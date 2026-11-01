Israel und die Enthüllungsfalle: Was es für einen notwendigen Lernprozess braucht

Netanyahus Likud-Partei hat in den Wahlen vom 27. Oktober nur wenige, aber entscheidende Parlamentssitze verloren. Selbst wenn er die beiden streng religiösen Parteien Schas und United Torah Judaism wieder für seine pseudopatriotische Koalition gewinnen könnte, würde es nicht mehr wie zuvor zur Regierungsmehrheit reichen. Vier Parteien haben eine Koalitionsbeteiligung ausgeschlossen. Zwar hat auch der aussichtsreichste Kandidat für den Posten des Premierministers, Gadi Eizenkot ad hoc noch keine komplette Koalition beisammen, doch im Gegensatz zu Netanyahu würde ihm eine Beteiligung der beiden streng religiösen Parteien die nötige Regierungsmehrheit sichern. Die voraussichtliche Ablösung Netanyahus durch den Ex-General kann leicht über das Wesentliche hinwegtäuschen. Zwar kann von einem Gewinn an persönlicher Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit ausgegangen werden, an der es Netanyahu hatte fehlen lassen. Aber die dringend gebotene grundlegende Änderung des politischen Kurses ist nicht in Sicht.

Allzu leicht lenkt der personelle Austausch vom Scheitern des gesamten Sicherheitssystems ab. Außer der selbstbeschädigenden Dahiya-Doktrin betrifft das einen ineffektiven Militärapparat, der sich weit vom besonnenen, strategisch brillanten Vorgehen in den Kriegen von 1967 und 1973 entfernt hat. In absurder Kopie des krachend gescheiterten amerikanischen Vorbildes von Vietnam bis Afghanistan ist auch das israelische Militär auf dem Weg, sich zu einem Ressourcen verschlingenden, kontraproduktiven Staat im Staate zu entwickeln, der die Interessen von Kriegsprofiteuren bedient.

Die Illusion der Alternativen: Eizenkot und die Sackgasse der Härte

General Eizenkot präsentiert sich als besonnener Technokrat, steht aber operativ für die Dahiya-Doktrin, die den Gazastreifen militärisch erfolglos in Trümmer gelegt hat. Zwar vermeidet er die explizite Aussiedlungsrhetorik der Netanyahu-Regierung, doch droht Eizenkots militärische Methodik unverändert dieselben Fluchtbewegungen gen Westen auszulösen, mit denen der weltweite palästinensische Expansionsmotor am Laufen gehalten wird. Eine ursachenorientierte Konfliktlösung würde dagegen bei der Selbstverantwortung der Palästinenser ansetzen, von der sie UNRWA und Hamas entfremdet haben. Selbstverantwortung ist die unverzichtbare Voraussetzung für souveräne Selbstbestimmung in einem eigenen Staat, auf den die Palästinenser zustreben. Die von einigen Ländern voreilig ausgesprochene staatliche Anerkennung der autokratischen Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah bildet die traurige Fortsetzung einer kontraproduktiven Appeasementpolitik.

Stattdessen gilt es die von der UNO grob fahrlässig verursachte Spirale aus Abhängigkeit, Armut und Radikalisierung zu verlassen. Das Motto könnte lauten, Gaza von einer Hochburg des Judenhasses, des Terrorismus und des arabischen Revanchismus in ein zweites Singapur zu verwandeln, ein Zentrum des Fortschritts und der sozialen Harmonie. Ein solches Programm ist überfällig, denn inzwischen sind (Pseudo-)Globalisten und andere Konfliktprofiteure und Feinde einer freiheitlichen und harmonischen Welt dabei, Singapur zu einem zweiten Gaza zu entwickeln, wieder mit den Mechanismen forcierter Migration, islamischer Expansion und auch in diesem Fall gestützt von unkritischen, in ihrer Funktion als Wächter über Freiheit und Rechtsstaatlichkeit versagenden Mainstreammedien.

Politische Emanzipation und Bildungsoffensive

Die Bürger Israels und generell des Westens stehen vor einer gewaltigen historischen Herausforderung. Die Entwicklungen in Europa und Nordamerika haben schon längst eine Verschmelzung des selbstzerstörerischen Appeasements mit dem ebenso selbstzerstörerischen blindwütigen Militarismus hervorgebracht. Zur destabilisierenden Politik der offenen Grenzen, namentlich seit Angela Merkel trat im Ukrainekonflikt eine solche der Unausgewogenheit, der Eskalation und der provokanten Expansion des Krieges auf russisches Territorium. Wir erleben eine Neuauflage des Krimkrieges von 1853-1856, dieses Mal unter dem falschen Etikett der europäischen Solidarität, während Europas Zukunft in Wahrheit zu Grabe getragen wird.

Nach Jahrzehnten der Desorientierung unter dem Einfluss polarisierender Politik und Medienberichterstattung ist eine Emanzipation der Bürger fällig – eine demokratische Selbstbefreiung im gemeinsamen gesellschaftlichen Lernprozess. Diese betrifft den gesamten Westen. Es gilt:

Das Personalkarussell von Systemänderungen unterscheiden , sich also nicht durch den Austausch einzelner Personen – wie jetzt den wahrscheinlichen Amtsantritt Eizenkots anstelle Netanyahus – vorgaukeln lassen, dass damit die strukturellen Systemfehler behoben sind;

, sich also nicht durch den Austausch einzelner Personen – wie jetzt den wahrscheinlichen Amtsantritt Eizenkots anstelle Netanyahus – vorgaukeln lassen, dass damit die strukturellen Systemfehler behoben sind; Den doppelten Selbstmordkurs beenden , bedeutet also: Schluss mit der Kombination aus naivem Appeasement gegenüber dem politischen Islam einerseits und kontraproduktivem Flächenmilitarismus andererseits;

Rückbesinnung auf Tikkun Olam (frei übersetzt “Soft Power”): Das spirituelle (!) Israel muss sich wieder als Zentrum der Innovation, der demokratisch-rechtsstaatlichen Exzellenz und der Prinzipienklarheit definieren – als Vorbild bei der Wiederbelebung der demokratischen Idee in unserer Zivilisation;

Gesellschaftlichen Grundkonsens wiederherstellen : Die Zukunftsfähigkeit des Westens hat die Überwindung seiner gesellschaftlichen Spaltung zur Voraussetzung – zwischen Linken und Rechten, Säkularen und Religiösen, Juden und Nichtjuden;

Sicherheit durch Schulterschluss: Der Erhalt Israels als moderner, wehrhafter Staat und der dauerhafte Schutz westlicher Freiheit sind untrennbare Ziele. Beide werden von Islamisten und ihren Unterstützern im Westen bedroht.

Und schließlich braucht es auch einen Sieg der Wahrheit: Die Wurzeln der heutigen Sicherheitskrise liegen im fundamentalen Konflikt zwischen Gut und Böse. Es gilt, der Wahrheit den Sieg über die – vor allem mediale –Verbiegung zu verschaffen; also verbriefte Rechte und Existenzsicherung über revanchistische Ansprüche, die freien Entfaltung über (hinter Tabus versteckte) Unterdrückung, die Aufrichtigkeit über die (politische) Vertuschung. Namentlich gebührt der Sieg auch dem fairen Ausgleich, und zwar gleichermaßen über die physische Gewalt der Pseudopatrioten, als auch über das Appeasement der Rückgratlosen.

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Ein Personalwechsel an der Spitze ist kein Systemwechsel. Solange der Westen und Israel Personalaustausch mit strategischer Neuausrichtung verwechseln, bleibt der Machtwechsel ein Theaterstück auf einer sinkenden Titanic. Die Siegerstraße betreten wir erst wieder, wenn wir aufhören, Zerstörung als Sicherheit misszuverstehen und Appeasement als Beitrag zum Frieden.