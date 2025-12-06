Ist der Nikolaus katholisch?

Während Pelz-Märtel oder Ketten-Thomas im Dunkel der Vergangenheit verschwunden sind, ist der Nikolaus noch unterwegs. Allerdings ist er schwer zu fassen. Einerseits trägt er ein Bischofskleid, andererseits ist er ein wilder Geselle im roten Mantel, mit Sack und Rute. Zudem gibt es den Knecht Ruprecht, der genauso daherkommt, und auch der Weihnachtsmann scheint irgendwie zur Familie zu gehören. Ein Fall von multipler Persönlichkeit? Mit dem Wissen um die europäische Ur-Weihnacht und ihre Gestalten lassen sich die verwirrenden Überschneidungen klären.

Der Nikolaus mit Sack und Rute hat nichts von einem Heiligen an sich. Auftreten, Kostüm und Gaben weisen ihn als Gestalt der Ur-Weihnacht aus: „So möchte ein schaff (Schaf) mercken, das diese gehürnten götzen nit bischof, sunder fassnacht larven (Masken)“ sind, bemerkte ein Konstanzer Bischof Anfang des 16. Jahrhunderts.

Von vorchristlichen Elementen zu Sack und Rute

Alles spricht dafür, dass eine vorbestehende Perchtengestalt (also eine das Göttliche symbolisierende Umzugsfigur, wie heute St. Martin) im Herrschaftsbereich der katholischen Kirche unter dem Tarnnamen „Nikolaus“ weiterlebte. Umziehen zu den Häusern, Vermummung mit Pelz und Werg (Flachsbüscheln), große Stiefel, roter oder blau/schwarzer Mantel, Gürtel mit Schellen, Ketten, Strohseilen – all dies, wie die (Lebens-)Rute, die Äpfel und Nüsse als göttliche Symbolgaben sind Elemente aus der vorchristlichen Ur-Weihnacht um die Wintersonnenwende.

Diese Nikolausfigur ist unverstellt vorchristlich. Sie wandelte sich seit dem 19. Jahrhundert allmählich in den Weihnachtsmann. (Mehr zu diesem Themenkomplex bei Renate Reuther: Christkind und Nikolaus. Eine andere Weihnachtsgeschichte. Engelsdorfer Verlag).

Bischof Nikolaus

Dagegen ging die katholische Kirche mit der Konkurrenzfigur „Heiliger Bischof Nikolaus“ an. Der umziehende Nikolaus im Bischofsornat ist auf wenige Gebiete beschränkt gewesen und hat erst nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Siegeszug durch die Kindergärten angetreten. Ähnlich wie bei den Sternsingern handelt es sich dabei um einen Missionierungsversuch nach dem Zusammenbruch der Gesellschafts- und Wertordnung in Weltkrieg und Faschismus. Der Heilige Nikolaus selbst ist schwer zu fassen, denn er ist eine Vermischung zweier Bischöfe dieses Namens: Der eine war Bischof von Pinora und ist 564 gestorben. Der andere, auf den man sich heute bezieht, soll Bischof von Myra in der Türkei gewesen sein. Ob es einen Bischof von Myra mit Namen Nikolaus tatsächlich gegeben hat und ob gar der 6. Dezember sein Todestag war, ist „in undurchdringliches Dunkel gehüllt“.

Der Bischof bekam als Aufgabenschwerpunkt Geburtshilfe (!) und Pädagogik. Der die Schüler examinierende Pädagoge Nikolaus, dessen Rute nun ein Strafinstrument war, trat in dieser Rolle gerne an den Klosterschulen auf. Im Klima sexueller Repression war die exzessive körperliche Züchtigung der Schüler, gern auf das blanke Hinterteil, eine oft angesetzte Strafe. Dabei sollen sich die Züchtigenden direkt in einen Rausch gesteigert haben, wie Klosterschüler noch bis weit ins 20. Jahrhundert erzählten. Auch der Philosoph Michel de Montaigne (1533-92) berichtet von Züchtigungsorgien in den Kollegien.

Der Kinderbischof

Um der Frustration der unter ständiger Kontrolle gehaltenen Schüler ein Ventil zu bieten, wurde einmal im Jahr in Umkehr der gewöhnlichen hierarchischen Ordnung ein Narrenfest gefeiert, dessen Wurzeln bis in die vor-christliche Zeit zurückgehen. Dann durften ausgewählte Schüler aus der Schar der zukünftigen Mönchlein die Rolle des Bischofs, ihres Abtes oder eines Narrenpapstes übernehmen und die Welt kurz einmal auf den Kopf stellen. Dieses Spiel wurde ursprünglich zwischen Weihnachten und Neujahr gefeiert.

Schließlich wurde der Termin auf den Tag der unschuldigen Kindlein am 28. Dezember gelegt. Obwohl der Brauch von der Kirche angeblich schon 867/70 und noch einmal von den Konzilen in Basel 1431-1449 und Trient 1545-1552 verboten wurde, war er weit verbreitet. Belege gibt es aus St. Gallen, Rouen, London, Cambridge, Essen, Regensburg und Bamberg. Die Kinderbischöfe sammelten im Kirchenbezirk Gaben ein, wobei sie wie die heischenden Perchtengestalten frech fordernd auftraten.

Die roten Stiefel

Ein weiteres Patronat machte den Bischof Nikolaus zum Helfer der Schiffer und Reisenden. Holzschuhe sehen wie kleine Schiffe aus. In den Gebieten, in denen Schiffsumzüge beschrieben wurden, nämlich von Holland bis nach Tirol, stellten die Kinder dementsprechend Holzschuhe für die Nikolausgeschenke heraus.

Im Übrigen sind Schuhe ein erotisches Symbol. Deshalb macht es Sinn, dass der Nikolaus in die aufgestellten Schuhe als Zeichen zukünftigen Erntesegens Äpfel und Nüsse legt. Auch die rote Farbe der Nikolausstiefel hat eine erotische Signalwirkung und lässt sich altem Brauchtum zuordnen. Der Prediger Martin von Amberg schrieb noch in der Mitte des 13. Jahrhunderts, diejenigen versündigten sich, die den Haus- und Waldgeistern rote Schühchen opferten.

Der Nikolaus und seine Gehilfen

Ob nun der Nikolaus als Bischof auftrat oder nicht, so hatte er doch einen Begleiter, der sich klar als Perchtengestalt ausweist. Dieser nimmt dem hohen Herrn Bischof die wilden, polternden Auftritte ab und die Drohgebärden. Mit Tierfellen und Pelz, groben Auftreten und offen erotischen Gelüsten wurde er in die Nähe eines Teufels gerückt, wenn nicht wie der österreichische Krampus gleich als solcher verstanden. Die bekannteste dieser Gestalten dürfte Knecht Ruprecht sein. Als Knecht der rauen Prechta/Perchta trägt er sein Wesen schon im Namen. Da es auch einen Ruklas gab, darf man getrost eine parallele Namensbildung beim Ruprecht annehmen. Vom Ruprecht ist es nicht weit zum Rüpel mit entsprechendem grobem Auftreten. In Dresden wurde er zum Spielzeug verniedlicht. Dort gab es Feuerrüpel, kleine Figuren aus Backpflaumen mit einer Leiter, die sie als Kaminkehrer auswiesen.

Noch weit bis ins 19. Jahrhundert trugen in Südthüringen Ruppriche Gänseflügel (Flederwische) am Kopf, ganz so wie die keltischen Gallier mit ihren geflügelten Helmen. Aus Sonneberg/Thüringen haben wir eine entsprechende Beschreibung aus dem frühen 19. Jahrhundert „als eine in pelz und dergleichen vermummte person, der zwei flederwische am Kopfe nicht felen dürfen, und fragt, ob die kinder artig waren. Den artigen bringt er in seinem sacke äpfel, nüsse und pfeffer kuchen, für die unartigen hat er eine rute, auch steckt er sie in sack und nimt sie mit.“

Ein Kinderschreck als Begleitung

Die ungebärdigen Begleiter des Nikolaus hießen ansonsten Hans Muff im Rheinland, Trapp in der Südpfalz, Stämpes in der Rheinpfalz, in anderen süd- und mitteldeutschen Regionen auch Pelzebub, Pelznickel, Pelzmärtel, Butz, Semper oder Schmutzli. In Schlesien, Kärnten und der Steiermark kam der Bartel mit Korb, Rute und Kette. Im Alpenraum trug der Klaubauf eine Tiermaske und war in schwarze Bocksfelle gekleidet, ähnlich dem zotteligen Krampus. Wie die Klausenoder Ruppriche tritt er oft in Rudeln auf. Appenzeller Chläuse zogen scharenweise zu Silvester um. In Amsterdam rannten „swarte Klasen“ durch die Straßen, lärmten, klopften an die Türen und Fenster und riefen in die Häuser hinein: „Sind da böse Kinder?”

In den Niederlanden tritt als Begleiter des Nikolaus (“Sinterklaas”, davon leitete sich später das englische “Santa Claus” ab) zudem der Swarte Pitt auf. Auch bei uns ist der Schwarze Petersprichwörtlich. Wenn heute ein Feldzug gegen diese Figur geführt wird, weil sie angeblich „rassistisch“ sei, so ist dies leider nur Ausweis mangelnden kulturellen Wissens. Es sei daran erinnert, dass vermummte Perchtengestalten ihre Gesichter mit Ruß schwärzten. Sie waren damit ausgewiesen als Gestalten aus dem Totenreich, wie sie auch zu Halloween /Allerseelen umzogen, da sie in den dunkelsten Nächten ihre Gräber verlassen durften und grob Opfer einforderten.

Kulturkampf um rußgeschwärzte Gesichter

Peter kommt von Petrus. Als Wächter am Himmelstor behütete er die toten Seelen. Er machte als Herr über Blitz und Donner das Wetter. Insofern hat er Züge der Holle/Percht übernommen, die in der Bezeichnung „Hollepeter“ ihren Niederschlag fanden. Sein mächtiger Bart und der Gleichklang von Peter/Berta/Percht mag ein Übriges bewirkt haben. In Ostfriesland gingen rußgeschwärzte Knechte um, die in den Häusern nachfragten, ob die Kinder artig gewesen seien. Um diese schwarz geschminkten Burschen ist inzwischen ein Kulturkampf entbrannt, aus der ebenso irrigen wie unbedarften Annahme, hier würden Sklaven oder Afrikaner dargestellt. Diese mit Ruß geschwärzten wüsten Gestalten sind jedoch uraltes europäisches Kulturgut und symbolisieren tote Seelen und unruhige Geister.

Das Nebeneinander der kaum unterscheitbaren Figuren des Bischof Nikolaus, der Perchtengestalt Nikolaus und der Begleitfiguren Ruprecht, Krampus und so weiter, haben die Menschen gelassen hingenommen. Dass ein Gott in verschiedenen Gestalten auftritt, ja sogar sich in eine Gruppe auffächern konnte, waren sie gewohnt. Selbst der christliche Gott tritt in dreifacher Gestalt auf und bleibt dabei immer eins und er selbst. Dies haben manche Volkstumsforscher erkannt und formulierten, dass „in dieser bald Klas, bald Ruprecht oder Märten benannten Figur eine besondere Form“ der Vegetationsgottheit mit dem Heiligen Nikolaus verschmolz. Andere, die diesen Zusammenhang nicht erkannten, rätselten über die Widersprüche zwischen der Heiligenfigur und ihren rauen Namensvettern.