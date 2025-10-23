Israel am Kreuz: Die Neuinszenierung des alten Dramas

Es ist schon faszinierend, wie konsequent die Weltgeschichte sich selbst wiederholt, nur mit neuen Kulissen und frischen Schlagzeilen. Früher war es Jehoshua von Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde, weil irgendjemand der „Schuldige“ sein musste. Heute? Voilà: Israel. Seit dem 7. Oktober 2023 ist die Welt wie besessen von der Suche nach dem Verantwortlichen. Terror, Massaker, Geiselnahmen – alles tragisch, ja. Aber sobald es kompliziert wird, braucht man einen klaren Sündenbock. Und wie praktisch: Israel, das „auserwählte Volk“, steht schon seit Jahrhunderten bereit, die Rolle des universellen Schuldigen zu übernehmen. Fast so, als wäre es im göttlichen Drehbuch dafür vorgesehen.

Die Passionsgeschichte 2.0

Die Parallelen sind kaum zu übersehen: Damals wurde einzelner Jude ans Kreuz geschlagen, weil er angeblich Schuld an allem hat. Heute wird ein ganzes Land medial gekreuzigt, weil es wagt, sich zu verteidigen. Damals schrie die Menge: „Kreuzige ihn!“. Heute ruft die Menge: „Boykottiert Israel!“ – klingt moderner, meint aber dasselbe.

Die Welt braucht ihr Opfer

Der Zynismus liegt darin, dass die Weltgemeinschaft sich so herrlich einig fühlt, wenn sie den Finger zeigt. Endlich gibt es wieder ein klar erkennbares Opfer, das man mit moralischem Pathos an den Pranger nageln kann. Natürlich nicht die Terroristen, die am 7. Oktober gemetzelt haben; das wäre ja viel zu banal. Nein, Schuld hat selbstverständlich derjenige, der überlebt hat und es wagt, am Leben zu bleiben.

Der göttliche Humor

Ironie des Ganzen: In der alten Passionsgeschichte war der Tod des einen Juden angeblich notwendig, damit die Menschheit erlöst wird. In der heutigen Variante scheint das Überleben der Juden das eigentliche Verbrechen zu sein. Das Drehbuch ist also geblieben, nur die Regieanweisungen wurden ein wenig modernisiert.

So hängt Israel nun symbolisch wieder am Kreuz der Weltöffentlichkeit, während dieselben Stimmen, die „Nie wieder!“ riefen, plötzlich flüstern: „Naja, aber diesmal schon irgendwie.“ Das Kreuz ist nicht aus Holz, sondern aus Schlagzeilen, UN-Resolutionen und gut gemeinten Meinungsstücken. Und die Menge jubelt.