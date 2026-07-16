Israel kickt mietfrei mit: Kaum scheiden die letzten arabischen Teams bei der WM aus, bricht der Judenhass los

Wussten Sie, dass Israel bei der Fußball-WM mitspielt? Wie komisch… ich auch nicht und das, obwohl ich das Turnier doch einigermaßen aufmerksam verfolge. Trotzdem ist es so; der jüdische Staat nahm von Beginn an sozusagen implizit am Turnier teil, was kein Wunder ist, kickt das Team mit der Hauptstadt Jerusalem bei vielen arabischen und muslimischen Mannschaften und bei noch mehr bei ihren islamischen Fans kickt das gewissermaßen mietfrei in deren Köpfen mit. Was bei dem einen für Kopfschmerzen sorgen dürfte, führt beim anderen zu den üblichen, wenn auch spektakulär kreativen judenfeindlichen Verschwörungstheorien. So war für den Sieg Argentiniens über Ägypten im Achtelfinale nicht etwa die unzureichende Leistung der „Pharaonen“, wie das Team genannt wird, ausschlaggebend, sondern die angeblich allmächtige „zionistische Lobby“. Der Jude hatte wieder mal schuld.

Doch nicht nur das: Eine ägyptische Zeitung suggerierte mit einer Karikatur und abenteuerlichen Spekulationen, Israel genieße bei der FIFA Sonderrechte und habe im Hintergrund Einfluss auf das Ausscheiden Ägyptens genommen. Dass Israel, wie wir ja alle wissen, gar nicht bei diesem Turnier mitspielt, scheint für Anhänger dieser kruden Theorien kein Widersprich zu sein. Prompt verbreitete sich in den sozialen Netzwerken darüber anschließend manipulierte Videos, KI-generierte Bilder und frei erfundene Geschichten mit der üblichen Expansionsgeschwindigkeit; ein Treffen zwischen Javier Milei und Israels Außenminister wurde nachträglich zur Geheimabsprache über den vorgeplanten Turnierverlauf umgedeutet, ein künstlich erzeugtes Bild sollte Benjamin Netanjahu als Argentinien-Fan im Stadion zeigen. Ohnehin könne die farbliche Ähnlichkeit zwischen der Flagge des jüdischen Staats und der Albaceleste kein Zufall sein, und vereinzelte israelische Flaggen auf den Zuschauerrängen wurden als „Beweis“ dafür gewertet, Argentinien spiele eigentlich im Interesse Israels. Darauf muss man erst mal kommen.

Intellektuell haben die Judenhasser nichts zu bieten

Wie leicht sich solche Erzählungen in den Köpfen dieser quartalsirren Judenhasser verselbstständigen, zeigte der Fall des französischen Schiedsrichters François Letexier: Unbekannte ergänzten seinen Wikipedia-Eintrag um eine frei erfundene jüdische Familiengeschichte, woraufhin Screenshots als vermeintlicher Beweis für seine angebliche Voreingenommenheit und Parteilichkeit durchs Netz gingen. Nachdem der Eintrag korrigiert worden war, deuteten Verschwörungsgläubige wiederum die Löschung als Teil einer angeblichen Vertuschung. Frei nach dem Motto: Was nicht passt, muss eben passend gemacht werden. Verstärkt wurde diese genuin dumme Angelegenheit durch die nicht weniger genuin dumme politische Aufladung des Turniers: Weil sich Ägyptens Trainer Hossam Hassan sich demonstrativ mit den Gazanern solidarisiert hatte, konstruierten propalästinensische Netzwerke einen Zusammenhang zwischen dieser Haltung und dem Ausscheiden der Mannschaft. Dass derselbe Reflex auch andernorts in offenen Judenhass umschlug, zeigte sich jäh nach Marokkos Niederlage gegen Frankreich: In Den Haag skandierten Randalierer judenfeindliche Parolen bis hin zu „Alle Juden ins Gas“ – ein drastisches, aber leider übliches Beispiel dafür, wie mühelos in diesen Milieus selbst ein Fußballspiel zur Bühne für antisemitische Hetze gemacht wird. Davon erfahren Sie natürlich nichts in den öffentlich-rechtlichen Medien.

Dass dieses Narrativ intellektuell fürchterlich defizitär ist, zeigt der Turnierverlauf: Im Viertelfinale scheiterte das islamische Land Marokko mit 0:2 gegen Frankreich. Im Kader der Équipe Tricolore standen mehrere Moslems auf dem Platz, darunter der inzwischen gegen eine taktisch herausragend eingestellte und großartig spielende spanische Mannschaft im Halbfinale ausgeschiedene Moslem Kylian Mbappé. Gegen oder für wen hat nun Mbappé oder der ebenfalls muslimische Dembélé gespielt? Für Frankreich? Oder gezielt Marokko und damit – der Nichtlogik der judenhassenden Verschwörungsschwachmaten gemäß –für Israel? Zerebral sieht es düster aus bei diesen Menschen, denn haben sie doch nichts als ihren primitiven, menschenverachtenden, geistig degenerierten Judenhass zu bieten. Israel spielt bei dieser WM nicht mit, doch der jüdische Staat kickt mietfrei in den Köpfen derer, die alles daran setzen, endlich die Endlösung zu vervollkommnen.