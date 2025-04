Islamistische Anschläge in Deutschland: Ganz klar, der Russe war’s!

Mit der “russischen Einflussnahme” ist es in etwa dasselbe wie mit den Behauptungen, die AfD sei “gesichert rechtsextrem” und “demokratiegefährdend”: Beides wird ständig behauptet, doch konkrete Hinweise oder gar belastbare Belege existieren nicht. Es handelt sich um propagandistische Geistererscheinungen, die in jahrelang geschürte Vorurteile und Angstreflexe einer kirre gemachten Öffentlichkeit spielen, Ressentiments verstärken und die Stimmung beeinflussen sollen. Bei seinen Versuchen, die selbst verschuldete Migrationskatastrophe zu vertuschen, schreckt der linksgrüne Gesinnungsstaat inzwischen vor keiner noch so lächerlichen Ausrede zurück – und weil spätestens seit dem Ukraine-Krieg “der Russe“ der ideale Buhmann für alles ist, von erfundenen Cyberangriffen bis Eingriffe in Wahlen in aller Welt, bietet sich natürlich auch diese Sockenpuppe als neuesten Allzweckübel an.

Überall will man die allmächtige Hand Wladimir Putins am Werk sehen – und nun sogar für die Terrorattacken von fast ausnahmslos muslimischen Migranten in Deutschland: Wegen einer angeblich „sehr auffälligen Häufung“ von Anschlägen vor der Bundestagswahl, so der hysterische regierungskonforme “Stern”, wollen deutsche Behörden nun eine “ausländische Einflussnahme” prüfen. Hinweise würden „sehr ernst genommen“, raunte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums – nur um hinzuzufügen, dass es nach bisherigem Kenntnisstand jedoch „keine klaren Anhaltspunkte“ gebe. Was freilich kein Wunder ist – siehe oben.

Islamistische Bedrohungslage braucht keine Russen

Auch SPD-“Innenexperte” Dirk Wiese faselte von einer „sehr auffälligen Häufung“ von Anschlägen vor der Bundestagswahl. Verwicklungen Russlands seien hier „alles andere als ausgeschlossen“, es müsse in alle Richtungen ermittelt werden. Dabei handelt es sich in Wahrheit um nichts als völlig aus der Luft gegriffenen Mutmaßungen, die der Ablenkung vom eigentlichen Problem dienen sollen – dass es nämlich in erster Linie islamistische Problemmigranten sind, die Deutschland und ganz Westeuropa seit vielen Jahren mit immer neuen Anschlägen und blutrünstigen Gewaltausbrüchen in Angst und Schrecken versetzen. Zur Herleitung dieser Bedrohungslage braucht es also wahrlich kein Zutun aus Russland.

Das kümmert die deutschen Parteien und ihre medialen Helfershelfer aber natürlich nicht: Das ZDF will ebenfalls einer “möglichen russischen Beteiligung” an den Anschlägen in Deutschland auf die Spur gekommen sein. Diese seien Teil einer „hybriden Kriegsführung“, so das “Zweite”, mit dem man angeblich besser sieht. Von wegen: Genau der Sender, dessen Oberdreckschleuder Jan Böhmermann 2022 in faktischer Komplizenschaft mit Nancy Faeser den hochverdienten Präsidenten des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, mit fast denselben (später als frei erfunden nachgewiesenen) Unterstellungen aus dem Amt gemobbt hatte, phantasiert nun also erneut über russische Unterwanderung und Einflussnahme – diesmal zur Exkulpierung der wahren Urheber fast aller blutigen Anschläge in Deutschland der jüngeren Vergangenheit Zeit. So soll es jeweils “Tage und Wochen” vor den einzelnen Taten “Google-Suchanfragen aus Russland” gegeben haben – unter anderem auch zu dem Anschlag auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger am 31. Mai 2024 in Mannheim. Also war der Mörder von Rouven Laur, der Stürzenberger schwer verletzte, ein Putin-Bot? Wie praktisch – dann haben wir ergo gar kein Problem mit dschihadistischer Masseneinwanderung, nur mit Russen.

Kollateralschäden einer pervertierten Willkommenskultur

Das scheint uns das ZDF jedenfalls sagen zu wollen; der Sender, der sich dem Kampf gegen “Desinformation und Verschwörungstheorien” verschrieben hat, fischt eifrig selbst im Trüben und präsentiert haarsträubende Geschichten: So behaupte der Datenanalyst Steven Broschart in dem Bericht allen Ernstes, im Vorfeld habe es konkrete Suchanfragen nach dem Täter und nach Webcams auf dem Mannheimer Marktplatz gegeben. Auch beim Brandanschlag auf ein DHL-Flugzeug im Juni 2024 in Leipzig habe man dies beobachten können. Was den Zuschauern verschwiegen wird: Die Aussagen von Google-Trends sind generell viel zu ungenau und fehleranfällig, um als seriöse Informationsquelle zu taugen; abgesehen davon, dass russische Geheimdienste wohl kaum so dämlich wären, ihr vermeintliches Täterwissen ausgerechnet durch Google-Anfragen zu offenbaren. So etwas würde man höchstens von deutschen Behörden erwarten.

Am Ende muss denn auch Broschart einräumen, dass die Zahlen “keine Beweise” seien – aber “Indizien”, mit denen man „in diese oder jene Richtung ermitteln“ könnte. Auch das ZDF hielt es für nötig, ausdrücklich zu betonen: „Die digitalen Spuren liefern mögliche Hinweise, sind jedoch keine Belege“. Im Klartext: Es handelt sich um völlig unbewiesene, haltlose Spekulationen ohne jede Substanz. Doch den mit den realen Gefahren im Land völlig überforderten deutschen Ermittlern und den Apologeten der Kollateralschäden einer pervertierten Willkommenskultur kommen solche Räuberpistolen natürlich wie gerufen. Es ist nur noch lachhaft, nach welchen verzweifelten Strohhalmen hier gegriffen wird, um die Tatsache zu vertuschen, dass sich unter den Millionen importierter Muslime unzählige tickende Zeitbomben befinden, die ganz von selbst zu Bomben- und Messerangriffen oder Amokfahrten ansetzen, ohne dass man sie dazu auch noch ermuntern müsste. Und diese propagandistischen Verzweiflungsakte werden nun auch noch dem allgegenwärtigen Putin-Bashing verknüpft.