20 Ländern.

Schröter will jedoch nicht aufgeben: Sie plant nun, ihre Arbeit in anderer Form fortzusetzen. Tatjana Festerling, die auch auf Ansage! schreibt, kommentiert die FFGI-Schließung und das “Cicero”-Interview mit Schröter so bissig wie bitter: “Sollte man lesen, damit das dämliche Gequassel übers ‚Aufwachen‘ der Leute und über die ‚Dummheit‘ von Politikern aufhört, als könne man mit Argumenten noch auf sowas wie Vernunft, Einsicht und Kurskorrekturen hoffen. Man muss endlich knallhart konstatieren, dass die Islamisierung des Westens mit purem, bösartigen Vorsatz betrieben wird und hinter all dem die Unterwanderung und Infiltration durch die international operierende Muslimbruderschaft steckt, die die woken, westlichen ‚Rassismus‘ kreischenden, linksgrünen Trottel ganz gezielt als nützliche Idioten benutzen. Die pink-blauhaarigen ‚Queers-for-Palestine‘-Kretins werden nach Gebrauch die Ersten sein, die in den Genuss von Freiflügen von Scharia-Airways vom Hochhausdach kommen.”