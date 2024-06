Ist die Linkspartei am Ende?

Deutschland hat gewählt. Und wie schon bei den Europawahlen vor zehn Jahren scheint sich eine neue politische Kraft zu etablieren: Sahra Wagenknecht, die die Linkspartei im Streit verlassen hatte, erzielte mit dem nach ihr benannten Bündnis aus dem Stand einen Achtungserfolg. 6,2 Prozent sind nicht viel – aber vor 10 Jahren hatte die AfD auch nur 7,1 Prozent erreicht. Bei den bald anstehenden Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg dürften die Ergebnisse schon ganz anders ausfallen, denn in Ostdeutschland hat Wagenknecht besonders viele Anhänger.

Aber was ist eigentlich mit der Linkspartei? Nach dem Abgang ihres bekanntesten Gesichts ist sie nun gänzlich pulverisiert. Im Vergleich zur letzten Europawahl hat sie ihr Ergebnis halbiert und liegt nun bei mickrigen 2,7 Prozent. Für den Einzug in den Bundestag reicht das nicht mehr. Sie muss sich nun bei den „Sonstigen“ einsortieren. Sicher, Europawahl und Bundestagswahl sind nicht zu vergleichen, denn bei ersterer gibt es keine 5-Prozent-Hürde. Die Linkspartei geht also nicht ganz leer aus, sondern schickt drei Abgeordnete nach Brüssel. Andererseits sind aber auch umso mehr Wähler dazu bereit, ihre Stimme einer der kleineren Parteien zu geben, da dieses Votum nicht umsonst ist. Umso größer also der Erfolg der „Sonstigen“. Allerdings fällt dies kaum ins Gewicht. Ohne diesen Effekt läge die Linkspartei höchstens bei 2,9 Prozent.

Im Westen absolut chancenlos

Dabei konnte die Linkspartei als Nachfolgerin der ostdeutschen PDS einst bundesweite Erfolge erzielen: 2010 war sie in 13 Landesparlamenten vertreten und war kurz zuvor mit 11,9 Prozent in den Bundestag eingezogen. Nach dem Ergebnis der Europawahl würde sie nun aber in nur vier Bundesländern vertreten sein: In Bremen mit 5,8 Prozent, in Berlin mit 7,3 Prozent, in Hamburg mit 5,1 Prozent und in Thüringen mit 5,7 Prozent. In den übrigen ostdeutschen Bundesländern war es knapp, im Westen hingegen bleibt die Linkspartei absolut chancenlos. Und nach der Wahlrechtsreform entfällt 2025 auch die Grundmandatsklausel, die der Linkspartei zuletzt den Einzug in den Bundestag auch nur mit mageren 4,9 Prozent ermöglichte.

Im Saarland stand sie 2009 noch bei 21,3 Prozent, nun liegt sie nur noch bei 2 Prozent. Das lag vor allem am langjährigen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine, der nun aber seine Ehefrau Sahra Wagenknecht unterstützt. In Thüringen erzielte die Linkspartei 2019 31 Prozent, was auch am Amtsbonus von Ministerpräsident Bodo Ramelow liegen mag, nun fiel sie auf ein etwas mehr als ein Sechstel dieses Ergebnisses. Bei einer Europawahl fallen solche Personalien weniger stark ins Gewicht; Grund zur Beruhigung kann das allerdings nicht sein, denn auch ein Ramelow geht irgendwann in Rente.

Die DDR-sozialisierte Wählersubstanz stirbt weg

Auch die Zeit spielt gegen die Linkspartei: Der Mauerfall liegt mittlerweile 35 Jahre zurück. Mit jedem Jahr sterben die noch in der DDR sozialisierten Menschen Stück für Stück aus. Zu allem Überfluss fehlt der Partei eine starke Führungsfigur, die sie aus der Krise retten könnte. Das bekannteste Gesicht Sahra Wagenknecht ist im Streit gegangen, Gregor Gysi spielt nur noch in der zweiten Reihe mit und die beiden Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan kennt kaum jemand. Ein letzter Hoffnungsschimmer wäre gewesen, dass die dauerhaft zerstrittene Partei nach dem Abgang Wagenknechts endlich Ruhe findet. Aber auch das erwies sich als trügerisch. Das neue Duo an der Spitze der Linkengruppe im Bundestag wurde mit nur hauchdünner Mehrheit gewählt – gegen den erklärten Willen des Parteivorstands. Einigkeit geht anders.

Leidenschaftlich gestritten wird auch über die richtige Position zum Nahostkonflikt oder dem Ukrainekrieg. Vor allem eine Grundsatzfrage belastet die Linkspartei schwer: Will sie weiterhin Anwalt der kleinen Leute sein, oder doch zur vollends woken Partei werden, die nur eine kleine bürgerliche Klientel bedient? Letzteres ist allein schon deswegen zum Scheitern verurteilt, weil man in diesem Punkt einfach nicht mit den Grünen mithalten kann. Die Wahl der Flüchtlingshelferin Carola Rackete als Spitzenkandidatin zur Europawahl zeigt, dass man sich eben doch für den woken Kurs entschieden hat. Wirklich glücklich kann die Partei mit der Kapitänin kaum sein – denn Rackete forderte von den Genossen, sich ehrlich mit ihrer SED-Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Selbst bei BSW-Scheitern kein Zurück mehr

Sollte Wagenknecht ihr Bündnis fest in der deutschen Parteienlandschaft etablieren, dürfte dies das Ende der Linkspartei bedeuten. Allerdings werfen ihr Kenner vor, nie den Kompromiss zu suchen und sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Die Arbeit im Maschinenraum, sprich: den Parteigremien, sei ihr zuwider. Es ist also denkbar, dass das BSW sich in absehbarer Zeit zerstreitet und in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Grund zum Aufatmen für die Linkspartei ist das allerdings kaum. Nach dem jahrelang schwelenden Streit wollen die Wähler, die jetzt ihr Kreuz bei Wagenknecht machen, wohl kaum zurück in die Arme ihrer vorigen Partei.

Profitieren könnte vor allem die AfD: Sie hatte ohnehin schon viele Wähler der Linkspartei an sich gebunden, viele weitere fürchteten aber die stigmatisierte Partei. Nun kann Wagenknecht gewissermaßen als Durchlauferhitzer fungieren. Es ist zu erwarten, dass die Medien das BSW bei anhaltendem Erfolg mit einer Diffamierungskampagne bekämpfen werden. Manch ein Wähler mag sich da denken: „Wenn ich jetzt in den Augen der Gesellschaft ohnehin ein Rechter bin, kann ich auch gleich AfD wählen.“