Islamistische Mordorgien und das Schweigen der „friedlichen“ Muslime

Ein Beitrag von Imad Karim

Immer wieder dasselbe! immer wieder das Gleiche! Immer wieder das Grausame in hässlicher Vollendung! Irak 2014: In der Stadt Mosul lebten 1,5 Millionen sunnitische Muslime und 48.000 Christen in einer guten, über Jahrzehnten andauernden friedlichen Nachbarschaft. Die Männer waren Arbeitskollegen, die Frauen machten nicht selten „Subhia“ (صبحية), heißt: Frauen tranken zusammen am Morgen Kaffee, tauschten die Neuigkeiten aus und überlegten sich, was sie für die Familie kochen werden; die Kinder gingen gemeinsam in die Schule und spielten nachmittags zusammen, meistens Ballspiele.

Dann kamen über Nacht gerade mal 11.000 IS-Kämpfer (strenge und fanatische Sunniten) nach Mosul, eroberten die Millionenstadt im Nu und begannen, die christlichen Einwohner brutal zu verfolgen.

Männer wurden massakriert, Frauen zu Sexsklaven degradiert und Kinder zu Kindersoldaten entführt. Die Häuser der Christen wurden ausgeplündert und wer es noch schaffte, floh und suchte in den von der irakischen Armee beherrschten Gebieten Zuflucht. Binnen Tagen war die Vertreibung der seit Jahrtausenden ansässigen Christen abgeschlossen.

Die Sunniten machen mit oder schwiegen

Und jetzt meine Frage an Sie: Was glauben Sie, was die 1,5 Millionen Sunniten unternahmen, als sie sahen, wie ihre 11.000 fanatischen sunnitischen Glaubensbrüder ihre christlichen Nachbaren morden, vergewaltigen und vertreiben? Ich verrate Ihnen die Antwort: Es gab drei Gruppen unter den sunnitischen Bewohnern der Stadt. Die erste Gruppe massakrierte mit. Die zweite beteiligte sich nicht direkt am Töten, sondern wartete, bis das Töten vorbei war und plünderte dann die Häuser ihrer getöteten oder vertriebenen christlichen Nachbaren aus. Und die dritte Gruppe, die friedlichste unter den Sunniten von Mosul, verriegelte die eigene Haustür und benahm sich so, als wisse sie nicht, was sich draußen in der Nachbarschaft abspielt. Die Eltern stellten ihre Fernsehgeräte laut und machten die Vorhänge zu, damit die Gefühle ihrer Kinder nicht durcheinander kommen. So “kultiviert” und so “friedliebend” war die dritte Gruppe.

Es ist immer wieder dasselbe! immer wieder das Gleiche! Immer wieder das Grausame in hässlicher Vollendung! Syrien 2025: Die Dschihadisten sind seit drei Monaten an der Macht. Ihrem blutrünstigen Chef, einem ehemaligen Al-Kaida-Angehörigen, wird, seitdem er den Kampfanzug mit einem Smoking austauschte, von der EU, Deutschland und der gesamten „zivilisierten“ Welt als angeblich moderatem, nach Demokratie und Frieden strebenden Übergangspräsidenten gehuldigt, und er wird mit Millionen Steuergeldern von EU-Bürgern beschenkt.

Deutschlands Jubel-Syrer warnen sich gegenseitig

Nun aber, seit Tagen, finden in den mehrheitlich von Alawiten und Christen bewohnten Städten wie Banyas, Jableh und in den ländlichen Gebieten der Stadt Tartous, aber auch in den alawitischen Stadtteilen der sunnitisch dominierten Stadt Homs furchtbare Massakern statt. Ich bin in ständigem telefonischen Kontakt mit diesen Menschen, die mich innig darum bitten, die deutsche Öffentlichkeit über ihr Schicksal zu informieren und mitzuteilen, dass sie dort in Massen ausgelöscht werden. Diese Menschen berichten, dass sie mitbekommen, wie die sunnitischen Einwohner von Homs, die mit ihren alawitischen Nachbaren seit Jahrzehnten in inniger Freundschaft gelebt haben, nun ebenfalls an deren Verfolgung teilnehmen.

Ich möchte keine grausamen Videos und Bilder veröffentlichen, aber stattdessen nur daran erinnern, dass die Hunderttausenden Syrer, die den Sieg der Islamisten auf deutschen Straßen wochenlang feierten, heute komplett schweigen – und sich viele von ihnen gegenseitig im Netz (auf Arabisch) warnen, ihre Freude über das Morden nicht allzu laut zu verkünden, da sie Angst haben, sonst von deutschen Sicherheitsbehörden zur Verantwortung gezogen zu werden. Ich rede hier von den Hunderttausenden von Syrern, die angeblich vor Assad – der zweifelsohne auch ein Schuft und Diktatur war – geflüchtet waren und sich zwar über den Sieg ihrer islamischen Revolution freuten, aber keineswegs das heidnische Land Deutschland verlassen möchten und werden.

Ich schreibe das alles mit Vorsicht, da ich seit Tagen anonym beleidigt werde (und Schlimmeres). Daher beende ich diesen kleinen, spontanen Artikel an dieser Stelle mit den Worten, mit denen ich ihn angefangen habe: Immer wieder dasselbe! immer wieder das Gleiche! Immer wieder das Grausame in hässlicher Vollendung!