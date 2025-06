Israelhass in Glastonbury: Europa vor dem Fall

Die Mischung aus linkem und muslimischem Hass auf Juden, Israel und den Westen, hat nun auch das legendäre Kunst- und Musikfestival im englischen Glastonbury erreicht. Ein Musiker des Duos “Bob Vylan” schrie während seines Auftritts wie von Sinnen, hasserfüllt und völlig ungehemmt Parolen wie „Free Palestine“ und „Tod der IDF“ (Israel Defense Forces, die israelischen Streitkräfte). An konservative britische Politiker gerichtet grölte er weiter: „Ich habe gehört, Ihr wollt euer Land zurück – ach, halt doch die Fresse“. Genau bei solchen Aussagen zeigt sich das Mindset, das typischerweise mit der linken Israel-Abneigung einhergeht: Es sind dieselben Kräfte, die aus Europa ein islamisches Habitat machen wollen und die nationale Identität von Europas Völkern auslöschen wollen. Und eben diesen zersetzenden linken Protagonisten, die hinter der Multikulti-Fassade dem Dschihad mit Fernziel Islamfaschismus den Weg ebnen (und damit den Kampf zu uns tragen, der Israel schon seit Jahrzehnten aufgezwungen wird), reden vertrottelte Hamas-Versteher und Israel-Hater auch der rechten Gegenöffentlichkeit hierzulande das Wort – weil ihnen ihr unbewusster eingefleischter Antisemitismus eben die Sinne dafür vernebelt, wessen Propaganda sie hier aufsitzen. Schaut euch diese marodierenden Islamisten und ihre linksextremistischen Kumpane an, die mit jedem skandierten “Free Palestine”-Ruf gleichzeitig den kulturellen Tod unserer eigenen Gesellschaft herbeiplärren: Das sind eure Verbündeten und Freunde, das sind die Nutznießer eures Israelhasses. Wenn Israel fällt, werdet Ihr euch in seiner heutigen Rolle wiederfinden.

In Glastonbury, bei einem linksalternativen, auf “Vielfalt” gepolten Publikum, das sich früher einfach nur gute Musik anhören wollte, sind die militante Politisierung und Spaltung ebenso angekommen wie auf den Straßen Londons oder Berlins. Tausende Besucher johlten bei den Anti-IDF-Hassparolen und bekundeten ihre Zustimmung für die Flüche gegen Israel. Sowohl auf der Bühne als auch im Publikum waren zudem zahlreiche palästinensische Fahnen zu sehen. Doch das war nicht alles: Sogar eine Fahne mit dem Konterfei Adolf Hitlers war zu sehen – offenbar unbeanstandet von den (überwiegend muslimischen) Sicherheitskräften.

Woke Hetze

Die Hamas-Lobby des Kunstbetriebs gab sich dort dieses Jahr die Klinke in die Hand: Neben “Bob Vylan” war auch die irische Band „Kneecap“ am Start, deren Frontmann Liam O’Hanna – besser bekannt als Mo Chara – bei einem Konzert im vergangenen Jahr in London die Hisbollah-Fahne geschwenkt und „Hoch Hamas, hoch Hisbollah“ gerufen hatte. Er durfte in Glastonbury auftreten, obwohl ein Gerichtsverfahren gegen ihn läuft. Diesmal beschränkte er sich zwar auf das Tragen eines Palästinensertuchs und das übliche Geschwafel über einen angeblichen israelischen „Genozid“, und verzichtete auf Aufwiegelung der Massen; dass die Veranstalter jedoch überhaupt zuließen, dass solche Gestalten in Glastonbury auftreten, spricht einmal wieder Bände.

Die unsäglich dumme und ahistorische, der woken Ideologie entstammende Interpretation Israels als “kolonialistisches Projekt” hatte auch ein anderes “Kneecap”-Bandmitglied zum Besten gegeben und gesagt: „Wir verstehen den Kolonialismus und wir verstehen, wie wichtig es ist, uns international zu unterstützen“. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die BBC, die das Festival übertrug, bereits ausgeklinkt. Mittlerweile drückte die Sendeanstalt ihr Bedauern aus, dies nicht schon während Vylans Darbietung getan zu haben: “Solche Aussagen sind vollkommen inakzeptabel und haben keinen Platz in unserem Programm“, teilte die BBC mit. „Unser Team befand sich in einer Live-Situation – im Rückblick hätten wir den Stream während des Auftritts beenden müssen. Wir bedauern, dass dies nicht geschehen ist“, so der Sender. Der ehemalige BBC-Moderator Alex Dyke kritisierte dennoch heftig, dass die Übertragung nicht bereits nach Vylans Forderung „Tod der IDF“ sofort abgebrochen worden sei. „Ich bin absolut empört. Ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor in meinem Leben wirklich über irgendetwas empört war, was die Medien getan haben“, so Dyke.

USA reagieren mit Visa-Entzug für “Bob Vylan”

Die Festivalleitung teilte so arglos wie naiv mit: „Wir waren entsetzt über die Äußerungen von Bob Vylan gestern. Die Sprechchöre gingen zu weit. Antisemitismus, Hassreden oder Aufrufe zur Gewalt haben in Glastonbury keinen Platz.“ Dies ist jedoch nur das übliche verlogene Gefasel, denn die israelfeindlichen Positionen dieser und anderer Bands waren lange hinlänglich bekannt und wahrlich keine Überraschung, und wenn man schon kein Auftrittsverbot wagte, hätte man sie vertraglich verpflichten müssen, ihre antiisraelische Hetze bei hoher Konventionalstrafandrohung zu unterlassen – was offensichtlich nicht der Fall war. Aus der Politik kamen immerhin eindeutige Worte zu diesem ungeheuerlichen Skandal: Nigel Farage, der Parteichef von Reform UK, die derzeit die Umfragen anführt, versprach auf Twitter: „Wenn Sie für Reform stimmen, können Sie Ihr Land von diesen Verrückten zurückbekommen.“ Die konservative Parteivorsitzende Kemi Badenoch schrieb: „Gewaltverherrlichung gegen Juden ist nicht edgy. Der Westen spielt mit dem Feuer, wenn wir so etwas ungestraft lassen. Das kulturelle Establishment muss aufwachen und erkennen, dass dies kein Protest ist, sondern Anstiftung.“ Und selbst aus der linken Labour-Regierung, sonst wahrlich kein Freund Israels, hagelte es Kritik.

Während man sich in Europa wohlfeil, aber konsequenzenlos empört, wird in den USA gehandelt: Das US-Außenministerium kündigte inzwischen an, “Bob Vylan” die Visa für deren geplante USA-Tour im Herbst zu verweigern. Ein lebenslanges Einreise- und Auftrittsverbot wäre noch angemessener, aber immerhin etwas. In Deutschland würden Vertreter des Linkskartells die Band für ihre Hasstiraden vermutlich noch abfeiern. Die Ereignisse von Glastonbury zeigen, wie gefährlich die toxische Allianz aus Linken und Muslimen ist, die den ganzen Westen ins Unglück stürzt: Judenhass ist längst wieder salonfähig geworden – auch in Deutschland, wo dieselben Kräfte am Werk sind, leider an beiden Rändern des politischen Spektrums. Wenn hier nicht endlich mit aller Härte gegengesteuert wird, werden wir uns im eigenen Land schneller in Situation wiederfinden, mit der sich das israelische Volk seit 1948 konfrontiert sieht. Es ist derselbe Feind – und jeder Verzicht auf Gegenwehr führt unweigerlich zur eigenen Auslöschung. Das gilt für Juden ebenso wie für den freien Westen insgesamt.