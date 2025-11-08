Ist die Deutsche Bahn AG überhaupt noch reformierbar ?

Man verzeihe den Spoiler: Bereits zu Beginn dieses Beitrags lässt sich die Frage der Überschrift mit einem klaren Nein beantworten – denn mit einer Reform ist bei der herrschenden Politikerkaste, bestehend vor allem Vertretern linker bis sozialistischer Parteien (zu denen seit Jahren auch die CDU/CSU zählt) leider auch nicht im Geringsten zu rechnen. Nur dann, wenn Sie, verehrte Leserinnen und Leser, trotz dieser resignativen Eingangsfeststellung mehr über Gründe und Hintergründe erfahren wollen, lesen Sie bitte weiter.

Leider sind die pro Tag wohl in die Tausende gehenden, inzwischen gewissermaßen zur DNA der Deutschen Bahn gehörenden Verspätungen keine Ausnahmen, sondern der alltägliche Regelfall. Bei unseren Schweizer Nachbarn (ich wohne nur 70 Kilometern von der Grenze entfernt) sind solche Pannenevents, wie sie seit bereits Jahrzehnten von der Deutschen Bahn wenig imponierend “zelebriert” werden, die absolute Ausnahme – denn die Schweizer Bundesbahnen (SBB) laufen genauso pünktlich wie die legendären Schweizer Uhrwerke. Dagegen glänzt die Deutsche Bahn mit einer schier nicht enden wollenden Orgie an Verspätungen und Fahrplanausfällen, und es ist inzwischen fast schon Glückssache, wenn man noch in einen pünktlichen Zug gelangt. Und wenn mit besonders viel Glück steht auch noch ein (reservierter) Sitzplatz zur Verfügung. Da es aber immer öfter vorkommt, dass immer mehr Züge mit nur einem Zugteil unterwegs sind – und das vorzugsweise sogar zu Zeiten, in den eine große Zahl an Pendlern die Bahn benutzt–, sind die Züge zumeist hoffnungslos überfüllt. Die Menschen drängen sich wie Sardinen in einer Büchse sowohl in den Abteilen als auch Zwischenabteilen, müssen sich beim Aussteigen mühsam den Weg nach draußen bahnen und die Menge der neu Hinzusteigenden braucht dann nochmal ebenso lange, um sich in die Waggons hineinzuquetschen. Dass dadurch zuhauf weitere Verspätungen eintreten und diese sich von Halt zu Halt stetig weiter aufsummieren, dürfte wohl jedem noch vernünftig denkenden Menschen einleuchten.

Von einer Verspätung zur nächsten

Immer wieder wird damit argumentiert, dass wegen reparaturbedingter Ausfälle einsatzfähige Waggons nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dabei wird uns seit Jahrzehnten eingetrichtert, dass wir zum Zweck des “Klimaschutzes” vermehrt auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen müssten. Allerdings sind den seit vielen Jahren von (vor allem grünen) Politikern gebetsmühlenartig verkündeten Lippenbekenntnissen so gut wie keine Taten gefolgt, was die Verbesserung und Professionalisierung des ÖPNV und des Schienenverkehrs anbelangt. Und was wäre angebrachter, als diesen leeren Worthülsen endlich einmal die ihnen eigentlich dringend erforderliche Substanz zu verleihen und anhand des Beispiels der Deutschen Bahn endlich einmal Nägel mit Köpfen zu machen?

Doch stattdessen dümpelt die Bahn weiter von einer Verspätung zur nächsten, und eine Strukturreform rückt in immer unerreichbarere Ferne.

Erst letztes Jahr wurde seitens der Bahn verlautbart, dass das angestrebte Ziel eines pünktlichen Personentransfers erst im Jahre 2070 (!) erreicht werden könne. Mit anderen Worten: Es werden gut und gerne einige Dutzend Millionen Bürger dieses Landes zu Lebzeiten niemals mehr in den Genuss einer pünktlichen Personenbeförderung kommen.

Einst war die Bahn ein Symbol für Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit in diesem Land und gerät – ebenso wie die Außen- und Wirtschaftspolitik des Staates – mehr und mehr zur Lachnummer, ja, sie wird von unseren Nachbarn sogar noch bemitleidet. Das ist das exakte Gegenteil dessen, wofür die Bahn früher einmal (sogar sprichwörtlich) stand und weltweit bekannt war: Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Leistung und Fortschritt. Damals konnten Beschäftigten der Bahn noch voller Stolz ihre Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit verrichten.

Terminierungen immer schwerer einzuhalten

Heute müssen sich nicht nur die Bahnbeschäftigen für ihren eigenen Konzern in Grund und schämen, sondern dieser macht es für alle Fahrgäste immer schwerer, Reisepläne und Terminierungen einzuhalten. Wer als Arbeitnehmer pünktlich zum Arbeitsplatz oder als Schüler pünktlich zum Unterricht erscheinen möchte, sieht sich leider immer öfter gezwungen, in einen früheren Zug zu steigen, will er nicht kostbare Zeit verplempern, die er dann nacharbeiten oder nachsitzen muss. Die Bahn als Zubringer zum nächsten Flughafen zu nehmen, ist inzwischen reines Lotto, deshalb entscheiden sich immer mehr Flugpassagiere dazu, für die Fahrt zum Airport entweder das Auto zu nehmen oder ein Flughafenshuttle oder ein anderes Verkehrsmittel zu wählen; ansonsten wäre man gut beraten, mindestens einen besser zwei Züge früher zu buchen. Und das, obwohl beispielsweise im Fall des größten Deutschen Flughafens Frankfurter am Main die Hälfte aller Intercity-Züge unmittelbar am Flughafenbahnhof hält, von wo aus die Fluggäste innerhalb von weniger als einer halben Stunde das gewünschte Terminal erreichen können.

Bereits in meinem Ansage!-Beitrag vom 2. Juli 2025 unter dem Titel „Von den Leiden eines Bahnreisenden der Deutschen Bahn AG: Ein Tatsachenbericht“ habe ich über wenig erquickliche Erlebnisse seitens der Deutschen Bahn AG berichtet. Leider muss ich zur Verdeutlichung dessen, was hier schief läuft, heute schon wieder die anekdotische Evidenz zu bemühen, und zwei weitere beispielhafte Fälle zu schildern. Ich bin mir sicher, das mit Sicherheit tagtäglich Abertausenden deutscher Bahngäste Ähnliches widerfährt.

Enttäuschte Hoffnungen

Am vergangenen Sonntag hatte ich mich wieder einmal auf das Abenteuer Deutsche Bahn eingelassen. Nachdem mein Nachfolgezug nach Frankfurt vom Freiburger Hauptbahnhof –trotz eines mit rund 20-minütiger Verspätung zuvor abgefahrenen ICE – tatsächlich pünktlich gestartet und ich daraufhin ebenso pünktlich im Frankfurter Hauptbahnhof angekommen war, war ich noch hoffnungsfroh und guter Dinge. Dieser Eindruck zerschlug sich jedoch bald – denn meine Folge-ICE nach Würzburg startete mit einer Verspätung von 18 Minuten und hatte bis zur Ankunft zum Zielbahnhof Würzburg noch weitere 17 Minuten obendrauf gesattelt. Hätte ich meinen Gastgeber, der mich am Bahnsteig abholen sollte, nicht rechtzeitig per Handy erreicht hätte er mich verpasst.

Zwei Tage später, bei meiner Rückfahrt Richtung Frankfurt, startete der ICE zunächst einmal mit einer Verspätung von sage und schreibe 39 Minuten. Zu guter Letzt kam der Zug aufgrund eines angeblichen Schadens an einem vorherfahrenden Zug und einer Weichenstörung im Raum Frankfurt mit 61 Minuten (!) Verspätung in Frankfurt ein. Der Anschlusszug nach Freiburg war natürlich schon längst weg. Der nächste in Frage kommen ICE in Richtung Süden war für 14:05 Uhr angekündigt, startete jedoch ebenfalls 56 Minuten verspätet. Statt tz meiner geplanten Ankunftszeit von 15:01 Uhr in Freiburg kam ich schlussendlich um 17:12 Uhr dort an.

Überlange Aufenthalte auf Bahnsteigen

In meiner an Freiburg grenzenden Wohngemeinde sehe ich öfters auf dem nahegelegenen Bahnsteig eine Schülerin, die alltäglich um 7:06 Uhr mit der Regionalbahn (RB 26) Richtung Waldkirch fährt, wo sie das Gymnasium besucht. Sie muss in Denzlingen in die S2 umsteigen, die zwar ebenfalls durch unseren Ort fährt, dort aber nicht hält. Leider kommt es pro Monat gut und gerne drei- bis viermal vor, dass die in Freiburg nach Fahrplan zwar später abfahrende S2 infolge verspäteter Bereitstellung der RB 26 am Bahnhof meiner Wohngemeinde vor letzterer vorbeirauscht, das Mädchen mit der dann verspätet ankommenden RB 26 gezwungen ist, die nächste, eine halbe Stunde später einfahrende S2 zu nehmen und folglich die erste Unterrichtsstunde verpasst. Genauso ergeht es den in gleicher Richtung pendelnden Arbeitnehmern , die dann eine Stunde verlieren.

Während meiner überaus langen Aufenthalte auf den Bahnsteigen sowohl in Frankfurt als auch in Würzburg wiesen fast sämtliche Züge des Fernverkehrs zum Teil gravierende Verspätungen von bis zu mehr als 60 Minuten auf. Genau dieser Sachverhalt macht die Bahn immer weniger attraktiv für Firmenkunden, bei denen es in erster Linie um Zuverlässigkeit und das strikte Einhalten zeitlicher Limite geht. Außerdem fährt die Deutsche Bahn auf vielen Strecken viel zu langsam und selbst auf der angeblichen „Schnellstrecke“ zwischen Frankfurt und Würzburg mit vielen Tunnels fällt die Geschwindigkeit “gefühlt” oft genug viel zu niedrig aus – obwohl doch Schnelligkeit gerade in einem sich noch hochtechnologisch nennenden Staat wie Deutschland eine immer zentralere Rolle spielen müsste. Während die eigentlichen, elementaren Grundleistungen der Bahn immer seltener und schlechter funktionieren, werden dafür die markigen ideologischen Parolen auf den Waggons immer plakativer: Aufschriften wie „female ICE“ (“weiblicher ICE”), „Deutschlands Klimaschützer Nr. 1“, aber auch von Bug bis Heck in Regenbogenfarben lackierte ICE’s zeigen zunehmend die grundfalsche Prioritätensetzung bei der Bahn.

Kompensatorische Selbstprofilierung

Die Deutsche Bahn wäre sehr gut beraten, sich endlich auf ihr eigentliches Kerngeschäft zu konzentrieren und die riesigen Probleme, die sie immer unwirtschaftlicher und unzumutbarer machen, anzupacken – was konkret bedeutet, für Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit zu sorgen. Das ist deutlich wichtiger als alles andere – vor allem als die kompensatorische Selbstprofilierung rein ideologischer Floskeln. Wie es anders geht, zeigt auch der Blick zu unseren französischen Nachbarn: Mit dem nicht ideologisch umgarnten französischen Hochgeschwindigkeitszug TGV (“Train à Grande Vitesse”) bin ich von Freiburg aus in dreieinhalb Stunden am Gare l’Est in Paris – eine Strecke von mehr als 500 Kilometern ( und das, obwohl der TGV noch mindestens 80 Kilometer weit auf dem deutschen Schienennetz fährt), und mit den Freccia Rossa gelangt man in vier Stunden von Mailand aus ans Roma Termini. Sowohl die Franzosen als auch die Italiener haben uns, was Schnelligkeit angeht, schon weit in die zweite Liga der europäischen Bahnsysteme zurückgedrängt.

Noch kurz zu den auf deutschen Bahnsteigen am häufigsten via Lautsprecher zu hörenden (oder am Display angezeigten) Gründen der DB-Verspätungs- und/oder Zugausfallsorgie. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind diese:

zu späte Bereitstellung des Zuges

Reparaturen am Zug

Vorfahrt eines priorisierten Zuges infolge einer Verspätung desselben

Probleme mit einem vorausfahrenden Zug

Signal- und Weichenstörung

Zwischenfälle/Probleme auf der Strecke.

Abgewirtschaftet und kaputtgespart

Im Fall der oben geschilderten 56-minütigen Verspätung meines Zuges nach Freiburg wurde unter anderem ein “Polizeieinsatz im Zug” als Grund genannt; dazu der Kommentar eines anderen Fahrgastes: “Solche Dinge kommen auch in der Schweiz vor, aber dennoch sind die SBB pünktlich!” Dem war meinerseits nichts mehr hinzuzufügen, zumal ich während meiner 14 Jahre in der Schweiz die geradezu sprichwörtliche Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der SBB stets zu schätzen wusste. Im Gegensatz dazu wurde die Deutsche Bahn AG in den vergangenen drei Jahrzehnten vor allem von verantwortungslosen Politikern so weit abgewirtschaftet und kaputtgespart, dass sie ihre eigentlichen Aufgaben als zuverlässiges und schnelles Transportmittel nicht mehr zu erfüllen imstande war.

Selbst wenn der Schalter heute radikal in eine andere Richtung umgelegt würde, dürfte es etliche Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern, bis dieser frühere deutsche Musterbetrieb seine einstige vorhandene Funktionstüchtigkeit wieder zurückerlangt. Die auffallend hohe Fluktuation in der Führungsebene der Deutschen Bahn AG ändert nicht nur an der prekären Situation nichts, sondern zeugt eher davon, dass sich hier Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit abwechseln. Kein Wunder, so lange die Politiker der Altparteien, die den Zustand nicht nur der Bahn, sondern ganz Deutschlands verschuldet haben, so weiterwursteln können wie bisher.