Ist Deutschland noch zu retten?

Es weht ein frischer Wind durch das Land und in die Parlamente, der zu einem Orkan zu werden und die seit 20 Jahren fest implementierten linksgrünen Strukturen hinwegzufegen droht. Um dies zu stoppen, machen die linken Parteien überall im Land gegen den Wechsel mobil, genau wie in der Endzeit der DDR fordern sie die Bürger auf, für sie und ihren Machterhalt zu demonstrieren. Und wieder nennen sie es “Kampf gegen Faschismus” – wobei zu den Faschisten seit letzter Woche neuerdings auch CDU und zumindest Teile der FDP gezählt werden. Die Wortwahl gleicht jener von SED-Funktionären am Ende der DDR-Zeit, die aktuellen Aufmärsche den Demonstrationen vor allem zum 40-jährigen Jubiläum der DDR im Oktober 1989, die ebenfalls “gegen den Faschismus” ausgerufen und – wie auch heute wieder – staatlich organisiert wurden. Und heute wie damals will man sich vor allem die eigene Pfründe sichern, mit denen man sich im jeweiligen System so kommod eingerichtet hat.

Zehntausende folgen wie vor gut 35 Jahren diesem Aufruf eines abgewirtschafteten Systems: Es sind zum einen die üblichen linken Lobbyisten, die vor allem an den Universitäten einen enormen Einfluss erlangt haben, und zum anderen Funktionäre der Grünen, der SPD, der Linken, der Kirchen und der Sozialverbände. In erster Linie werden hier Eigeninteressen verteidigt, die einer Vielzahl von Verbänden und Institutionen der staatlich gemästeten sogenannten “Zivilgesellschaft” gebunden sind: Jene, die sich seit Jahren vor allem als Teil der Asylindustrie Milliarden von Euro Steuergeld mit der millionenfachen und anhaltenden Migration sichern und die diese Pfründe nicht mehr hergeben wollen. Da ist das Heer an Sozialarbeitern, die ihre gut bezahlten Jobs behalten wollen. Da ist der immer weiter aufgeblähte hochbezahlte Beamtenapparat, vor allem in Berlin, der von der linksgrünen Regierung ausgebaut wurde und allein schon aus Dankbarkeit alles dafür tun wird, dass sich nichts ändert. Zu diesen gesellen sich Traumtänzer und wohlstandsverwahrloste Witzfiguren wie die „Omas gegen Rechts“ und andere nützliche Idioten, die als moralische Vorkämpfer “gegen rechts“ von Politik und Mainstreammedien hofiert werden.

Letzte Zuckungen eines untergehenden Machtkartells?

Doch sind diese seit Tagen stattfindenden Demonstrationen “gegen rechts“ auch diesmal, so wie damals in der DDR, die letzten Zuckungen eines untergehenden Machtkartells? So einfach wird es diesmal leider nicht. Die DDR war am Ende ihrer Tage faktisch bankrott, die Infrastruktur marode. Allein gelassen vom großen Bruder Sowjetunion, war sie unrettbar verloren. So weit ist die Bundesrepublik zwar noch nicht; aber da wir uns ökonomisch und gesellschaftlich im freien Fall befinden, die Infrastruktur an allen Ecken und Enden bröckelt, die Deindustrialisierung immer schneller voranschreitet, die Energieversorgung immer unsicherer und teurer wird, während die Sozialausgaben durch die Decke gehen, sind wir durchaus näher am Zustand der DDR in ihrer Endphase, als es sich viele vorstellen können. Der große Bruder von heute – diesmal sind es die USA – wird kaum bereit sein, der linksgrünen Politikkaste zur Hilfe zu eilen. So schnell ändern sich die Zeiten.

Eines muss uns allerdings klar sein: Egal, wer die nächsten Jahre regiert, er wird es so oder so mit einer Explosion der Arbeitslosenzahlen, mit stark ansteigender Verrohung und Schwerkriminalität, mit Trostlosigkeit und Verzweiflung zu tun bekommen in einem Ausmaß, wie man sich dies sich bis vor wenigen Jahren in Deutschland niemals vorstellen konnte. Hinzu kommen eine zutiefst gespaltene Bevölkerung und der unaufhaltsame Vormarsch eines aus dem Nahen Osten importierten bildungsfernen, nach Allmacht strebenden reaktionären Islams; eine toxische Mischung, die nur mit harten politischen Maßnahmen, tiefen Einschnitten in der Sozialpolitik (vor allem beim Bürgergeld und dem Asylgeldern!), Abschiebungen im großen Stil, einem generellen Stop des Familiennachzugs für Flüchtlinge, konsequentem Grenzschutz und einer liberalen Wirtschaftspolitik bekämpft werden kann. Während man bei den Renten keinen finanziellen Spielraum mehr hat (denn die meisten Rentner kommen schon heute kaum mit dem über die Runden, was ihnen an Rente bleibt), müssen wohl die Beamtenpensionen stark gekürzt werden. An dieses heiße Eisen hat sich bisher keine deutsche Regierung herangewagt – was zu einer enormen Ungleichheit zwischen Renten und Pensionen geführt hat. Fakt ist: Würde man die zukünftigen Pensionsverpflichtungen als Verbindlichkeiten in den Haushalten ausweisen, wäre die öffentliche Hand schon längst bankrott.

Die Wähler haben es in der Hand

Doch wer soll die überfällige Kehrtwende in der Politik vollziehen? Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 steht alles auf dem Spiel. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten besteht wenigstens die Chance eines fundamentalen Politikwechsels, so wie dieser in vielen anderen westlichen Ländern in den letzten Monaten und Jahren schon erfolgt ist. Vielleicht ist es dafür bereits zu spät – aber wenn es jetzt nicht passiert, dann wird Deutschland wohl nicht mehr zu retten sein. Viele Unternehmen – vor allem die Global Player, aber auch immer mehr traditionelle Familienunternehmen – halten sich mit Investitionen zurück und warten ab, ob sie diese im In- oder Ausland tätigen werden, je nachdem wie diese Wahl ausgeht. Und nein: Es ist nicht das Erstarken der „rechten“ Parteien, das sie zögern lässt, sondern die Angst davor, dass wegen der Brandmauer die desaströse Politik der letzten 10 Jahre unvermindert weitergeht. Dann wird es einen unvorstellbaren Kapitalabfluss aus Deutschland geben und auch die Leistungsträger der Gesellschaft werden diesem Land in Scharen den Rücken kehren. Das sollte jedem bewusst sein. Andere Länder, wie die USA, locken bereits jetzt vollkommen unverhohlen die besten Unternehmen und die klügsten Köpfe an.

Wenn es nach der Wahl keine fundamentale Neuausrichtung der Politik gibt, dann wird alles noch viel schlimmer werden. Die Wähler haben es in der Hand, ob es ein „Weiter so“ geben oder – wie in den USA oder Argentinien – die Verursacher der Krise entmachtet werden und es zu einem fundamentalen Politikwechsel kommen wird. Aber wen sollte man wählen? Definitiv nicht die Grünen, die Linken oder die SPD; darüber braucht man gar nicht mehr zu diskutieren. Sie stehen für alles, was Deutschland in die Bredouille gebracht hat, und werden die Krise absehbar weiter akzelerieren. Das BSW hat sich mit seiner Bereitschaft, in Thüringen mit just denen eine Koalition einzugehen, die für den ganzen Schlamassel verantwortlich sind, zutiefst unglaubwürdig gemacht. Die FDP hat ihre vielen Chancen nicht genutzt – und selbst nach Wolfgang Kubickis beeindruckender Rede letzten Freitag im Bundestag hat sie sogleich wieder gezeigt, dass sie eben kein verlässlicher Partner ist. Tatsächlich trägt sie sogar die Hauptschuld daran, dass die Verabschiedung des Migrationsgesetzes am Freitag bereits im Bundestag gescheitert ist, weil ein Viertel ihrer Abgeordneten gegen das Gesetz stimmte.

Zweifel an der Union auch ohne Merkels Störfeuer

Was bleibt dann also noch? Zum einen wäre da die CDU, die verzweifelt versucht, sich vom langen Schatten Merkels zu befreien, die permanent mit Hilfe ihrer noch vorhandenen Vasallen, allen voran Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, ein Torpedo nach dem anderen auf Friedrich Merz schießt. Hier stellt sich die Frage: Warum tut Merkel das? Ist es nur ihr persönlicher Hass auf Merz, den sie bereits vor 20 Jahren aus der Politik vertrieben hatte? Oder ist es die Vollendung ihres Zerstörerungswerks gegen das eigene Land, das sie spätestens seit 2015 mit Inbrunst betrieben hat – vielleicht aus Rache dafür, dass man ihre wirkliche Liebe, die DDR, 1989 vernichtet hatte? Ich bezweifle, dass es Merkel nur darum geht, eine Fortführung der von ihr initiierten und von der Ampel fortgesetzten linksgrünen Politik zu sichern und einen Kurswechsel der CDU zu einer vernünftigen Realpolitik zu verhindern. Der CDU hat sie jedenfalls so kurz vor der Bundestagswahl einen unverzeihlichen Bärendienst erwiesen und sich in höchstem Maße parteischädigend verhalten. Ein starker Parteivorsitzender (der Merz aber nicht ist) müsste ein Parteiausschlussverfahren gegen Merkel beantragen, die gegen alle Regeln der Solidarität und der gebotenen Zurückhaltung einer ehemaligen Regierungschefin verstoßen hat.

Aber auch ohne Merkels Störfeuer sind Zweifel angebracht, ob Merz es wirklich ernst meint mit den angekündigten Veränderungen. Mit wem will er diese denn durchs Parlament bringen? Er will ja die Brandmauer nicht wirklich einreißen, redet abfällig „von denen da“ oder bezeichnet die AfD als Natter. Koalieren will er weiterhin nur mit denen, die alles, was er im Wahlkampf fordert, ablehnen und sogar keine Hemmungen haben, nun auch die CDU dem antifaschistischen Mob auf der Straße zum Fraß vorzuwerfen. Wenigstens war Merz mit seinen migrationspolitischen Vorstößen so clever, dass er bei jedem weiteren Messerangriff oder Anschlag – welche mit trauriger Gewissheit eintreten werden – allein die Ampelparteien dafür verantwortlich machen kann. Dadurch wird er – möglicherweise mit Erfolg – versuchen, davon abzulenken, dass seine CDU, die mit Merkel diesen ganzen Irrsinn losgetreten hat, mindestens genauso schuldig ist am mittlerweile in die Hunderten gehenden Abschlachten derer, „die schon länger hier leben“.

Worum es am 23. Februar geht

Was aber wird von seinen Versprechen bleiben, wenn er am Ende doch wieder eine Koalition mit SPD und/oder Grünen eingehen wird? Keine der beiden Parteien ist bereit, die notwendigen Maßnahmen in der Migrationspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Energiepolitik oder der Sozialpolitik umzusetzen. Dies alles wäre nur mit der AfD möglich. Deswegen macht es keinen Sinn am 23. Februar 2025 die CDU/CSU zu wählen – denn dann wird es in weiten Teilen der Politik ein „Weiter so“ geben: Und das können wir uns schlichtweg nicht mehr leisten.

Das Ziel muss daher sein, dass es ohne die AfD keine Mehrheit mehr geben kann und die CDU ähnlich wie in Österreich gezwungen ist, mit der AfD gemeinsam Politik zu machen. Das wäre meines Erachtens die einzige Chance, das Ruder in Deutschland noch einmal herumzureißen, solange die AfD keine absolute Mehrheit im Parlament hat. Zumindest bei dieser Wahl ist dies noch unrealistisch; sollte die CDU jedoch zu dieser Kooperation auch weiterhin nicht bereit sein, bin ich davon überzeugt, dass es bei den darauffolgenden Bundestagswahlen – falls es dann überhaupt noch einmal zu einer demokratischen Abstimmung kommt und die AfD bis dahin nicht verboten ist –, eine absolute Mehrheit der AfD geben wird. Ob Deutschland dann allerdings noch zu retten sein wird, ist fraglich. Bis dahin werden wir uns in einem verarmten Land mit anarchischen Zuständen wiederfinden, in dem dann nichts mehr an das einstmals wohlhabende, friedliche, schöne und wirklich weltoffene Land erinnert, das wir bis 2014 unser eigen nennen durften.